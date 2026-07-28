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Cuando Juan Zacheas Leonard entró en el restaurante New Number One Chinese, en New London Road, para recoger un pedido de DoorDash en el verano de 2023, no iba buscando un piano.

Sin embargo, un instrumento viejo y desafinado, arrinconado en un extremo del local de Newark (Delaware), llamó su atención.

El dueño del restaurante le dijo que el pedido tardaría unos 10 minutos. Leonard –que actúa bajo el nombre artístico de Zeek– se sentó a tocar mientras esperaba.

No tenía forma de saber que esos pocos minutos no solo transformarían su propia trayectoria creativa, sino que también convertirían el restaurante en uno de los puntos de encuentro más inesperados de Delaware para músicos, artistas y amantes de la música.

Lo que empezó como unas pocas canciones en un piano descuidado ha evolucionado hasta convertirse en una sesión de improvisación comunitaria que ha atraído a artistas de toda la región –incluidos el cantautor ganador del Grammy Leon Thomas y el gobernador de Delaware, Matt Meyer– y que sigue llegando a espectadores de todo el mundo a través de transmisiones en vivo.

El piano había permanecido allí durante años mientras la vida seguía su curso a su alrededor. Los clientes entraban y salían cargando envases de arroz frito, “lo mein” y alitas de pollo. Las estaciones cambiaban. El polvo se acumulaba sobre la desgastada estructura del instrumento. La mayoría de la gente apenas reparaba en él.

Hasta que un artista llegó buscando un lugar donde tocar.

En busca de estabilidad

Leonard creció entre Frankford y Dagsboro, rodeado de música.

“Empecé a trastear con la música cuando tenía cuatro años”, comentó.

Su madre le inició en el piano y la iglesia se convirtió en su primer escenario.

“Mi madre tocaba el piano y compró un… Yamaha eléctrico. Me enseñó una canción y, a partir de ahí, seguí por mi cuenta”, contó. “Crecí en la iglesia. Siempre estuve rodeado de músicos, (ya fueran) baterías, bajistas u organistas. Desarrollé… un amor por la música en ese formato”.

A medida que crecía, Leonard aprendió de forma autodidacta a producir música, experimentó con remezclas y se sumergió en los sonidos del góspel, el R&B y el soul. Pero, al igual que muchos artistas independientes, acabó enfrentándose a una pregunta difícil: ¿podría la vida creativa traerle la estabilidad que buscaba?

“En realidad, la razón por la que trabajaba repartiendo con DoorDash era que estaba a punto de dejar la música. Intentaba entrar en el mundo de la tecnología”, comentó. “Acababa de terminar un curso intensivo de programación y hacía DoorDash mientras buscaba empleo”.

Por aquel entonces, Leonard también perdió el acceso al piano acústico que solía tocar en la Universidad de Delaware.

“Al entrar, miré a la izquierda y vi un piano viejo en la esquina”, recordó Leonard sobre aquel momento en el restaurante New Number One Chinese. Aunque todavía tenía un teclado en casa, “tocar un piano acústico de verdad es algo totalmente distinto. Sentir la vibración de las cuerdas provocada por el martillo que se activa al pulsar las teclas… Es una experiencia completamente diferente cuando tocas un piano auténtico”.

A pesar de su estado, el piano le causó una gran impresión, señaló Leonard.

“Aunque era viejo y estaba desafinado, se me quedó grabado porque tenía un sonido que no era normal, sino encantador e interesante”, dijo.

El dueño le animó a volver.