La Delaware Community Foundation invierte $650,000 en organizaciones que atienden a la comunidad latina, ampliando el acceso a iniciativas artísticas bilingües
La Delaware Community Foundation otorgó $650,000 a 39 proyectos de apoyo a las comunidades hispanas, incluida la ampliación de la programación en español.
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Una importante inversión de la Delaware Community Foundation está ayudando a más de tres docenas de organizaciones a ampliar sus servicios para las comunidades hispanas en todo el estado de Delaware, apoyando iniciativas que van desde la alfabetización en la primera infancia y el desarrollo laboral hasta programas artísticos y culturales.
A través de su Fondo Arsht-Cannon, la fundación otorgó $650,000 a 39 proyectos este año, lo que representa un aumento de $80,000 con respecto al año anterior y la mayor cantidad de proyectos financiados por esta iniciativa hasta la fecha.
Los fondos apoyarán a organizaciones que trabajan en los ámbitos de educación, salud, desarrollo laboral, defensa de derechos y colaboración comunitaria, reflejando así las necesidades crecientes y la diversidad de la población latina de Delaware.
“Por lo general, solemos centrarnos en programas de desarrollo, alfabetización y salud”, señaló Jennifer Fuqua, directora de asociaciones comunitarias e iniciativas hispanas de la fundación. “Más recientemente, también nos hemos enfocado en el desarrollo laboral y económico, así como en la defensa de derechos y la colaboración en todo Delaware”.
Durante más de dos décadas, la fundación ha invertido en organizaciones sin fines de lucro que atienden a la comunidad hispana de Delaware. Este año, la financiación respaldará iniciativas de alfabetización de larga trayectoria, programas multilingües y, por primera vez, “Reach Out and Read”, un programa que distribuye libros bilingües a niños durante las visitas médicas de control rutinarias, desde la infancia hasta los 5 años.
“Contamos con colaboradores de larga data que llevan a cabo programas de alfabetización comunitaria y familiar, así como programas comunitarios de inglés como segundo idioma en todo el estado, poniendo a disposición diversos materiales y actividades en múltiples idiomas”, explicó Fuqua. “Esas son algunas de las acciones que realizamos este año”.
Fuqua destacó que estas subvenciones llegan en un momento en que muchas organizaciones sin fines de lucro afrontan incertidumbre financiera mientras intentan seguir satisfaciendo las necesidades de las familias multilingües.
El Museo de Arte de Delaware ampliará el acceso bilingüe
Entre los beneficiarios de este año se encuentra el Museo de Arte de Delaware, que recibió una subvención de $20,000 dólares para continuar ampliando el acceso a los visitantes de habla hispana mediante servicios de interpretación bilingüe, programación cultural y nuevas iniciativas comunitarias.
La directora ejecutiva, Molly Giordano, afirmó que estos fondos permiten al museo seguir avanzando sobre la base de años de esfuerzos deliberados de acercamiento a la comunidad. “El Museo de Delaware está muy agradecido de haber recibido algunas de sus subvenciones, incluida la ronda de financiación más reciente; esto nos ayudará a avanzar, mediante un enfoque gradual, en la traducción de partes del museo (infantil) y de gran parte de nuestra dinámica y popular programación cultural”, afirmó. “Necesitamos traducir las etiquetas y diversos textos del museo. Debemos pensar realmente a largo plazo en cómo podemos atender mejor a la población de habla hispana”.
Durante la última década, el museo ha ampliado constantemente su relación con la comunidad latina de Delaware mediante programas como la celebración anual del Día de los Muertos, la Cumbre Cultural de Hip-Hop y la programación de arte indígena, así como eventos comunitarios gratuitos.
Con la subvención recibida, los responsables del museo planean retomar eventos exitosos e introducir nueva programación familiar en septiembre.
“Estamos creando una nueva obra de teatro en español para el Mes de la Herencia Hispana, que se presentará aquí mismo, en las instalaciones del museo. Es algo nuevo que nunca habíamos intentado antes. También vamos a recuperar una iniciativa que probamos una o dos veces en el pasado: un desfile de moda indígena en vivo”, señaló Giordano. “Lo retomaremos y ampliaremos para incluir a diseñadores de moda de habla hispana. Por último, contamos con un programa de actividades artísticas abiertas para familias llamado ‘Family 2nd Sunday’ (Segundo Domingo en Familia)”.
Estos esfuerzos se han gestado a lo largo de los años y, según Giordano, la asistencia de la comunidad hispana y latina ha aumentado año tras año.
“Recuerdo perfectamente cuando nuestros programas eran muy distintos; el tipo de actividades que ofrecíamos era muy diferente. El mérito es del equipo, especialmente de mi colega Iz Balleto”, comentó Giordano. “Es un trabajo largo, lento y minucioso, basado en la colaboración con socios comunitarios clave, organizaciones y particulares; lo que vemos hoy –los programas que la gente adora y por los que se nos conoce– es el resultado de más de una década de trabajo arduo y deliberado”.
Muchos de los eventos culturales emblemáticos del museo siguen siendo gratuitos para los visitantes, algo que, según Giordano, sería difícil de lograr sin el apoyo filantrópico.
Para el fondo, esta inversión representa mucho más que la simple concesión de subvenciones individuales. Ella lo considera un paso más para fortalecer las oportunidades de la comunidad hispana de Delaware para las generaciones venideras.
“Podemos mirar atrás 20 años y ver cómo realmente marcó la diferencia con el paso del tiempo, gracias a la explosión, el ingenio y el crecimiento del espíritu emprendedor, así como al surgimiento de líderes y profesionales en diversos campos por todo Delaware”, señaló Fuqua. “En última instancia, de eso se trata realmente: de contar con una base sólida que respalde a las personas y les permita dar lo mejor de sí mismas”.
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