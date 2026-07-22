Delaware obtiene reconocimiento nacional por su vitalidad artística, reflejo de una década de inversión pública
Un informe nacional destaca cómo la inversión pública sostenida y el apoyo de la comunidad han fortalecido el panorama cultural de Delaware.
Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.
Un nuevo informe de DataArts de la Universidad Metodista del Sur –el Centro Nacional de Investigación de las Artes– sitúa a Delaware en el puesto número 11 a nivel nacional en cuanto a vitalidad artística, mientras que Wilmington ocupa el lugar 57 entre las 100 comunidades con mayor vitalidad artística del país. La 10ª edición anual del Índice de Vitalidad Artística (“Arts Vibrancy Index”) analizó los 50 estados y más de 900 comunidades utilizando datos sobre actividad artística, participación del público y apoyo gubernamental.
Este reconocimiento destaca la inversión constante de Delaware en organizaciones artísticas y artistas, así como el papel que desempeña el público local en el apoyo a las instituciones culturales de todo el estado.
“Que Delaware ocupe el undécimo puesto a nivel nacional en vitalidad artística refleja lo que puede lograr una inversión pública sostenida en las artes”, afirmó Jessica Ball, directora de la División de las Artes de Delaware. “Mediante asignaciones presupuestarias anuales…, Delaware ha construido una infraestructura cultural de relevancia nacional”.
El reconocimiento a Wilmington resalta la concentración de organizaciones artísticas en la ciudad, que abarca desde instituciones consolidadas como el Delaware Art Museum, el Grand Opera House, la Delaware Theatre Company, OperaDelaware y la Delaware Symphony Orchestra, hasta organizaciones comunitarias como el Christina Cultural Arts Center, The Music School of Delaware y el First State Ballet Theatre. Eventos emblemáticos, como el Clifford Brown Jazz Festival, también atraen a público de toda la región, contribuyendo a la proyección cultural de la ciudad.
¿Cómo se elaboraron las clasificaciones?
Andrew Truscott, responsable de programas de marketing y comunicaciones de la División de las Artes de Delaware, explicó que las clasificaciones se basan en datos cuantificables y no en opiniones subjetivas sobre la calidad artística.
“En términos sencillos, se trata de cuánto arte produce la comunidad, cuántas personas asisten y gastan su propio dinero en ello, y cuánto invierte el gobierno”, señaló. “Los investigadores agrupan estos aspectos en tres categorías –oferta, demanda y apoyo público– que se desglosan en 13 indicadores diferentes: desde el número de organizaciones artísticas y artistas en activo hasta los ingresos por venta de entradas y la filantropía pública y privada”.
Delaware mantiene su posición
En los últimos años, Delaware se ha mantenido alrededor del puesto número 11, un logro que Truscott atribuye en parte a la constancia de la financiación pública.
“La Asamblea General de Delaware financia deliberadamente las artes cada año. Ese apoyo constante permite a las organizaciones planificar, contratar personal y ampliar su programación año tras año”, señaló. “Cada año, el estado de Delaware, a través de las asignaciones presupuestarias de la Asamblea General, invierte entre $6.5 y 7 millones aproximadamente en fondos públicos para apoyar a organizaciones artísticas sin fines de lucro y a otras entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades artísticas”.
Truscott afirmó que esta financiación ayuda a las organizaciones a ofrecer una programación asequible en todo Delaware.
Entre los programas respaldados por estos fondos se incluyen espectáculos gratuitos en el Freeman Arts Pavilion, días de entrada gratuita al Delaware Art Museum, programación de verano en el Grand Opera House y oportunidades artísticas ofrecidas por organizaciones como la Dover Art League.
Más allá de ampliar el acceso a las artes, Truscott destacó que el sector también contribuye a la economía de Delaware. Las organizaciones artísticas ayudan a generar actividad económica para los restaurantes, hoteles y comercios locales, mientras atraen visitantes de fuera del estado.
“En Delaware, sabemos gracias a diversos estudios que el sector de las artes y la cultura sin fines de lucro genera más de $200 millones anuales y sustenta más de 3,000 empleos dentro de dicho ámbito”, afirmó Truscott.
De cara al futuro, Truscott señaló que este reconocimiento es alentador, pero que la División de las Artes lo considera un incentivo para seguir ampliando la participación y apoyando a los artistas en todo el estado.
“Aunque ocupar el undécimo puesto a nivel nacional es una posición excelente, no es un lugar donde pretendamos acomodarnos”, declaró.
La División de las Artes de Delaware tiene previsto publicar más adelante este año los resultados de su proceso de planificación estratégica y de las sesiones de consulta realizadas en todo el estado; dicha información ayudará a definir sus prioridades para los próximos cinco a diez años.
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.