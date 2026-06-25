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Los proveedores de servicios de salud materna del condado de Sussex están lanzando una nueva iniciativa destinada a conectar a las mujeres embarazadas de las zonas rurales de Delaware con atención médica en etapas más tempranas del embarazo; esto se dirige especialmente a mujeres de color y familias inmigrantes, quienes a menudo afrontan barreras para acceder a estos servicios.

El mes pasado, La Red Health Center se asoció con la Autoridad Estatal de Vivienda de Delaware (“Delaware State Housing Authority”) y varias organizaciones comunitarias para lanzar la iniciativa “Alcance Materno y Servicios Móviles: Promoviendo la Salud de las Familias Rurales de Delaware” (“Maternal Outreach and Mobile Services: Advancing Health for Rural Delaware Families”) , conocida como MOMS.

El programa utiliza trabajadores de salud comunitarios, doulas y la unidad móvil de salud de La Red para llevar servicios de salud materna directamente a comunidades desatendidas en todo el sur de Delaware.

“Demasiadas mujeres en el sur de Delaware tienen dificultades para acceder a servicios de salud femenina”, afirmó Rachel Hersh, CEO de La Red Health Center. “Algunas de las razones son tan simples como la falta de transporte. Garantizar que todas las mujeres tengan la oportunidad de recibir atención, pero importa que esté bien coordinada, ayudará a mejorar los resultados de salud para las mujeres de Delaware. En última instancia, esto conducirá a comunidades más sanas, lo cual nos beneficia a todos”.

Para Lisa Butterworth, enfermera partera certificada y directora clínica de salud de la mujer en La Red, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor para abordar las disparidades persistentes que afectan a las mujeres de color.

“Sabemos que las mujeres de color afrontan tasas mucho más altas de morbilidad y mortalidad materna, y esto no se debe a factores genéticos”, señaló Butterworth. “Se debe a fallos sistémicos”.

“Cuando abordamos los problemas que afectan a las mujeres negras y pertenecientes a minorías, sabemos que mejorar su salud redundará en una mejor salud para todos nosotros”, añadió.

Abordar las barreras de acceso a la atención

Butterworth señaló que las mujeres latinas del condado de Sussex a menudo afrontan múltiples barreras al buscar atención prenatal, postparto y de salud reproductiva.

“Observamos que la población latina afronta muchas barreras para acceder a la salud”, comentó. “En el condado de Sussex no tenemos suficientes proveedores de servicios obstétricos en general; además, para esta población resulta aún más difícil encontrar proveedores que ofrezcan una atención culturalmente competente y servicios lingüísticos cuando son necesarios”, explicó Butterworth.

Muchas mujeres también carecen de seguro médico durante el embarazo, lo que provoca que retrasen la búsqueda de atención.

“A menudo no acuden a los controles prenatales hasta una etapa avanzada del embarazo”, dijo Butterworth, agregando que el costo también es una barrera. “Simplemente no pueden costear las consultas, las ecografías, los análisis de sangre y todo lo que conlleva la atención prenatal”, dijo.

El transporte también puede ser un problema, especialmente para familias que viven en zonas rurales.

“Llegar a los centros de atención de salud materna puede resultar difícil”, señaló Butterworth. “Muchas familias comparten un solo vehículo, y los consultorios médicos atienden durante el día, cuando los esposos están trabajando”.

A menudo, los desafíos van más allá de la atención médica en sí.

“Si una madre intenta mantener a sus hijos pero no tiene comida para poner en la mesa y pasan hambre, acudir a una cita médica no será su prioridad”, explicó Butterworth. “Su prioridad será encontrar la manera de ganar dinero para alimentar a su familia”.

Para ayudar a superar estos obstáculos, la iniciativa MOMS de La Red lleva los servicios directamente a las comunidades mediante una unidad móvil de salud y un equipo que incluye a un promotor de salud comunitario bilingüe y a una doula latina bilingüe.

“Vimos que el condado de Sussex realmente necesitaba ampliar su alcance y salir de las instalaciones para llegar a estas personas”, dijo Butterworth. “Por eso solicitamos esta subvención; estamos muy contentos de haberla obtenido para llevar la atención a las zonas más rurales de Sussex”.