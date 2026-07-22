Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

Un nuevo informe de DataArts de la Universidad Metodista del Sur –el Centro Nacional de Investigación de las Artes– sitúa a Delaware en el puesto número 11 a nivel nacional en cuanto a vitalidad artística, mientras que Wilmington ocupa el lugar 57 entre las 100 comunidades con mayor vitalidad artística del país. La 10ª edición anual del Índice de Vitalidad Artística (“Arts Vibrancy Index”) analizó los 50 estados y más de 900 comunidades utilizando datos sobre actividad artística, participación del público y apoyo gubernamental.

Este reconocimiento destaca la inversión constante de Delaware en organizaciones artísticas y artistas, así como el papel que desempeña el público local en el apoyo a las instituciones culturales de todo el estado.

“Que Delaware ocupe el undécimo puesto a nivel nacional en vitalidad artística refleja lo que puede lograr una inversión pública sostenida en las artes”, afirmó Jessica Ball, directora de la División de las Artes de Delaware. “Mediante asignaciones presupuestarias anuales…, Delaware ha construido una infraestructura cultural de relevancia nacional”.

El reconocimiento a Wilmington resalta la concentración de organizaciones artísticas en la ciudad, que abarca desde instituciones consolidadas como el Delaware Art Museum, el Grand Opera House, la Delaware Theatre Company, OperaDelaware y la Delaware Symphony Orchestra, hasta organizaciones comunitarias como el Christina Cultural Arts Center, The Music School of Delaware y el First State Ballet Theatre. Eventos emblemáticos, como el Clifford Brown Jazz Festival, también atraen a público de toda la región, contribuyendo a la proyección cultural de la ciudad.

¿Cómo se elaboraron las clasificaciones?

Andrew Truscott, responsable de programas de marketing y comunicaciones de la División de las Artes de Delaware, explicó que las clasificaciones se basan en datos cuantificables y no en opiniones subjetivas sobre la calidad artística.

“En términos sencillos, se trata de cuánto arte produce la comunidad, cuántas personas asisten y gastan su propio dinero en ello, y cuánto invierte el gobierno”, señaló. “Los investigadores agrupan estos aspectos en tres categorías –oferta, demanda y apoyo público– que se desglosan en 13 indicadores diferentes: desde el número de organizaciones artísticas y artistas en activo hasta los ingresos por venta de entradas y la filantropía pública y privada”.