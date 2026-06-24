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En 2024, cuando la ciudad costera de Fenwick Island, Delaware, celebró sus últimas elecciones, aproximadamente una cuarta parte de los votos provino de una “entidad artificial”.

En otras palabras, no fueron personas quienes emitieron esos votos.

En cambio, esos 109 votos para tres puestos en el Consejo Municipal fueron emitidos en nombre de corporaciones, fideicomisos, sociedades y sociedades de responsabilidad limitada (SRL).

Y un juez de Delaware se ha negado a detenerlo.

¿Qué está pasando –en nombre del derecho al voto– en este diminuto estado favorable a las empresas, que cuenta con más del doble de corporaciones registradas –2.1 millones– que de residentes humanos?

Retrocedamos a 2008. Fue entonces cuando Fenwick Island modificó su carta constitutiva para permitir que cualquier “entidad artificial” registrada en Delaware votara en las elecciones municipales, siempre que fuera propietaria de alguna de las 800 propiedades residenciales y comerciales de la localidad. La Asamblea General de Delaware dio el visto bueno a esta nueva normativa.

Con ello, el principio rector de las elecciones en el municipio pasó de la tradicional norma estadounidense de “una persona, un voto” a la de “una persona o entidad, un voto”.

La carta reformada allanó el camino para que entidades jurídicas que solo existen sobre el papel se convirtieran en una fuerza electoral en Fenwick Island, un municipio de 400 residentes permanentes situado en el extremo sureste de Delaware. Según los registros municipales, para el mes de octubre había un total de 214 entidades artificiales inscritas para votar en Fenwick Island, lo que representaba el 12% del total de votantes registrados.

Sin embargo, ante la proximidad de las elecciones de 2026, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Delaware ha acudido al Tribunal Superior para impedir que las corporaciones, sociedades, fideicomisos y sociedades de responsabilidad limitada (LLC) ejerzan el derecho al voto. La demanda presentada ante dicho tribunal en diciembre buscaba que se declarara inconstitucional esta práctica.

“Este régimen pone en riesgo innecesariamente los votos emitidos por personas físicas diluyéndolos”, denunció ACLU. “El principio fundamental de las elecciones estadounidenses es ‘una persona, un voto’”.

La demanda alegaba que permitir votar a entidades no humanas viola la garantía de la Constitución estatal de celebrar elecciones “libres e igualitarias”.

Sin embargo, un juez desestimó el caso el mes pasado, acogiendo la petición del municipio de archivar la demanda antes incluso de que las partes pudieran iniciar la fase de presentación de pruebas.

El juez del Tribunal Superior Craig Karsnitz hizo suyos muchos de los argumentos de Fenwick, dictaminando en esencia que la demanda de ACLU carecía de fundamento.