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El representante estatal de Delaware, Josué Ortega (D–West Wilmington), se enfrenta a una investigación penal y a otra por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes tras un presunto incidente de violencia doméstica.

Según un informe policial, una mujer de 29 años declaró a las autoridades que Ortega la golpeó en el rostro con el puño cerrado mientras ambos estaban sentados en un automóvil. El informe indica que el incidente ocurrió el 21 de mayo en el estacionamiento de una tienda cerca de Maryland Avenue, en Wilmington.

Un portavoz de la Policía Estatal de Delaware informó que el caso se encuentra bajo investigación activa.

Los registros judiciales sugieren que la mujer mantuvo una relación sentimental intermitente con Ortega durante los últimos años. WHYY News no revela su identidad debido a la naturaleza delicada de los casos de violencia doméstica.

Ortega publicó un comunicado en Facebook calificando las acusaciones de “inequívocamente falsas”.

“Cualquier insinuación de que haya participado en algún acto de violencia doméstica es falsa”, decía la publicación.

La víctima describe amenazas de Ortega para que retire la denuncia

El Tribunal de Familia del condado de New Castle concedió a la mujer una orden temporal de protección contra el abuso, fechada el 12 de junio. La orden vence el 12 de julio.

El comisionado que aprobó la orden señaló que ambos habían mantenido una “relación sentimental”, aunque ya se habían separado anteriormente.

Tras el incidente del 21 de mayo, tanto Ortega como la mujer solicitaron órdenes de no contacto mutuas, lo que evidencia la relación conflictiva que mantenían.

En su solicitud de orden de protección, la mujer declaró al tribunal que su hijo pequeño se encontraba en el vehículo cuando Ortega la golpeó, provocándole un hematoma en el ojo.

Según la solicitud, él la amenazó con “suicidarse si yo no presionaba para que se retiraran los cargos”.

“Me dijo que nadie se pondría del lado de una ‘puta alcohólica’ frente a un representante estatal, así que buena suerte intentándolo”, afirmó ella.

El documento menciona un cargo por agresión en tercer grado. La Policía Estatal informó que Ortega no ha sido detenido ni acusado formalmente de ningún delito.

Ella también alegó que Ortega le dijo que su denuncia no serviría de nada porque “su padre conoce al comisionado de policía”.

La audiencia judicial sobre esa orden de protección temporal está programada para el 30 de junio.

En una publicación en redes sociales, Ortega afirmó que una revisión minuciosa de los registros judiciales revelaría que él solicitó y obtuvo protección por parte del tribunal frente a su “agresor”.

Sin embargo, documentos revisados ​​por WHYY News indican que Ortega solicitó una orden de protección contra la mujer el 8 de junio, la cual fue denegada por el tribunal. Hay una audiencia de revisión del caso programada para el 2 de julio. En su solicitud, el representante estatal declaró que ella había amenazado con matarlo a él y a su familia.

Su biografía legislativa señala que está casado y tiene cuatro hijos.