Read in English.

Bill Walters, del Grupo de Operaciones Tácticas 302, impartirá un curso de seguridad en el manejo de armas de fuego para futuros compradores de pistolas el próximo mes en el cuartel de bomberos de Mill Creek en Delaware.

Todavía nadie se ha inscrito, pero Walters dice estar seguro de que docenas de personas se registrarán.

Esto se debe a que el 16 de noviembre –seis días antes de la clase– entra en vigor la ley de Delaware que exige un permiso emitido por el estado para comprar o transferir una pistola.

Walters atribuyó la falta de inscripciones hasta el momento a una demanda federal que impugna la constitucionalidad de la disposición, presentada cuatro horas después de que el entonces gobernador John Carney promulgara la ley en mayo de 2024.

“En este momento, todos esperan que algún milagro impida que el proceso se lleve a cabo, pero no creo que vaya a suceder”, dijo Walters refiriéndose a los posibles compradores de armas.

La demanda aún se está tramitando en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Wilmington y no se resolverá en un futuro próximo.

Por lo tanto, dentro de 20 días se requerirán permisos.

Los legisladores dieron a la policía estatal 18 meses para implementar un proceso de permisos, pero hasta el viernes, la aplicación necesaria para obtener el permiso aún no estaba disponible. La policía está dirigiendo al público a su sitio web para obtener información sobre cómo obtener un permiso, y la teniente India Sturgis declaró que las autoridades “prevén que el proceso de solicitud se abrirá” en algún momento de esta semana.

Sturgis dijo que el proceso de establecimiento del sistema de permisos se vio obstaculizado por “un retraso de aproximadamente seis meses en la concesión por parte del gobierno federal del permiso para realizar investigaciones de antecedentes”.

Aunque Walters no tiene aún estudiantes inscritos para su curso de formación del 22 de noviembre, espera una avalancha de inscripciones una vez que las solicitudes estén disponibles en línea o en las comisarías de la policía estatal.

Él espera que sus clases y otras similares estén llenas de personas que o bien pensaban que la ley nunca entraría en vigor, no se dieron cuenta que se acercaba la fecha límite, o recientemente decidieron que querían una pistola o un revólver, pero descubrieron que no podían simplemente entrar en una tienda de armas, someterse a una verificación instantánea de antecedentes y salir con su arma.

“Después habrá una reacción instintiva”, predijo Walters.

Se requiere un curso de seguridad, toma de huellas dactilares y verificación de antecedentes

Delaware se encuentra entre la docena de estados, incluyendo New Jersey y Maryland, pero no Pensilvania, que tienen las llamadas leyes de permiso de compra para todas las armas de fuego o solo para pistolas.

Según la ley, toda persona que desee comprar una pistola en Delaware, excepto aquellas que posean un permiso para portar armas ocultas, debe obtener primero un permiso.

Pero antes de que los compradores puedan obtener un permiso, deben dar varias pasos proactivos.

Lo primero es realizar un curso de formación en seguridad impartido por uno de los más de 50 instructores certificados del estado.

El curso debe cubrir el manejo y almacenamiento seguros de armas y munición, la seguridad infantil, los fundamentos del disparo seguro, las leyes aplicables, información sobre cómo gestionar un enfrentamiento violento y la prevención del suicidio, y el disparo con fuego real de al menos 100 balas.

No todos los que necesitan un permiso deben realizar el curso. La ley exime a los agentes del orden en activo y jubilados, vendedores de armas de fuego, guardias de seguridad con licencia, alguaciles, funcionarios de prisiones, miembros del ejército, instructores de armas de fuego certificados, tiradores deportivos y cazadores con una certificación estatal de seguridad.

Walters explicó que 302 Tac Ops ofrece un curso de ocho horas que se imparte en un solo día, seguido de una sesión de dos horas en una fecha posterior, quizás al día siguiente, en el campo de tiro de su compañía cercano a Clayton. El coste total, que incluye el alquiler del arma y la munición en el campo de tiro cerca de Clayton, es de aproximadamente 250 dólares, afirmó.

El segundo paso para los posibles compradores es la toma de huellas dactilares, un proceso que el estado está facilitando a través del proveedor IdentoGO. El costo es de $85. Se pueden solicitar citas en línea, utilizando el código de servicio 27S8N2. Una búsqueda realizada por WHYY News reveló que hay cientos de citas disponibles.

Los posibles compradores también deben completar una aplicación en la Oficina Estatal de Identificación, un departamento de la policía estatal. Las solicitudes no serán procesadas hasta que se complete el curso de capacitación y la toma de huellas dactilares, dijo Sturgis.

Una vez aceptada la solicitud, SBI llevará a cabo una investigación de antecedentes que incluye la consulta de la base de datos del sistema de justicia penal estatal para comprobar si alguna persona tiene prohibido comprar o poseer un arma de fuego en Delaware.

Las huellas dactilares se enviarán a la Oficina Federal de Investigaciones para realizar una verificación de antecedentes inmediata.

Según la ley, SBI también puede ponerse en contacto con las autoridades policiales locales de los condados o ciudades donde el solicitante haya vivido durante los últimos cinco años para preguntar si “algún hecho o circunstancia” podría ser motivo de rechazo.

Sin embargo, la verificación de antecedentes no puede ser una investigación ilimitada (en el tiempo).

La ley requiere que, a menos que se rechace la aplicación, SBI debe conceder el permiso en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la documentación completa.

Una vez aprobada la solicitud, el solicitante debe visitar la sede central de SBI en Dover para recoger un permiso oficial, que tiene validez de dos años. El permiso es gratuito e incluirá el nombre y la dirección de la persona y la fecha de vencimiento. Sturgis dijo que la “tarjeta plastificada” también incluirá la fotografía del titular.