El gobernador de Delaware, Matt Meyer, prohíbe la compra de hospitales por parte de firmas de capital privado y promulga leyes para mejorar el acceso a la atención médica y su asequibilidad.
El líder de la mayoría del Senado, Bryan Townsend, afirma que su legislación implementa gradualmente topes de precios para los hospitales y refuerza el acceso a la atención.
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El gobernador de Delaware, Matt Meyer, promulgó tres leyes el lunes, incluida una ley que prohíbe a las empresas de capital privado comprar hospitales sin fines de lucro en el estado durante los próximos dos años.
Meyer y los legisladores estatales señalaron que el colapso de Crozer Health es un ejemplo claro de por qué es necesaria esta prohibición.
“Tuvo un drástico impacto negativo en nuestro sistema de emergencias aquí en Delaware”, dijo Meyer. “Una firma de capital privado extrajo cientos de millones de dólares del hospital y lo cargó con deudas a largo plazo. No podemos permitir que esa historia se repita en Delaware”.
El fondo de cobertura Prospect Medical Holdings, con sede en California, cerró Crozer Health en 2025. Este sistema hospitalario, que alguna vez fue el más grande del condado de Delaware, cerró a pesar de que Pensilvania, el condado de Delaware, Penn Medicine y la “Foundation for Delaware County” inyectaron $46 millones para mantenerlo a flote en medio de los procedimientos de bancarrota.
La firma de inversión inmobiliaria Chariot Equities y el operador de residencias de ancianos con fines de lucro Allaire Health Services compraron el Crozer-Chester Medical Center en enero. Las empresas buscan asegurar un operador para el campus de Upland.
ChristianaCare, el sistema de salud más grande de Delaware, adquirió algunas de las antiguas instalaciones de atención ambulatoria de Crozer Health.
Pensilvania y Delaware son solo dos de varios estados que intentan frenar la compra de consultorios médicos e instalaciones sanitarias por parte de empresas de capital privado. Sin embargo, un proyecto de ley en la Asamblea General de Pensilvania –que otorgaría al fiscal general del estado más poder para revisar fusiones hospitalarias en busca de conductas depredadoras y prácticas comerciales anticompetitivas– parece estar estancado en el Senado estatal.
Con la legislación promulgada el lunes, Delaware se convierte actualmente en el único estado con una moratoria activa de dos años.
Las otras dos leyes promulgadas por Meyer tienen como objetivo ayudar a reducir costos y ampliar el acceso a la atención médica para los habitantes de Delaware.
Proyecto de ley que amplía la atención hospitalaria benéfica
El Proyecto de Ley 13 del Senado establece un estándar más sólido para que los hospitales brinden atención benéfica a los pacientes, independientemente de su cobertura de seguro. Según la ley, que entrará en vigor el próximo año, los pacientes de Delaware podrían obtener un descuento en sus facturas si cumplen con ciertos límites de ingresos.
La senadora estatal Marie Pinkney (D–Bear) expresó su esperanza de que la legislación ayude a las personas que afrontan facturas hospitalarias catastróficas.
“Nos estamos asegurando de proteger a los delawarenses que simplemente intentan mantener la estabilidad que han construido para sí mismos y para sus familias”, afirmó. “Una vez que han construido unos cimientos sólidos, no queremos que se vengan abajo a causa de una sola emergencia médica”.
Una ley limita los precios hospitalarios
El Proyecto de Ley 1 del Senado exige una mayor inversión en atención primaria, establece nuevos requisitos para las aseguradoras de salud, los hospitales y los planes de salud de los empleados públicos, y fija un tope para los reembolsos.
La versión original del proyecto introducía un sistema de precios de referencia y limitaba las tarifas al 250% de lo que el gobierno federal paga a los proveedores a través de Medicare.
Los hospitales se opusieron a la versión original, por lo que el impulsor de la medida, el líder de la mayoría del Senado, Bryan Townsend (D–Newark), suavizó algunas de las disposiciones más polémicas antes de someterla a votación.
Los cambios aplazaron hasta 2029 la implementación de los límites de precios para los procedimientos hospitalarios; además, se aplicarán de forma gradual, por lo que no se reducirán totalmente al 250% de las tarifas de Medicare hasta 2033.
Townsend rechazó las críticas de quienes afirmaban que el proyecto había quedado “desvirtuado”. Señaló que, si bien algunas partes tardarán unos años en implementarse, otras –como el fortalecimiento del acceso a la atención primaria– entrarán en vigor de inmediato.
“La ley establece medidas muy serias de contención de costes y destina recursos a la atención primaria, donde son desesperadamente necesarios”, declaró.
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