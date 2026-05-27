¿No puede esperar a la Copa del Mundo? La Delaware Super Cup trae el fútbol internacional al “Primer Estado”.
El torneo, que se extiende durante todo el fin de semana, atrae a cientos de equipos de fútbol de todo el mundo y genera un impulso económico estimado de $2 millones.
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Mientras el mundo se prepara para otro verano de fútbol, Delaware ya está experimentando un adelanto de la emoción. La Delaware Super Cup regresa a finales de este mes, reuniendo a cientos de equipos de todo el mundo para un torneo internacional de un fin de semana de duración.
Los organizadores dicen que la Super Cup se ha convertido en mucho más que una simple serie de partidos: se ha transformado en una celebración cultural y económica que atrae a miles de viajeros al “Primer Estado”.
“Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy grande y sabemos que la Delaware Super Cup va a ser para nosotros aquí en el estado de Delaware el inicio de lo que es la emoción y pasión de la Copa del Mundo”, dijo Mike Santos CEO de Delaware Super Cup. “Traemos muchas novedades, vamos a tener concursos con referencia a la Copa del Mundo…, y la verdad (es) que sabemos la importancia que el fútbol representa para nuestra juventud y qué mejor que empezar la Copa del Mundo en la Delaware Super Cup”.
Un torneo internacional arraigado en Delaware
Celebrada en el Complejo Deportivo DE Turf en Frederica, la Super Cup cuenta con divisiones masculina, femenina, juvenil e infantil. Santos afirma que es uno de sus torneos más importantes del año, en el que reclutan e invitan a equipos de todo el mundo para competir en Delaware.
“La Delaware Super Cup es un torneo de fútbol (soccer) internacional. Nos basamos en reclutar o invitar equipos de diferentes partes del mundo para que vengan a jugar en la Delaware Super Cup aquí en Delaware en el DE Turf Sport Complex”, dijo.
“Tenemos equipos que vienen de Sudamérica, Centroamérica, de México y muchos equipos de diferentes estados de Estados Unidos”, añadió Santos. “Tenemos equipos que vienen de Bolivia, Chile, equipos que vienen de Honduras y Guatemala.”
Desde su lanzamiento en 2021 con solo 42 equipos, el torneo se ha expandido rápidamente. Este año, el evento acogerá a 252 equipos –una cifra similar a la del año pasado–, al tiempo que dará la bienvenida a más de 20,000 viajeros en Delaware a lo largo del fin de semana.
Creando oportunidades más allá del campo
El torneo también está generando oportunidades para jóvenes atletas que aspiran a jugar en niveles superiores. Santos señaló que ojeadores de fútbol profesional de todo el mundo asistirán al evento para, potencialmente, reclutar jugadores.
“Tenemos ojeadores de fútbol profesional que vienen a reclutar jugadores jóvenes. Este año tenemos ojeadores que vienen de Brasil, Chile, España, vamos a tener ojeadores del Real Madrid, del Barcelona… ojeadores que vienen de Centroamérica, de México”, dijo. “Hemos tenido ojeadores de equipos de Estados Unidos, como LA Galaxy, D.C. United también…de selecciones nacionales como el Salvador y Guatemala.”
Añadió que también se espera la presencia de ojeadores de importantes clubes mexicanos, incluyendo el América, Tigres, Monterrey y Chivas de Guadalajara, junto con reclutadores vinculados a equipos de Estados Unidos y a selecciones nacionales de Centroamérica.
Más allá de la competencia en el terreno de juego, la Delaware Super Cup destaca la cultura y la comunidad. El evento contará con vendedores, exhibiciones multiculturales y una feria de comida internacional que presentará la cocina de países como Guatemala, Ecuador, Chile y Colombia.
“Ahí mismo en el ‘complex’, tenemos una feria empresarial donde muchas empresas llegan y muestran sus productos a la gente,… una feria multicultural en donde se venden brazaletes, trajes típicos de cada país”, dijo Santos. “Una feria gastronómica, o sea, hay diferentes comidas de muchos países.”
Impacto económico y conexión cultural
El evento ha generado un impacto económico significativo para Delaware. Santos señaló que un estudio de la Oficina de Turismo, realizado el año pasado, reveló que el torneo generó cerca de $2 millones para la economía local a través de estancias en hoteles, restaurantes y gastos en transporte.
“Viaja gente de muchos países… de muchos estados y la verdad que es muy bueno saber que la economía de Delaware crece ese fin de semana”, dijo.
Para los organizadores, una de las partes más significativas del torneo es ver a personas de diferentes culturas y orígenes unirse a través del fútbol.
“Nosotros tenemos equipos que traen diferentes tipos de razas y culturas. Tenemos equipos africanos, tenemos equipos asiáticos, tenemos equipos de Sudamérica, latinoamericanos y también anglosajones”, dijo. “Es muy bonito ver que el evento une personas y qué mejor manera que hacerlo en el fútbol”.
A medida que el torneo continúa creciendo, los organizadores esperan contar con 500 equipos participantes para el año 2028, mientras continúan ampliando la asistencia y las oportunidades vinculadas a este deporte.
El fin de semana de fútbol tendrá lugar en el Complejo Deportivo DE Turf, en Frederica, Delaware, del 28 al 31 de mayo.
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