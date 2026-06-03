Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

La venta de bebidas con infusión de THC en Delaware se restringiría a las tiendas minoristas de licores y marihuana, así como a las microcervecerías, en lo que constituye un segundo intento legislativo para regular estas populares bebidas con efectos intoxicantes.

Estas bebidas –que no contienen alcohol y se comercializan bajo nombres como Bliss Day, BRĒZ, Enjoy y Orange Crush– también tendrían que ser sometidas a pruebas en un laboratorio de cannabis autorizado por el estado.

Asimismo, se aplicaría un impuesto de 50 centavos por cada lata; estas deben tener un contenido mínimo de 12 onzas y no exceder los 10 miligramos de THC, el componente psicoactivo de la marihuana.

Sin embargo, la venta estaría prohibida en tiendas de CBD, “smoke shops” (tiendas de artículos para fumadores), otros establecimientos minoristas, así como en restaurantes y bares, algunos de los cuales ofrecen actualmente estas bebidas a sus clientes. Las empresas que comercializan estos productos en línea tampoco podrían, legalmente, procesar pedidos provenientes de Delaware.

Esta última propuesta legislativa ha causado malestar a Jesse Ginefra, propietario de Botana Organics, una tienda de CBD situada al norte de Wilmington. Su establecimiento –una boutique donde la música “new age” crea un ambiente marcadamente zen– cuenta con un refrigerador expositor que ofrece a los clientes varias variedades de uno de sus “productos estrella”: bebidas frías con infusión de THC.

“Obviamente, esto dejará fuera a algunas de las personas que han sentado las bases de esta industria en Delaware”, afirmó Ginefra, quien cuestionó por qué se permitiría la venta de bebidas con THC a las licorerías y microcervecerías, cuyo producto principal es el alcohol.

“Así que esto nos perjudicaría enormemente; y creo que lo que más nos dolería no sería tanto el impacto en nuestros resultados económicos, sino la falta de justicia y equidad en todo este asunto”.

“Las licorerías están más acostumbradas a cumplir con las normativas”

El proyecto de ley que ahora tienen ante sí los legisladores supone una ampliación de la medida presentada la primavera pasada; aquella normativa estipulaba que solo las licorerías podrían vender bebidas con THC, excluyendo al resto de los vendedores, incluidos los operadores de las tiendas minoristas de marihuana del estado, las cuales abrieron sus puertas el pasado mes de agosto.

Los defensores del CBD y de la marihuana habían criticado duramente el proyecto de ley anterior, calificándolo como un “regalo” para la industria licorera.

No obstante, la principal impulsora de la iniciativa –la representante estatal Deborah Heffernan– retiró la medida de la agenda legislativa el pasado mes de junio, apenas unos días después de que un artículo de WHYY News detallara los pormenores de esta controvertida propuesta.

Su proyecto de ley más reciente añade las 13 tiendas de marihuana recreativa que han abierto, así como las microcervecerías, a la lista de licorerías autorizadas para vender bebidas con THC al público. Tanto las licorerías como los productores de cerveza tendrían también que obtener un permiso.