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Delaware entregará los registros salariales de los empleados de 15 empresas sospechosas de contratar ilegalmente a inmigrantes indocumentados, tras perder una batalla en un tribunal federal para bloquear las órdenes de presentación de documentos (“subpoenas”), según anunciaron las autoridades el viernes.

Aun así, la fiscal general Kathy Jennings y el gobernador Matt Meyer siguieron criticando duramente las medidas de control migratorio de la administración Trump, argumentando que el gobierno federal utiliza su facultad de emitir estas órdenes para atacar a las comunidades inmigrantes y a los negocios.

“El tribunal se ha pronunciado y, al no tener ninguna alternativa viable, el Estado debe acatar el fallo; pero esta fue una batalla que valió la pena perder manteniéndonos firmes”, declaró Jennings el viernes.””No se trataba solo de lo que exige la ley, sino de lo que nos permite nuestra conciencia”.

La disputa comenzó hace 15 meses, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó registros al Departamento de Trabajo de Delaware, incluidos los números de Seguro Social y las direcciones de los empleados. La batalla legal concluyó esta semana cuando el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU., con sede en Filadelfia, emitió una orden de una sola frase “denegando” la petición de Delaware de suspender temporalmente la orden de un tribunal inferior que exigía la entrega de los documentos.

El mes pasado, el juez federal principal de Delaware, Colm F. Connolly, rechazó el intento del Estado de desacatar la orden, dictaminando que esta era legal. El Estado apeló, pero sus argumentos no prosperaron.

Aunque Jennings y Meyer afirmaron que el Estado cumplirá con la ley, ambos expresaron duras críticas sobre la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal durante su segundo mandato.