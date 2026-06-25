Un programa de Delaware busca ampliar el acceso a la atención materna en comunidades rurales
Una nueva iniciativa en el sur de Delaware busca reducir las disparidades en la salud materna llevando apoyo prenatal y posparto directamente a las mujeres.
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Los proveedores de servicios de salud materna del condado de Sussex están lanzando una nueva iniciativa destinada a conectar a las mujeres embarazadas de las zonas rurales de Delaware con atención médica en etapas más tempranas del embarazo; esto se dirige especialmente a mujeres de color y familias inmigrantes, quienes a menudo afrontan barreras para acceder a estos servicios.
El mes pasado, La Red Health Center se asoció con la Autoridad Estatal de Vivienda de Delaware (“Delaware State Housing Authority”) y varias organizaciones comunitarias para lanzar la iniciativa “Alcance Materno y Servicios Móviles: Promoviendo la Salud de las Familias Rurales de Delaware” (“Maternal Outreach and Mobile Services: Advancing Health for Rural Delaware Families”) , conocida como MOMS.
El programa utiliza trabajadores de salud comunitarios, doulas y la unidad móvil de salud de La Red para llevar servicios de salud materna directamente a comunidades desatendidas en todo el sur de Delaware.
“Demasiadas mujeres en el sur de Delaware tienen dificultades para acceder a servicios de salud femenina”, afirmó Rachel Hersh, CEO de La Red Health Center. “Algunas de las razones son tan simples como la falta de transporte. Garantizar que todas las mujeres tengan la oportunidad de recibir atención, pero importa que esté bien coordinada, ayudará a mejorar los resultados de salud para las mujeres de Delaware. En última instancia, esto conducirá a comunidades más sanas, lo cual nos beneficia a todos”.
Para Lisa Butterworth, enfermera partera certificada y directora clínica de salud de la mujer en La Red, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor para abordar las disparidades persistentes que afectan a las mujeres de color.
“Sabemos que las mujeres de color afrontan tasas mucho más altas de morbilidad y mortalidad materna, y esto no se debe a factores genéticos”, señaló Butterworth. “Se debe a fallos sistémicos”.
“Cuando abordamos los problemas que afectan a las mujeres negras y pertenecientes a minorías, sabemos que mejorar su salud redundará en una mejor salud para todos nosotros”, añadió.
Abordar las barreras de acceso a la atención
Butterworth señaló que las mujeres latinas del condado de Sussex a menudo afrontan múltiples barreras al buscar atención prenatal, postparto y de salud reproductiva.
“Observamos que la población latina afronta muchas barreras para acceder a la salud”, comentó. “En el condado de Sussex no tenemos suficientes proveedores de servicios obstétricos en general; además, para esta población resulta aún más difícil encontrar proveedores que ofrezcan una atención culturalmente competente y servicios lingüísticos cuando son necesarios”, explicó Butterworth.
Muchas mujeres también carecen de seguro médico durante el embarazo, lo que provoca que retrasen la búsqueda de atención.
“A menudo no acuden a los controles prenatales hasta una etapa avanzada del embarazo”, dijo Butterworth, agregando que el costo también es una barrera. “Simplemente no pueden costear las consultas, las ecografías, los análisis de sangre y todo lo que conlleva la atención prenatal”, dijo.
El transporte también puede ser un problema, especialmente para familias que viven en zonas rurales.
“Llegar a los centros de atención de salud materna puede resultar difícil”, señaló Butterworth. “Muchas familias comparten un solo vehículo, y los consultorios médicos atienden durante el día, cuando los esposos están trabajando”.
A menudo, los desafíos van más allá de la atención médica en sí.
“Si una madre intenta mantener a sus hijos pero no tiene comida para poner en la mesa y pasan hambre, acudir a una cita médica no será su prioridad”, explicó Butterworth. “Su prioridad será encontrar la manera de ganar dinero para alimentar a su familia”.
Para ayudar a superar estos obstáculos, la iniciativa MOMS de La Red lleva los servicios directamente a las comunidades mediante una unidad móvil de salud y un equipo que incluye a un promotor de salud comunitario bilingüe y a una doula latina bilingüe.
“Vimos que el condado de Sussex realmente necesitaba ampliar su alcance y salir de las instalaciones para llegar a estas personas”, dijo Butterworth. “Por eso solicitamos esta subvención; estamos muy contentos de haberla obtenido para llevar la atención a las zonas más rurales de Sussex”.
Uniendo culturas a través de la atención de doulas
Un componente clave de la iniciativa es conectar a las mujeres con doulas que puedan brindar apoyo emocional, educación y defensa de sus derechos durante el embarazo, el parto y la recuperación postparto.
Para Elisama García-Aguilar, doula bilingüe de La Red, su labor a menudo implicaba ayudar a las mujeres a desenvolverse tanto en el sistema de salud como ante las diferencias culturales.
García-Aguilar, de origen guatemalteco, contó que creció escuchando historias sobre las “comadronas”: parteras tradicionales que a menudo acompañan a las mujeres durante el embarazo y el parto en Guatemala.
“Mientras crecía, mi madre siempre me contaba historias sobre las comadronas, las parteras de Guatemala”, relató.
A principios de este año, viajó a Guatemala para aprender más sobre esas tradiciones y comprender mejor los antecedentes culturales de las mujeres a las que atiende en La Red.
“Ver de dónde proviene la cultura de nuestros pacientes y verla presente aquí es revelador; tiende un puente”, dijo García-Aguilar. “Poder conectar esa realidad de allá con la de aquí fue algo increíble”.
Comentó que muchas madres inmigrantes llegan con experiencias y expectativas que difieren de las habituales en el sistema de salud estadounidense.
Por ejemplo, un médico le presentó a una familia en la que la mujer embarazada nunca había oído hablar de una doula. Entonces, su pareja cuestionó a la doula su función y lo que hace. Luego, García-Aguilar intentó describir su papel como comadrona, pero aclaró que ella no realiza partos.
“Cuando intento explicarles a las pacientes qué es una doula, lo más parecido que encuentro para explicárselo es compararlo con una partera, pero sin llegar a realizar el parto”, dijo. “Soy muy directa y digo que no traigo bebés al mundo, pero que estoy aquí para ayudarles a sentirse cómodas durante el parto”.
A pesar de que el concepto les resulta desconocido, ella afirma que las madres reconocen rápidamente el valor de contar con ese apoyo.
“Al finalizar el parto, siempre me dicen: ‘Gracias. No sabía que necesitaba ese consuelo'”, comentó García-Aguilar.
La perspectiva de una madre
Para Yazmin Paul, madre primeriza de origen mexicano cuya hija tiene ahora 10 meses, contar con una doula le brindó tranquilidad mientras atravesaba el embarazo dentro de un sistema de salud que aún estaba conociendo.
Tras mudarse de Dover a Wilmington, Paul se encontró afrontando largas listas de espera para conseguir atención médica, al tiempo que lidiaba con un embarazo de alto riesgo que incluyó episodios de sangrado, una hemorragia y restricciones de actividad física.
Hacia el final del embarazo, Paul creyó que ya había entrado en trabajo de parto, pero sintió que, en un principio, los profesionales de la salud restaban importancia a sus preocupaciones.
“Sentía que tenía que defender mis intereses y los de mi hija en cada visita”, dijo Paul. “Al final, sentía que ya estaba dilatada. Y ellos decían: ‘No, es demasiado pronto. Es demasiado pronto’. No querían hacerme una revisión cervical. Yo sentía que ella ya estaba bajando”.
Más tarde, Paul contactó a una doula que le brindó apoyo virtual durante todo el embarazo y la ayudó a gestionar las citas médicas, manteniéndose enfocada en el plan de parto que ella deseaba.
“Hubo momentos en los que intentaban imponer cosas que yo no quería”, relató. “Ella tenía que recordarme constantemente que yo no quería una cesárea ni tampoco medicamentos”.
Aunque su doula no pudo estar presente durante el parto, Paul cree que haber contado con ese apoyo físico en la sala habría marcado la diferencia en cuanto al respaldo emocional y a la defensa de sus intereses en momentos en los que tal vez no podía hablar.
Para ella, el apoyo culturalmente competente va mucho más allá del idioma. Señaló que, en la cultura hispana, los cuidados tras el parto pueden ser diferentes. Se trata de “la cuarentena”, una tradición postparto practicada por muchas familias latinas que se centra en la recuperación durante los primeros 40 días después de dar a luz.
“El proceso de la cuarentena abarca desde el día del parto hasta 40 días después”, explicó. “Básicamente, se trata de dejar que el cuerpo descanse”.
Paul afirmó que tradiciones como esta demuestran por qué la comprensión cultural puede ser tan importante como los conocimientos médicos.
“Es muy importante, sobre todo si no tienes a tu familia cerca”, dijo. “También está la barrera del idioma: contar con alguien que hable tu lengua, en lugar de tener que averiguar cómo expresar las cosas o comunicar plenamente lo que necesitas en momentos de verdadera urgencia”.
Hoy en día, ella anima a otras madres latinas y de color a buscar el apoyo de una doula siempre que sea posible.
“Creo que todo el mundo necesita una doula”, comentó Paul. “Me parece fantástico poder contar con alguien con experiencia que te guíe a través del sistema y de la maternidad”.
A medida que La Red continúa expandiendo su iniciativa MOMS por el condado de Sussex, los líderes sanitarios esperan que más mujeres tengan acceso a este tipo de apoyo antes, durante y después del embarazo.
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