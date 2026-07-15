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Mucho después de que los desfiles, fiestas, barbacoas y otros eventos por el 250º aniversario de Estados Unidos se conviertan en recuerdos lejanos, las aves sobre el cable de Wilmington permanecerán allí.

Estas grandes y coloridas aves, entre ellas una majestuosa águila, dominan un nuevo mural de 108 pies de largo que cobra vida sobre un muro gris de hormigón, en una de las entradas al norte de la ciudad.

Situado en la intersección de Concord Avenue y Broom Street, el mural cuya altura alcanza los 15 pies de altura, también incluye representaciones de dos lugares emblemáticos de Wilmington: la torre de piedra de Rockford Park y la cúpula de la escuela secundaria P.S. duPont.

Una sección tiene tres aves en verde, dorado y rojo, los colores del movimiento Rastafari. El artista Christian Kanienberg explicó que este trío de aves rinde homenaje a la leyenda del reggae Bob Marley, quien vivió en Wilmington, y a su famosa canción “Three Little Birds” (Tres pajaritos).

Otro panel de hormigón de 35 pies, cuya pintura está prevista para el otoño, incluirá aún más aves; entre ellas, un grupo en rojo, blanco y azul que Kanienberg describe como “un guiño patriótico al 250º aniversario”. Esa sección también incorporará una imagen de la escuela Howard High School, que en su día fue la única escuela secundaria pública a la que podían asistir los estudiantes negros de la ciudad.

En el futuro, si se consigue financiación, el mural podría extenderse a lo largo de otro tramo de muro de 300 pies que conduce a una rampa de acceso a la autopista; tal vez mostrando a las aves despegando de los cables y alzando el vuelo.

¿Qué relación tiene este mural de aves, que alegra una intersección largamente deteriorada en la ciudad más grande del segundo estado más pequeño del país, con las celebraciones del 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776?

Kanienberg invita a los espectadores a fijarse en los cables sobre los que se posan las aves –incluida una pareja formada por una perca blanca y una negra– .

“La parte más interesante del diseño son los hilos que conectan a las aves. Es una alusión a los hilos comunes, en sentido literal, que compartimos a pesar de nuestras diferencias”, escribió Kanienberg en la descripción artística de la obra, que aún no tiene título.

“Las criaturas aladas deciden sostener parte del hilo con sus picos, lo que representa la conexión, el trabajo en equipo, el reparto de cargas o, simplemente, el amor. Es algo original y que invita a la reflexión, sirviendo como punto de partida para conversaciones que podrían prolongarse durante años”.