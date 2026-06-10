“Descarado perfil racial”: funcionarios de Delaware sufren un revés judicial al perder la apelación para evitar la entrega de registros salariales en una investigación sobre inmigración ilegal.
“Información anónima” llevó a los investigadores de ICE a solicitar los registros salariales de 15 empresas, según declaró la fiscal general.
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Delaware entregará los registros salariales de los empleados de 15 empresas sospechosas de contratar ilegalmente a inmigrantes indocumentados, tras perder una batalla en un tribunal federal para bloquear las órdenes de presentación de documentos (“subpoenas”), según anunciaron las autoridades el viernes.
Aun así, la fiscal general Kathy Jennings y el gobernador Matt Meyer siguieron criticando duramente las medidas de control migratorio de la administración Trump, argumentando que el gobierno federal utiliza su facultad de emitir estas órdenes para atacar a las comunidades inmigrantes y a los negocios.
“El tribunal se ha pronunciado y, al no tener ninguna alternativa viable, el Estado debe acatar el fallo; pero esta fue una batalla que valió la pena perder manteniéndonos firmes”, declaró Jennings el viernes.””No se trataba solo de lo que exige la ley, sino de lo que nos permite nuestra conciencia”.
La disputa comenzó hace 15 meses, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó registros al Departamento de Trabajo de Delaware, incluidos los números de Seguro Social y las direcciones de los empleados. La batalla legal concluyó esta semana cuando el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU., con sede en Filadelfia, emitió una orden de una sola frase “denegando” la petición de Delaware de suspender temporalmente la orden de un tribunal inferior que exigía la entrega de los documentos.
El mes pasado, el juez federal principal de Delaware, Colm F. Connolly, rechazó el intento del Estado de desacatar la orden, dictaminando que esta era legal. El Estado apeló, pero sus argumentos no prosperaron.
Aunque Jennings y Meyer afirmaron que el Estado cumplirá con la ley, ambos expresaron duras críticas sobre la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal durante su segundo mandato.
Jennings señaló que los procedimientos judiciales en la Corte federal en Wilmington revelaron que las órdenes del ICE se originaron el año pasado a raíz de “denuncias anónimas”, y sugirió que podrían emitirse más órdenes para obtener registros de empleados de otras empresas.
“No podemos pretender que la cuestión legal se limita estrictamente a un puñado de empleadores y registros”, afirmó.
“El contexto y la intención de la política subyacente son inseparables de la propia exigencia. El gobierno federal utiliza su autoridad para emitir estas órdenes como una tapadera para una flagrante práctica de perfil racial”.
Meyer ha señalado que varios de los negocios afectados tienen “nombres en español”. La mayoría de los registros se han mantenido sellados, pero el Estado ha revelado información que indica que entre las empresas afectadas se encuentran un restaurante mexicano, una compañía de instalación de cercas y la planta de Perdue Agribusiness en Seaford.
“Es necesario poner fin a la extralimitación federal en los gobiernos estatales y en las comunidades de inmigrantes”, afirmó Meyer en un comunicado. “No dejaremos de luchar contra las acciones de la administración Trump que perjudican a los habitantes de Delaware y a nuestros negocios. No pararemos de luchar contra los prejuicios y la discriminación en nuestras comunidades, incluso cuando provengan del gobierno federal”.
Jennings denunció que la opinión pública se ha vuelto en contra de la “agenda migratoria” de Trump, y de las violentas medidas represivas que la han acompañado, precisamente porque ha visto cómo la retórica sobre la seguridad pública y fronteriza ha dado paso a la persecución de familias, trabajadores, vecinos e incluso ciudadanos estadounidenses que no representan ninguna amenaza para nuestras comunidades.
“Es inhumano, socava la confianza tanto de los trabajadores como de los pequeños negocios en la autoridad civil del estado, y contraviene el código moral no solo de los líderes estatales, sino también de los ciudadanos estadounidenses que nos eligieron. Esto no puede llegar a definir quiénes somos”.
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