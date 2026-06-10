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Si busca una forma poco convencional de explorar el 250º aniversario de Estados Unidos, es posible que la exposición del Museo Rockwood, cerca de Wilmington, sea justo lo que necesita.

No verá guirnaldas rojas, blancas y azules adornando esta mansión de estilo neogótico del siglo XIX. Tampoco espere escuchar una banda tocando melodías patrióticas, ni barbacoas, ni fuegos artificiales. Y, por supuesto, no habrá desfiles en la exuberante finca de 72 acres.

En su lugar, los visitantes de la exposición “We the People” (Nosotros, el Pueblo) en Rockwood verán obras nuevas y recientes de cinco artistas de la zona, expuestas junto a retratos familiares, muebles ornamentados, porcelanas, fotografías y objetos de recuerdo coleccionados por las familias de clase alta Shipley y Bringhurst, quienes residieron allí durante casi un siglo.

Hasta el Día del Trabajo (Labor Day), las obras contemporáneas de un grupo de artistas racial y culturalmente diversos se han colocado “en diálogo directo” con las colecciones permanentes de los habitantes originales de la finca, según explicó el director del museo, Ryan Grover.

Diálogos directos, sin duda

Un gran cuadro del artista Alim Smith, que representa a una mujer negra y a un niño sobre un lienzo blanco –creado utilizando un par de zapatillas Nike Air Force 1 de segunda mano en lugar de un pincel–, domina la pared de piedra del vestíbulo.

En la gran escalera, tres autorretratos de colores vibrantes, obra de la artista nativa de Wilmington Lauren Peters, contrastan con tres retratos tradicionales del siglo XIX.

La única bandera estadounidense presente en la exposición aparece en un cuadro donde sus estrellas y franjas forman la capucha del Ku Klux Klan, la cual está siendo retirada por un transeúnte.

Y eso es precisamente lo que buscaba Grover: que los artistas –tres negros, una chino-estadounidense y una blanca– presentaran creaciones que contrastaran marcadamente con las obras expuestas por las familias que habitaron Rockwood, una finca rural de estilo inglés construida en la década de 1850 que también celebra su 50º aniversario como museo.

Grover también quería exhibir obras que ofrecieran otras perspectivas sobre el pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos en el marco del 250º aniversario de la nación. Señaló que, si bien la mansión no tuvo residentes negros, asiáticos o latinos, algunas personas –a quienes el museo denomina “sirvientes”– trabajaron para los propietarios en la cocina, o como empleadas domésticas o encargados del mantenimiento de los terrenos.

“Los artistas contemporáneos actúan como puentes para nosotros –para las nuevas audiencias, para el público actual–“, dijo Grover a WHYY News durante un recorrido. “Pero, más allá de la superficie, también intentamos encontrar nuevas formas de interpretar estos materiales antiguos. Queremos contar nuevas historias. Buscamos nuevas perspectivas”.

¿Quiénes son “el pueblo” en la frase “Nosotros, el Pueblo”?

Peters, que es blanca, pintó tres autorretratos en los que aparece con diversos atuendos. En uno, lleva camisa y chaqueta de esmoquin y una peluca azul. En otro, titulado “I’m Your Mutt” (Soy tu chucho), aparece con una máscara de perro hecha de tela azul, confeccionada también por ella.

“Espero que el público capte la sutileza de cuestionar quiénes son ‘el pueblo’ en la frase ‘Nosotros el Pueblo’”, comentó Peters.

“La casa tiene un aire llamativo, con muestras de ostentación que reflejan la personalidad de sus dueños. Pero espero que las obras de arte conecten con los inmigrantes y la clase trabajadora que cuidaron la casa, elaboraron los objetos y diseñaron el papel pintado y la arquitectura; es decir, con las personas que aportaron la mano de obra y la creatividad detrás de todo ello”.