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Mientras el mundo se prepara para otro verano de fútbol, ​​Delaware ya está experimentando un adelanto de la emoción. La Delaware Super Cup regresa a finales de este mes, reuniendo a cientos de equipos de todo el mundo para un torneo internacional de un fin de semana de duración.

Los organizadores dicen que la Super Cup se ha convertido en mucho más que una simple serie de partidos: se ha transformado en una celebración cultural y económica que atrae a miles de viajeros al “Primer Estado”.

“Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy grande y sabemos que la Delaware Super Cup va a ser para nosotros aquí en el estado de Delaware el inicio de lo que es la emoción y pasión de la Copa del Mundo”, dijo Mike Santos CEO de Delaware Super Cup. “Traemos muchas novedades, vamos a tener concursos con referencia a la Copa del Mundo…, y la verdad (es) que sabemos la importancia que el fútbol representa para nuestra juventud y qué mejor que empezar la Copa del Mundo en la Delaware Super Cup”.

Un torneo internacional arraigado en Delaware

Celebrada en el Complejo Deportivo DE Turf en Frederica, la Super Cup cuenta con divisiones masculina, femenina, juvenil e infantil. Santos afirma que es uno de sus torneos más importantes del año, en el que reclutan e invitan a equipos de todo el mundo para competir en Delaware.

“La Delaware Super Cup es un torneo de fútbol (soccer) internacional. Nos basamos en reclutar o invitar equipos de diferentes partes del mundo para que vengan a jugar en la Delaware Super Cup aquí en Delaware en el DE Turf Sport Complex”, dijo.

“Tenemos equipos que vienen de Sudamérica, Centroamérica, de México y muchos equipos de diferentes estados de Estados Unidos”, añadió Santos. “Tenemos equipos que vienen de Bolivia, Chile, equipos que vienen de Honduras y Guatemala.”

Desde su lanzamiento en 2021 con solo 42 equipos, el torneo se ha expandido rápidamente. Este año, el evento acogerá a 252 equipos –una cifra similar a la del año pasado–, al tiempo que dará la bienvenida a más de 20,000 viajeros en Delaware a lo largo del fin de semana.