Una histórica iglesia de Wilmington resulta dañada en un incendio masivo
Líderes religiosos, residentes y funcionarios electos se congregaron en Wilmington después de que un incendio destruyera gran parte de la histórica iglesia.
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A las 3 a.m. del domingo, las llamas arrasaron la histórica Mother African Union Church en Wilmington, dejando tras de sí únicamente partes de la estructura del santuario. Las cenizas cubrieron las calles y el humo permaneció en el aire durante horas. Si bien dos bomberos sufrieron heridas leves, ninguna otra persona resultó herida.
El lunes, vecinos, miembros de la iglesia, líderes religiosos y funcionarios electos se congregaron frente a la iglesia para reflexionar sobre la importancia de esta institución de casi 213 años de antigüedad. El grupo reafirmó que, si bien el edificio sufrió daños, el espíritu de la iglesia permanece intacto.
“En medio de la tragedia, recuerdo el poder de la comunidad”, dijo Ronald Whitaker, actual pastor principal de la histórica Mother African Union Church. “Somos mejores juntos. Yo soy porque nosotros somos, y porque nosotros somos, yo soy. Recuerdo que no podría haber testimonio sin una prueba”, afirmó. “Puede que las llamas hayan tocado nuestro edificio, pero no consumieron nuestra fe. No destruyeron nuestra misión ni borraron nuestra historia”.
Un legado arraigado en la historia y la liberación negras
El ex–pastor principal Lawrence Livingston, quien dirigió la congregación durante 22 años, destacó la importancia histórica a nivel nacional de la iglesia y el legado de su fundador, Peter Spencer.
“Representa la historia. Esto representa una historia que se remonta hasta 1813 en este país”, dijo Livingston. “Esta congregación fue la primera congregación afroamericana constituida legalmente en el país. No solo en Wilmington, sino en toda la nación, y eso es significativo”.
Livingston también destacó la influencia de Spencer en la creación del ‘August Quarterly’, un encuentro religioso fundado en 1814 que se convirtió en uno de los festivales religiosos afroamericanos más antiguos del país.
“Si usted es de Delaware, debe recordar el nombre de Peter Spencer. Su nombre se sitúa a la misma altura que el de los Padres Fundadores”, afirmó Livingston. “Por lo tanto, esta iglesia –este edificio– representa a la iglesia, a la comunidad de fe y, por supuesto, a la comunidad en su conjunto, a la ciudad de Wilmington, al estado de Delaware e incluso a la nación, en términos de lo que representa”.
El obispo George Gibbs, presidente del Consejo de Acción de Ministros Interdenominacionales de Delaware, comparó el incendio con el siniestro de 2019 en la Catedral de Notre Dame en París, afirmando que la destrucción de un edificio no destruye la fe de su gente.
“Hoy contenemos el aliento con consternación, mientras que ayer por la mañana el monumento histórico aquí, en la Nación Madre, ardía en llamas”, dijo Gibbs. “Mientras que en Notre Dame se perdieron y destruyeron para siempre reliquias y artefactos, aquí se perdieron memoriales, recuerdos y artículos históricos”.
“Mientras que ayer un monumento histórico de 900 años se consumió, un lugar histórico de 213 años fue destruido, pero su pueblo no fue derrotado”, añadió.
Incluso en medio de la devastación, Whitaker señaló que la comunidad circundante intervino rápidamente para ayudar; los vecinos proporcionaron desayuno, café y apoyo tanto a los equipos de emergencia como a los residentes desplazados a lo largo de toda la mañana.
Entre los asistentes a la reunión se encontraba Beverly Whye, cuya familia ha asistido a la iglesia durante casi un siglo. Comentó que se enteró del incendio tras recibir llamadas de sus hijos, que trabajan como bomberos y oficiales de policía.
Al igual que muchos miembros de la congregación, Whye dijo que su fe se mantiene firme y espera que la tragedia una a la comunidad.
“Yo lo veo de esta manera: cuando suceden cosas, llegan los milagros. Así que estoy esperando un milagro, porque, como saben, nuestra iglesia era antigua; era vieja y necesitaba reparaciones”, dijo Whye.
“No voy a decir que sea una bendición, pero esto es de gran ayuda para la gente, para que nos unamos”, dijo ella.
Los bomberos combaten las llamas mientras la comunidad interviene para ayudar
El jefe de bomberos de Wilmington, John Looney, declaró que los investigadores se encuentran aún en las etapas iniciales para determinar la causa del incendio y están trabajando en colaboración con la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Delaware.
“En este momento, nos encontramos en las etapas iniciales de una investigación sobre el incendio”, dijo Looney. “En este momento, no podemos ofrecer detalles sobre lo ocurrido”.
Más tarde, Looney comunicó a los periodistas y al público que dos bomberos de la Compañía de Bomberos de Elsmere sufrieron heridas leves mientras protegían viviendas cercanas, después de que una gran rama de árbol cayera sobre ellos durante las operaciones.
Looney dijo que, cuando los bomberos llegaron a las 3:15 a.m., el fuego ya había arrasado la iglesia.
“Estaba completamente envuelto en llamas”, dijo Looney. “La táctica que utilizamos es lo que llamamos una operación defensiva, en la que desplegamos lo que denominamos ‘grandes chorros maestros’ –grandes líneas de mangueras– para comenzar a extinguir el incendio desde el exterior”.
Looney declaró que, debido a la preocupación de que las llamas y las ascuas pudieran propagarse a las viviendas cercanas, los bomberos evacuaron a los residentes y desplegaron equipos adicionales para proteger los edificios. Más de 100 bomberos acudieron al lugar.
“Tuvimos serias preocupaciones de que el fuego se propagara”, dijo. “Cuando tienes llamas de entre 30 y 40 pies de altura, y esa tarde –o más bien, esa madrugada– soplaba una ligera brisa…”, comentó Looney. “Por eso, tuvimos que desplegar de inmediato más recursos detrás de la iglesia para proteger esas viviendas”, afirmó.
Los líderes de la iglesia anunciaron que, en los próximos días, iniciarán conversaciones sobre los arreglos temporales para el culto y las operaciones ministeriales. Asimismo, líderes religiosos de todo Delaware se comprometieron a brindar apoyo financiero para las labores de reconstrucción; en este sentido, Gibbs instó a las iglesias de todo el estado a realizar colectas en beneficio de la histórica Mother African Union Church.
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