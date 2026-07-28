Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

El jueves, funcionarios estatales y locales de Delaware difundieron videos de las cámaras corporales policiales sobre el tiroteo mortal ocurrido el mes pasado, en el que un agente de la policía de Wilmington abatió a Kadir Skinner, de 19 años. La familia cuestiona la versión de los hechos ofrecida por las autoridades.

Los videos fueron publicados conjuntamente por el Departamento de Justicia estatal, la ciudad de Wilmington y el Departamento de Policía de Wilmington. La División de Derechos Civiles y Confianza Pública del Departamento de Justicia está investigando el incidente.

El alcalde de Wilmington, John Carney, publicó en Facebook que la ciudad mantenía su compromiso con una investigación independiente, exhaustiva y completa por parte del DOJ, así como con la investigación interna de la policía de Wilmington.

La familia anuncia su intención de demandar por $25 millones

La familia Skinner y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa el jueves, poco después de la difusión de los videos, para exigir transparencia y anunciar sus planes de demandar a la ciudad por $25 millones. Los familiares no respondieron preguntas.

“No es suficiente. Ninguna cantidad de dinero puede devolver a este hijo”, declaró el abogado Harry Daniels. “No es suficiente. Pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una reparación y obtener algo de justicia”.

El abogado Chance Lynch señaló que la familia exigía que se presentaran cargos contra el agente que disparó a Skinner.

“No pedimos nada especial. Solo exigimos que se aplique el mismo nivel de rendición de cuentas a este agente que juró proteger y servir”, afirmó Lynch. “Una placa no es una licencia para quitar una vida inocente”.