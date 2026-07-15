“Hilos comunes que compartimos”: un mural en Wilmington por el 250º aniversario de Estados Unidos presenta pájaros en un cable y un sutil homenaje a Bob Marley
El muralista Christian Kanienberg afirma que le interesa “más crear obras de arte que, simplemente, resultan ser murales capaces de suscitar conversaciones”.
Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.
Mucho después de que los desfiles, fiestas, barbacoas y otros eventos por el 250º aniversario de Estados Unidos se conviertan en recuerdos lejanos, las aves sobre el cable de Wilmington permanecerán allí.
Estas grandes y coloridas aves, entre ellas una majestuosa águila, dominan un nuevo mural de 108 pies de largo que cobra vida sobre un muro gris de hormigón, en una de las entradas al norte de la ciudad.
Situado en la intersección de Concord Avenue y Broom Street, el mural cuya altura alcanza los 15 pies de altura, también incluye representaciones de dos lugares emblemáticos de Wilmington: la torre de piedra de Rockford Park y la cúpula de la escuela secundaria P.S. duPont.
Una sección tiene tres aves en verde, dorado y rojo, los colores del movimiento Rastafari. El artista Christian Kanienberg explicó que este trío de aves rinde homenaje a la leyenda del reggae Bob Marley, quien vivió en Wilmington, y a su famosa canción “Three Little Birds” (Tres pajaritos).
Otro panel de hormigón de 35 pies, cuya pintura está prevista para el otoño, incluirá aún más aves; entre ellas, un grupo en rojo, blanco y azul que Kanienberg describe como “un guiño patriótico al 250º aniversario”. Esa sección también incorporará una imagen de la escuela Howard High School, que en su día fue la única escuela secundaria pública a la que podían asistir los estudiantes negros de la ciudad.
En el futuro, si se consigue financiación, el mural podría extenderse a lo largo de otro tramo de muro de 300 pies que conduce a una rampa de acceso a la autopista; tal vez mostrando a las aves despegando de los cables y alzando el vuelo.
¿Qué relación tiene este mural de aves, que alegra una intersección largamente deteriorada en la ciudad más grande del segundo estado más pequeño del país, con las celebraciones del 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776?
Kanienberg invita a los espectadores a fijarse en los cables sobre los que se posan las aves –incluida una pareja formada por una perca blanca y una negra– .
“La parte más interesante del diseño son los hilos que conectan a las aves. Es una alusión a los hilos comunes, en sentido literal, que compartimos a pesar de nuestras diferencias”, escribió Kanienberg en la descripción artística de la obra, que aún no tiene título.
“Las criaturas aladas deciden sostener parte del hilo con sus picos, lo que representa la conexión, el trabajo en equipo, el reparto de cargas o, simplemente, el amor. Es algo original y que invita a la reflexión, sirviendo como punto de partida para conversaciones que podrían prolongarse durante años”.
Kanienberg comentó a WHYY News que, a pesar de que el mural incluye un águila y pronto incorporará toques de rojo, blanco y azul, no quería que los residentes ni los miles de conductores que pasan por la intersección a diario pensarán inmediatamente en el 250º aniversario del país.
“No soy partidario de imponer a la gente referencias obvias”, afirmó Kanienberg, autor de varios murales en Delaware y la región. “No me interesa crear postales de la ciudad. Estoy más interesado en crear obras de arte que, casualmente, son murales y sirven para iniciar conversaciones”.
Señaló el sutil homenaje a Marley.
“Si alguien, al verlo, comenta: ‘Ah, tres pajaritos. Es una canción o una letra de Bob Marley’, eso me gusta”, dijo Kanienberg. “No me gustan las cosas que son demasiado evidentes”.
Tina Betz, directora de la Oficina de Asuntos Culturales de Wilmington, expresó su satisfacción por la sutileza del mural, encargado por la ciudad.
“Fue algo intencionado: que no gritara ‘250º aniversario’”, explicó Betz. “Queríamos que tuviera una vigencia mucho más larga. Así pues, todos los elementos del mural –comunidad, conexión, diversidad, todo eso– forman parte del 250º aniversario. Pero no queríamos que el mural dijera simplemente: ‘Bienvenidos al 250º aniversario de Wilmington’”.
El concejal James Spadola ayudó a liderar la iniciativa que permitió a los residentes de la ciudad, a través de reuniones y encuestas, participar en el diseño del mural. Spadola consideró que este proceso colaborativo era el más adecuado para una obra de arte pública de esta índole y se mostró satisfecho con la forma que está tomando.
“Cuando veo los pájaros y observo que hay un hilo que los une”, dijo Spadola, “lo interpreto como una señal de que todos estamos conectados”.
Get daily updates from WHYY News!
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.