Un histórico museo de Delaware conmemora el 250º aniversario de Estados Unidos con arte contemporáneo que cuestiona el pasado del país
El museo de Delaware combina obras de cinco artistas de la región con su colección histórica para explorar la raza, la identidad y quiénes están incluidos.
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Si busca una forma poco convencional de explorar el 250º aniversario de Estados Unidos, es posible que la exposición del Museo Rockwood, cerca de Wilmington, sea justo lo que necesita.
No verá guirnaldas rojas, blancas y azules adornando esta mansión de estilo neogótico del siglo XIX. Tampoco espere escuchar una banda tocando melodías patrióticas, ni barbacoas, ni fuegos artificiales. Y, por supuesto, no habrá desfiles en la exuberante finca de 72 acres.
En su lugar, los visitantes de la exposición “We the People” (Nosotros, el Pueblo) en Rockwood verán obras nuevas y recientes de cinco artistas de la zona, expuestas junto a retratos familiares, muebles ornamentados, porcelanas, fotografías y objetos de recuerdo coleccionados por las familias de clase alta Shipley y Bringhurst, quienes residieron allí durante casi un siglo.
Hasta el Día del Trabajo (Labor Day), las obras contemporáneas de un grupo de artistas racial y culturalmente diversos se han colocado “en diálogo directo” con las colecciones permanentes de los habitantes originales de la finca, según explicó el director del museo, Ryan Grover.
Diálogos directos, sin duda
Un gran cuadro del artista Alim Smith, que representa a una mujer negra y a un niño sobre un lienzo blanco –creado utilizando un par de zapatillas Nike Air Force 1 de segunda mano en lugar de un pincel–, domina la pared de piedra del vestíbulo.
En la gran escalera, tres autorretratos de colores vibrantes, obra de la artista nativa de Wilmington Lauren Peters, contrastan con tres retratos tradicionales del siglo XIX.
La única bandera estadounidense presente en la exposición aparece en un cuadro donde sus estrellas y franjas forman la capucha del Ku Klux Klan, la cual está siendo retirada por un transeúnte.
Y eso es precisamente lo que buscaba Grover: que los artistas –tres negros, una chino-estadounidense y una blanca– presentaran creaciones que contrastaran marcadamente con las obras expuestas por las familias que habitaron Rockwood, una finca rural de estilo inglés construida en la década de 1850 que también celebra su 50º aniversario como museo.
Grover también quería exhibir obras que ofrecieran otras perspectivas sobre el pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos en el marco del 250º aniversario de la nación. Señaló que, si bien la mansión no tuvo residentes negros, asiáticos o latinos, algunas personas –a quienes el museo denomina “sirvientes”– trabajaron para los propietarios en la cocina, o como empleadas domésticas o encargados del mantenimiento de los terrenos.
“Los artistas contemporáneos actúan como puentes para nosotros –para las nuevas audiencias, para el público actual–“, dijo Grover a WHYY News durante un recorrido. “Pero, más allá de la superficie, también intentamos encontrar nuevas formas de interpretar estos materiales antiguos. Queremos contar nuevas historias. Buscamos nuevas perspectivas”.
¿Quiénes son “el pueblo” en la frase “Nosotros, el Pueblo”?
Peters, que es blanca, pintó tres autorretratos en los que aparece con diversos atuendos. En uno, lleva camisa y chaqueta de esmoquin y una peluca azul. En otro, titulado “I’m Your Mutt” (Soy tu chucho), aparece con una máscara de perro hecha de tela azul, confeccionada también por ella.
“Espero que el público capte la sutileza de cuestionar quiénes son ‘el pueblo’ en la frase ‘Nosotros el Pueblo’”, comentó Peters.
“La casa tiene un aire llamativo, con muestras de ostentación que reflejan la personalidad de sus dueños. Pero espero que las obras de arte conecten con los inmigrantes y la clase trabajadora que cuidaron la casa, elaboraron los objetos y diseñaron el papel pintado y la arquitectura; es decir, con las personas que aportaron la mano de obra y la creatividad detrás de todo ello”.
Ella quiere que los visitantes cambien su forma de ver a los demás y traten de mirar más allá de las máscaras que la gente muestra al mundo.
“Espero que todos aprendamos a mirarnos de otra manera y a no juzgarnos tanto por las apariencias”, afirmó.
Smith, autor del retrato en el que aparecen unas zapatillas deportivas, tenía su propia perspectiva sobre la exposición. Comentó a WHYY News que no sabía que la muestra estaba vinculada al aniversario de Estados Unidos, ya que apenas leyó la invitación de Grover para participar.
Dijo que simplemente quiere que más gente conozca su obra, a la que define como “afrosurrealismo”.
“Para mí, todas las exposiciones son simplemente exposiciones de arte; yo presento mis obras y, si les parecen bien, perfecto. Si no, presentaré otras”, explicó Smith.
Smith, que creció en Wilmington y estudió en Cab Calloway School of the Arts, fue nominado el año pasado a un premio Grammy por el diseño de la portada del álbum “Balloonerism”, del fallecido rapero Mac Miller.
Para Smith, es importante que Rockwood intente dar visibilidad a voces y perspectivas que no han formado parte de la historia de la mansión.
“Me parece genial que haya personas negras allí, rodeadas de todo ese arte antiguo de blancos”, comentó Smith.
Smith expresó su esperanza de que algunos visitantes de Rockwood decidan comprar sus obras, aunque aclaró que no celebrará el 4 de julio en honor a Estados Unidos debido a la historia de racismo del país.
“Nunca celebraré a Estados Unidos”, afirmó Smith. “Pueden ser 250 años, 500… No importa la antigüedad ni cuándo sea su cumpleaños; nunca me importará”.
“Intentamos distinguirnos como algo diferente”
Grover se mostró complacido cuando un periodista sugirió que la exposición de Rockwood era única, ya que los visitantes podrían no darse cuenta de que conmemora el 250º aniversario de Estados Unidos a menos que lo supieran de antemano.
“Puede ser. Eso espero”, respondió Grover. “Intentamos distinguirnos ofreciendo algo un poco diferente”.
Comentó que no quería que la celebración de Rockwood tuviera la “pompa y circunstancia” de otras que se llevan a cabo en el estado, la región y el país.
Una de las razones, señaló, fue la oportunidad de atraer a más visitantes, tanto ahora como en el futuro.
“Para el 250º aniversario, nos interesó y nos inspiró mucho la idea, el concepto de ‘una unión más perfecta’”, dijo Grover. “Formamos parte de un grupo de museos en Estados Unidos que se centran en cómo mantener su relevancia mientras la demografía de su entorno cambia con gran rapidez”.
“Necesitábamos contar historias capaces de atraer a personas que tal vez no habían visitado el lugar antes, o que quizás no tenían motivos para hacerlo. Creamos continuamente oportunidades para que participen si así lo desean”.
Rockwood recibe unos 50,000 visitantes al año; miles de ellos acuden a su festival anual del helado, que este año se celebrará el 27 de junio.
La exposición “We the People” (Nosotros el Pueblo) estará abierta hasta el Día del Trabajo en el museo, situado en el 4651 de Washington Street Extension, justo al norte de los límites septentrionales de Wilmington.
La entrada cuesta $8 para los residentes del condado de New Castle –propietario del museo– y $10 para el resto de los visitantes.
El horario de la exposición y del museo –que alberga también otra galería independiente– es de jueves a sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y los domingos, desde el mediodía hasta las 4:00 p.m. Rockwood permanece cerrado de lunes a miércoles.
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