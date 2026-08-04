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Una importante inversión de la Delaware Community Foundation está ayudando a más de tres docenas de organizaciones a ampliar sus servicios para las comunidades hispanas en todo el estado de Delaware, apoyando iniciativas que van desde la alfabetización en la primera infancia y el desarrollo laboral hasta programas artísticos y culturales.

A través de su Fondo Arsht-Cannon, la fundación otorgó $650,000 a 39 proyectos este año, lo que representa un aumento de $80,000 con respecto al año anterior y la mayor cantidad de proyectos financiados por esta iniciativa hasta la fecha.

Los fondos apoyarán a organizaciones que trabajan en los ámbitos de educación, salud, desarrollo laboral, defensa de derechos y colaboración comunitaria, reflejando así las necesidades crecientes y la diversidad de la población latina de Delaware.

“Por lo general, solemos centrarnos en programas de desarrollo, alfabetización y salud”, señaló Jennifer Fuqua, directora de asociaciones comunitarias e iniciativas hispanas de la fundación. “Más recientemente, también nos hemos enfocado en el desarrollo laboral y económico, así como en la defensa de derechos y la colaboración en todo Delaware”.

Durante más de dos décadas, la fundación ha invertido en organizaciones sin fines de lucro que atienden a la comunidad hispana de Delaware. Este año, la financiación respaldará iniciativas de alfabetización de larga trayectoria, programas multilingües y, por primera vez, “Reach Out and Read”, un programa que distribuye libros bilingües a niños durante las visitas médicas de control rutinarias, desde la infancia hasta los 5 años.

“Contamos con colaboradores de larga data que llevan a cabo programas de alfabetización comunitaria y familiar, así como programas comunitarios de inglés como segundo idioma en todo el estado, poniendo a disposición diversos materiales y actividades en múltiples idiomas”, explicó Fuqua. “Esas son algunas de las acciones que realizamos este año”.

Fuqua destacó que estas subvenciones llegan en un momento en que muchas organizaciones sin fines de lucro afrontan incertidumbre financiera mientras intentan seguir satisfaciendo las necesidades de las familias multilingües.