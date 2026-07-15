La enmienda se aprueba tras fracasar una primera votación

Para aprobar la legislación, se requería el voto afirmativo de 28 de los 41 miembros de la Cámara, incluyendo al menos un republicano. Sin embargo, en la primera votación celebrada el mes pasado, solo 24 miembros votaron a favor; un demócrata votó en contra y otro se abstuvo. La mayoría de los republicanos de la Cámara no votó. La representante estatal Claire Snyder-Hall (D–Rehoboth Beach), patrocinadora del proyecto, votó inicialmente a favor pero luego cambió su voto a “en contra” para permitir que la medida fuera reconsiderada.

Cuando el proyecto se sometió a votación nuevamente el 30 de junio, 28 representantes estatales votaron a favor y 12 en contra.

La representante estatal Madinah Wilson-Anton (D–Newark) declaró que no votó la primera vez que se debatió el proyecto en la Cámara debido a su preocupación por el hecho de que no todos los matrimonios son reconocidos en Delaware. El año pasado, la legisladora impulsó sin éxito una ley destinada a reconocer los matrimonios entre primos hermanos, a petición de un ciudadano de su distrito.

Wilson-Anton pidió disculpas públicamente a las personas que, según dijo, se habían puesto en contacto con ella expresando su malestar por el hecho de que no votara a favor, y se comprometió a votar “sí” si la medida volvía a plantearse. No obstante, también denunció el “odio racista e islamófobo” que recibió por parte de usuarios en internet.

“Ha sido una etapa turbulenta, solitaria y difícil, pero sigo adelante porque es lo correcto”, afirmó. “Creo que realmente necesitamos reflexionar mucho durante este receso antes de regresar el año que viene y mantener conversaciones sinceras sobre cuán productivo resulta atacarse mutuamente en las redes sociales, en lugar de abordar los problemas directamente entre nosotros y con nuestros electores de una manera más constructiva”.

El representante estatal Josué Ortega, D–West Wilmington, cambió su voto de “no” a “sí”; declaró que, si bien su fe católica siempre lo guiará, necesitaba representar los deseos de sus electores.

La mayoría de los republicanos votó en contra, señalando que el matrimonio gay ya es legal en Delaware. Sin embargo, Snyder-Hall argumentó que dichas protecciones podrían eliminarse mediante una votación por mayoría simple, algo que no ocurriría si se incorporaran a la constitución estatal.

“Existe un movimiento que intenta revertir las protecciones establecidas por ley para la comunidad LGBTQ+ y para la igualdad racial”, señaló. “Nuestra constitución refleja nuestros valores, y en Delaware queremos asegurarnos de que todo el mundo lo sepa”.

El representante estatal por Hockessin, Mike Smith, fue el único republicano que votó a favor de aprobar la medida. Comentó que muchos de sus electores tenían opiniones divididas sobre el asunto.

“Muchos miembros de mi distrito me expresaron que los principios de vida, libertad y búsqueda de la felicidad les afectan directamente en esta cuestión”, dijo. “Por eso, hoy contarán con mi apoyo”.

Las enmiendas constitucionales requieren el voto de dos tercios de los miembros de cada cámara en sesiones legislativas consecutivas. La iniciativa acaba de completar la primera etapa del proceso. La segunda fase debería aprobarse antes de finales de junio de 2028.