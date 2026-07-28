La familia de la víctima de un tiroteo policial en Wilmington cuestiona la versión del departamento al anunciar su plan de demandar a la ciudad por $25 millones
Los videos de las cámaras corporales que las autoridades de Delaware difundieron el jueves no muestran qué condujo al tiroteo policial en el que resultó baleado un joven.
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El jueves, funcionarios estatales y locales de Delaware difundieron videos de las cámaras corporales policiales sobre el tiroteo mortal ocurrido el mes pasado, en el que un agente de la policía de Wilmington abatió a Kadir Skinner, de 19 años. La familia cuestiona la versión de los hechos ofrecida por las autoridades.
Los videos fueron publicados conjuntamente por el Departamento de Justicia estatal, la ciudad de Wilmington y el Departamento de Policía de Wilmington. La División de Derechos Civiles y Confianza Pública del Departamento de Justicia está investigando el incidente.
El alcalde de Wilmington, John Carney, publicó en Facebook que la ciudad mantenía su compromiso con una investigación independiente, exhaustiva y completa por parte del DOJ, así como con la investigación interna de la policía de Wilmington.
La familia anuncia su intención de demandar por $25 millones
La familia Skinner y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa el jueves, poco después de la difusión de los videos, para exigir transparencia y anunciar sus planes de demandar a la ciudad por $25 millones. Los familiares no respondieron preguntas.
“No es suficiente. Ninguna cantidad de dinero puede devolver a este hijo”, declaró el abogado Harry Daniels. “No es suficiente. Pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una reparación y obtener algo de justicia”.
El abogado Chance Lynch señaló que la familia exigía que se presentaran cargos contra el agente que disparó a Skinner.
“No pedimos nada especial. Solo exigimos que se aplique el mismo nivel de rendición de cuentas a este agente que juró proteger y servir”, afirmó Lynch. “Una placa no es una licencia para quitar una vida inocente”.
“Disparos efectuados”
Según el Departamento de Policía de Wilmington, el 24 de junio los agentes se encontraban en el noreste de Wilmington cuando vieron a Skinner salir de una vivienda y apuntar con un arma hacia una multitud. Se produjo un enfrentamiento que derivó en una persecución a pie, durante la cual un agente disparó a Skinner en los glúteos.
Los abogados de la familia se remiten a los videos de las cámaras corporales recién publicados para respaldar su versión de lo ocurrido esa noche.
El primer video muestra a un agente saliendo de su vehículo y persiguiendo a Skinner mientras sostiene un arma en la mano derecha. En la grabación se escucha una ráfaga de fuertes detonaciones. Acto seguido, el agente grita “disparos efectuados” por su radio. Los rostros y nombres de los testigos y agentes presentes en el lugar aparecen ocultos en los videos.
El video también muestra al agente esposando a Skinner en el suelo mientras ordena a otros miembros de las fuerzas del orden que busquen el arma que presuntamente pertenecía al joven de 19 años. En la grabación, se oye a Skinner decir a los agentes que no lleva armas encima, y no parece que se le incaute ninguna pistola. La policía afirma que en el lugar de los hechos se recuperó una pistola cargada con un cargador de alta capacidad que, según alegan, pertenecía a Skinner.
“No puedo respirar”, repite Skinner mientras está tendido en el suelo, al tiempo que los agentes amenazan con utilizar pistolas eléctricas (táseres) contra la multitud congregada tras el caótico desenlace del tiroteo.
Los abogados de la familia niegan que hubiera una multitud de personas en el exterior de la casa de la que salió Skinner antes del tiroteo. Asimismo, sostienen que los videos demuestran que no hubo ningún enfrentamiento y que Skinner no portaba ni apuntó con un arma a nadie aquella noche.
“Kadir Skinner debería estar vivo, desarrollando su carrera junto a su madre, su padre y sus hermanos, y creciendo en esta comunidad”, declaró Lynch. “Porque la realidad es esta: no solo (Rashai Skinner) y (Durrell Dollard) perdieron a un hijo; esta comunidad perdió a un hijo, y las fuerzas del orden deben rendir cuentas”.
Continúa la investigación del DOJ
En un comunicado, funcionarios del DOJ informaron que los investigadores han completado algunas fases iniciales, entre ellas entrevistas a testigos, recorridos por los vecindarios y reuniones con la familia. La agencia señaló que, de conformidad con su política, una vez concluida la investigación se publicará un informe detallado y un análisis jurídico en el que se identificará a los agentes implicados y se divulgarán todas las pruebas.
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