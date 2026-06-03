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Cientos de niños en Delaware se encuentran sin hogar. Sin embargo, se ha propuesto un programa piloto que podría ayudar a algunos de ellos a acceder a una vivienda estable.

La representante estatal Kim Williams (demócrata por Stanton), junto con defensores de vivienda y educación, está impulsando una iniciativa para financiar vales de alquiler destinados a docenas de familias con niños en edad escolar que residen en moteles o refugios.

La propuesta tendría un costo de $800,000 en el presupuesto del año fiscal 2027 y beneficiaría a 50 familias. Dicha iniciativa ha recibido el respaldo de la Asociación de Educación del Estado de Delaware.

Según el Recuento Point in Time de 2025, realizado por la Alianza de Vivienda de Delaware, 1,585 personas en todo el estado se encontraban en situación de calle, sin refugio o alojadas en algún tipo de vivienda temporal. Los niños menores de 18 años representaban aproximadamente el 27% de la población sin hogar.

Karen Eller, maestra de escuela intermedia en la Academia Maurice Pritchett en Wilmington, considera que la vivienda es un derecho humano. La escuela Pritchett registra una de las tasas de pobreza estudiantil más altas del estado. Eller comentó que varios de sus alumnos han vivido la experiencia de no tener hogar.