Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

La Corte Suprema de Delaware podría reactivar una ley de 2022 que requería a los residentes tener al menos 21 años para comprar un arma de fuego.

El Departamento de Justicia de Delaware apeló un fallo del Tribunal Superior estatal de septiembre de 2025, que anuló la ley por considerarla inconstitucional, alineándose con los defensores del derecho a portar armas.

El máximo tribunal del estado escuchó el miércoles los argumentos del Departamento de Justicia de Delaware, la Asociación de Deportistas de Delaware (Delaware State Sportsmen’s Association), la filial estatal de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y el Club de Rifle y Pistola de Bridgeville.

La ley, conocida como Proyecto de Ley de la Cámara 451 (House Bill 451), prohibía a las personas de entre 18 y 20 años comprar o poseer armas de fuego, a excepción de escopetas y armas de avancarga (carga por delante). Sin embargo, exceptuaba de esta restricción a las personas de ese grupo de edad que obtuvieran una licencia para portar armas ocultas.

La abogada del Departamento de Justicia, Kate Aaronson, argumentó que los magistrados debían revocar la decisión del tribunal inferior porque este no dio a la Asamblea General la deferencia requerida bajo el criterio jurídico utilizado para llegar a su fallo.

“Este tribunal ha reconocido reiteradamente que el poder legislativo está mucho mejor capacitado para tomar decisiones normativas, dentro del equilibrio constitucional, sobre la amenaza real que representan las armas de fuego para la seguridad pública y cómo combatir esos riesgos de la mejor forma”, afirmó.

Delaware está argumentando que establecer límites de edad mínima para poseer armas cortas aumenta la seguridad pública, en parte debido a investigaciones que demuestran que el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25 años y que los adultos jóvenes menores de 21 años son más propensos a hacer un uso indebido de las armas de fuego.