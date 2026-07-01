“Profundamente preocupante”: legisladores de Delaware investigan a un colega por acusaciones de abuso
La mujer que lo acusa afirmó en documentos judiciales que el representante Josué Ortega le dijo que nadie le creería a ella por encima de un representante estatal.
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El representante estatal de Delaware, Josué Ortega (D–West Wilmington), se enfrenta a una investigación penal y a otra por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes tras un presunto incidente de violencia doméstica.
Según un informe policial, una mujer de 29 años declaró a las autoridades que Ortega la golpeó en el rostro con el puño cerrado mientras ambos estaban sentados en un automóvil. El informe indica que el incidente ocurrió el 21 de mayo en el estacionamiento de una tienda cerca de Maryland Avenue, en Wilmington.
Un portavoz de la Policía Estatal de Delaware informó que el caso se encuentra bajo investigación activa.
Los registros judiciales sugieren que la mujer mantuvo una relación sentimental intermitente con Ortega durante los últimos años. WHYY News no revela su identidad debido a la naturaleza delicada de los casos de violencia doméstica.
Ortega publicó un comunicado en Facebook calificando las acusaciones de “inequívocamente falsas”.
“Cualquier insinuación de que haya participado en algún acto de violencia doméstica es falsa”, decía la publicación.
La víctima describe amenazas de Ortega para que retire la denuncia
El Tribunal de Familia del condado de New Castle concedió a la mujer una orden temporal de protección contra el abuso, fechada el 12 de junio. La orden vence el 12 de julio.
El comisionado que aprobó la orden señaló que ambos habían mantenido una “relación sentimental”, aunque ya se habían separado anteriormente.
Tras el incidente del 21 de mayo, tanto Ortega como la mujer solicitaron órdenes de no contacto mutuas, lo que evidencia la relación conflictiva que mantenían.
En su solicitud de orden de protección, la mujer declaró al tribunal que su hijo pequeño se encontraba en el vehículo cuando Ortega la golpeó, provocándole un hematoma en el ojo.
Según la solicitud, él la amenazó con “suicidarse si yo no presionaba para que se retiraran los cargos”.
“Me dijo que nadie se pondría del lado de una ‘puta alcohólica’ frente a un representante estatal, así que buena suerte intentándolo”, afirmó ella.
El documento menciona un cargo por agresión en tercer grado. La Policía Estatal informó que Ortega no ha sido detenido ni acusado formalmente de ningún delito.
Ella también alegó que Ortega le dijo que su denuncia no serviría de nada porque “su padre conoce al comisionado de policía”.
La audiencia judicial sobre esa orden de protección temporal está programada para el 30 de junio.
En una publicación en redes sociales, Ortega afirmó que una revisión minuciosa de los registros judiciales revelaría que él solicitó y obtuvo protección por parte del tribunal frente a su “agresor”.
Sin embargo, documentos revisados por WHYY News indican que Ortega solicitó una orden de protección contra la mujer el 8 de junio, la cual fue denegada por el tribunal. Hay una audiencia de revisión del caso programada para el 2 de julio. En su solicitud, el representante estatal declaró que ella había amenazado con matarlo a él y a su familia.
Su biografía legislativa señala que está casado y tiene cuatro hijos.
Órdenes de no contacto previas
En 2025, Ortega y la mujer presentaron solicitudes recíprocas de órdenes de protección; ambos describieron una relación conflictiva.
En su petición, Ortega alegó que ella lo había agredido físicamente y la acusó de dañar intencionalmente su automóvil y de amenazar con matarlo.
Ella afirmó que él la había agredido, amenazado de muerte y acosado.
A partir de los documentos judiciales, no queda claro si se llevó a cabo el juicio que parecía estar programado para el 31 de octubre de 2025, ni cuál fue el resultado del mismo.
Investigación de la Cámara de Representantes
La presidenta de la Cámara, Melissa “Mimi” Brown, y el resto de la dirección legislativa emitieron un comunicado reconociendo las acusaciones contra el representante y calificándolas de “profundamente preocupantes e inquietantes”.
Los líderes de la Cámara anunciaron que presentarían una queja ética contra Ortega, lo que daría lugar a una revisión exhaustiva y completa por parte del Comité de Ética de la Cámara. Los procedimientos del comité son confidenciales, pero los legisladores estatales indicaron que informarían al público una vez concluida la investigación.
“Como legisladores, tenemos el deber ante la ciudadanía a la que servimos de actuar con integridad y mantener los más altos estándares; queremos dejar esto muy claro al representante Ortega, a nuestros colegas y a todos los delawarenses”, afirmaron en su comunicado. “La violencia doméstica, o cualquier forma de abuso, no tiene cabida en nuestro estado y no será tolerada en la Cámara de Representantes”.
En su declaración, Ortega manifestó que planea refutar las acusaciones en su contra. “Espero colaborar plenamente con la dirección de la Cámara en su investigación y aprovechar la oportunidad para demostrar la falsedad de estas acusaciones”, declaró.
¿Quién es Josué Ortega?
Ortega fue elegido para la Cámara estatal en 2024 para representar a los electores del Distrito 3, que incluye las comunidades de Hilltop, Little Italy y Hedgeville.
Antes de ocupar un cargo a nivel estatal, Ortega trabajó en el área de atención a la ciudadanía para la ciudad de Wilmington y el condado de New Castle.
Recientemente logró una victoria legislativa cuando el gobernador de Delaware, Matt Meyer, promulgó su proyecto de ley que reconoce oficialmente el 11 de junio como el Día de Puerto Rico en el estado.
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