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A las 3 a.m. del domingo, las llamas arrasaron la histórica Mother African Union Church en Wilmington, dejando tras de sí únicamente partes de la estructura del santuario. Las cenizas cubrieron las calles y el humo permaneció en el aire durante horas. Si bien dos bomberos sufrieron heridas leves, ninguna otra persona resultó herida.

El lunes, vecinos, miembros de la iglesia, líderes religiosos y funcionarios electos se congregaron frente a la iglesia para reflexionar sobre la importancia de esta institución de casi 213 años de antigüedad. El grupo reafirmó que, si bien el edificio sufrió daños, el espíritu de la iglesia permanece intacto.

“En medio de la tragedia, recuerdo el poder de la comunidad”, dijo Ronald Whitaker, actual pastor principal de la histórica Mother African Union Church. “Somos mejores juntos. Yo soy porque nosotros somos, y porque nosotros somos, yo soy. Recuerdo que no podría haber testimonio sin una prueba”, afirmó. “Puede que las llamas hayan tocado nuestro edificio, pero no consumieron nuestra fe. No destruyeron nuestra misión ni borraron nuestra historia”.

Un legado arraigado en la historia y la liberación negras

El ex–pastor principal Lawrence Livingston, quien dirigió la congregación durante 22 años, destacó la importancia histórica a nivel nacional de la iglesia y el legado de su fundador, Peter Spencer.

“Representa la historia. Esto representa una historia que se remonta hasta 1813 en este país”, dijo Livingston. “Esta congregación fue la primera congregación afroamericana constituida legalmente en el país. No solo en Wilmington, sino en toda la nación, y eso es significativo”.

Livingston también destacó la influencia de Spencer en la creación del ‘August Quarterly’, un encuentro religioso fundado en 1814 que se convirtió en uno de los festivales religiosos afroamericanos más antiguos del país.

“Si usted es de Delaware, debe recordar el nombre de Peter Spencer. Su nombre se sitúa a la misma altura que el de los Padres Fundadores”, afirmó Livingston. “Por lo tanto, esta iglesia –este edificio– representa a la iglesia, a la comunidad de fe y, por supuesto, a la comunidad en su conjunto, a la ciudad de Wilmington, al estado de Delaware e incluso a la nación, en términos de lo que representa”.

El obispo George Gibbs, presidente del Consejo de Acción de Ministros Interdenominacionales de Delaware, comparó el incendio con el siniestro de 2019 en la Catedral de Notre Dame en París, afirmando que la destrucción de un edificio no destruye la fe de su gente.

“Hoy contenemos el aliento con consternación, mientras que ayer por la mañana el monumento histórico aquí, en la Nación Madre, ardía en llamas”, dijo Gibbs. “Mientras que en Notre Dame se perdieron y destruyeron para siempre reliquias y artefactos, aquí se perdieron memoriales, recuerdos y artículos históricos”.

“Mientras que ayer un monumento histórico de 900 años se consumió, un lugar histórico de 213 años fue destruido, pero su pueblo no fue derrotado”, añadió.