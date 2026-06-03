“Seguros, apoyados y listos para aprender”: Defensores en Delaware impulsan un plan piloto de vales de alquiler para estudiantes que carecen de hogar.
Para recibir vales, los jefes de familia deben cumplir con los requisitos de ingresos y estar trabajando, buscando empleo o realizando capacitación laboral.
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Cientos de niños en Delaware se encuentran sin hogar. Sin embargo, se ha propuesto un programa piloto que podría ayudar a algunos de ellos a acceder a una vivienda estable.
La representante estatal Kim Williams (demócrata por Stanton), junto con defensores de vivienda y educación, está impulsando una iniciativa para financiar vales de alquiler destinados a docenas de familias con niños en edad escolar que residen en moteles o refugios.
La propuesta tendría un costo de $800,000 en el presupuesto del año fiscal 2027 y beneficiaría a 50 familias. Dicha iniciativa ha recibido el respaldo de la Asociación de Educación del Estado de Delaware.
Según el Recuento Point in Time de 2025, realizado por la Alianza de Vivienda de Delaware, 1,585 personas en todo el estado se encontraban en situación de calle, sin refugio o alojadas en algún tipo de vivienda temporal. Los niños menores de 18 años representaban aproximadamente el 27% de la población sin hogar.
Karen Eller, maestra de escuela intermedia en la Academia Maurice Pritchett en Wilmington, considera que la vivienda es un derecho humano. La escuela Pritchett registra una de las tasas de pobreza estudiantil más altas del estado. Eller comentó que varios de sus alumnos han vivido la experiencia de no tener hogar.
“He sido testigo directo de las barreras que afrontan las familias al intentar navegar por un sistema sumamente complejo”, afirmó Eller. “Si bien existen muchos recursos disponibles, a menudo resulta difícil acceder a ellos en tiempo real o están fuera del alcance de las familias, especialmente cuando estas atraviesan una crisis activa”.
Williams, quien ocupa la vicepresidencia del Comité Conjunto de Finanzas –el organismo legislativo encargado de elaborar el presupuesto–, expresó su esperanza de que sus colegas en el comité respalden la asignación de los $800,000 necesarios para el programa piloto.
Señaló que dicha suma representa menos de la mitad del 1% de los $196 millones adicionales que, según las proyecciones recientes del Consejo Asesor Económico y Financiero de Delaware, el estado tendrá disponibles para el presupuesto del año fiscal 2027.
Williams destacó que los niños que cuentan con una vivienda estable tienen mayores probabilidades de asistir a la escuela y de obtener mejores resultados académicos.
“Sin la estabilidad que ofrece un hogar, resulta fácil comprender por qué estos estudiantes tienen dificultades para alcanzar sus objetivos académicos”, afirmó. “Todo niño merece la oportunidad de asistir a la escuela sintiéndose seguro, respaldado y listo para aprender”.
El programa piloto sería administrado por la Autoridad Estatal de Vivienda de Delaware. Para poder calificar al programa, las familias con niños en edad escolar deben estar viviendo en un refugio o en un motel. El programa estaría limitado a aquellas personas cuyos ingresos representen el 50 % o menos de la mediana de ingresos del área. Los beneficiarios tendrían que aportar al menos el 28% de sus ingresos mensuales y cumplir con los requisitos laborales.
Eller y otros defensores señalaron que están instando a los legisladores de Delaware a aprobar la financiación para el programa. La legislatura debe aprobar un presupuesto antes de finales de junio. Los legisladores estatales comenzarán la revisión y modificación del presupuesto la próxima semana.
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