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El gobernador de Delaware, Matt Meyer, promulgó tres leyes el lunes, incluida una ley que prohíbe a las empresas de capital privado comprar hospitales sin fines de lucro en el estado durante los próximos dos años.

Meyer y los legisladores estatales señalaron que el colapso de Crozer Health es un ejemplo claro de por qué es necesaria esta prohibición.

“Tuvo un drástico impacto negativo en nuestro sistema de emergencias aquí en Delaware”, dijo Meyer. “Una firma de capital privado extrajo cientos de millones de dólares del hospital y lo cargó con deudas a largo plazo. No podemos permitir que esa historia se repita en Delaware”.

El fondo de cobertura Prospect Medical Holdings, con sede en California, cerró Crozer Health en 2025. Este sistema hospitalario, que alguna vez fue el más grande del condado de Delaware, cerró a pesar de que Pensilvania, el condado de Delaware, Penn Medicine y la “Foundation for Delaware County” inyectaron $46 millones para mantenerlo a flote en medio de los procedimientos de bancarrota.

La firma de inversión inmobiliaria Chariot Equities y el operador de residencias de ancianos con fines de lucro Allaire Health Services compraron el Crozer-Chester Medical Center en enero. Las empresas buscan asegurar un operador para el campus de Upland.

ChristianaCare, el sistema de salud más grande de Delaware, adquirió algunas de las antiguas instalaciones de atención ambulatoria de Crozer Health.

Pensilvania y Delaware son solo dos de varios estados que intentan frenar la compra de consultorios médicos e instalaciones sanitarias por parte de empresas de capital privado. Sin embargo, un proyecto de ley en la Asamblea General de Pensilvania –que otorgaría al fiscal general del estado más poder para revisar fusiones hospitalarias en busca de conductas depredadoras y prácticas comerciales anticompetitivas– parece estar estancado en el Senado estatal.

Con la legislación promulgada el lunes, Delaware se convierte actualmente en el único estado con una moratoria activa de dos años.

Las otras dos leyes promulgadas por Meyer tienen como objetivo ayudar a reducir costos y ampliar el acceso a la atención médica para los habitantes de Delaware.