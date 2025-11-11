Estemos preparados o no, la ley de Delaware que exige un permiso para comprar una pistola entrará en vigor el próximo mes
La aplicación del estado, que los funcionarios tienen hasta 30 días para tramitar, aún no está disponible, lo que ha llevado a un opositor a predecir una prohibición temporal.
Bill Walters, del Grupo de Operaciones Tácticas 302, impartirá un curso de seguridad en el manejo de armas de fuego para futuros compradores de pistolas el próximo mes en el cuartel de bomberos de Mill Creek en Delaware.
Todavía nadie se ha inscrito, pero Walters dice estar seguro de que docenas de personas se registrarán.
Esto se debe a que el 16 de noviembre –seis días antes de la clase– entra en vigor la ley de Delaware que exige un permiso emitido por el estado para comprar o transferir una pistola.
Walters atribuyó la falta de inscripciones hasta el momento a una demanda federal que impugna la constitucionalidad de la disposición, presentada cuatro horas después de que el entonces gobernador John Carney promulgara la ley en mayo de 2024.
“En este momento, todos esperan que algún milagro impida que el proceso se lleve a cabo, pero no creo que vaya a suceder”, dijo Walters refiriéndose a los posibles compradores de armas.
La demanda aún se está tramitando en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Wilmington y no se resolverá en un futuro próximo.
Por lo tanto, dentro de 20 días se requerirán permisos.
Los legisladores dieron a la policía estatal 18 meses para implementar un proceso de permisos, pero hasta el viernes, la aplicación necesaria para obtener el permiso aún no estaba disponible. La policía está dirigiendo al público a su sitio web para obtener información sobre cómo obtener un permiso, y la teniente India Sturgis declaró que las autoridades “prevén que el proceso de solicitud se abrirá” en algún momento de esta semana.
Sturgis dijo que el proceso de establecimiento del sistema de permisos se vio obstaculizado por “un retraso de aproximadamente seis meses en la concesión por parte del gobierno federal del permiso para realizar investigaciones de antecedentes”.
Aunque Walters no tiene aún estudiantes inscritos para su curso de formación del 22 de noviembre, espera una avalancha de inscripciones una vez que las solicitudes estén disponibles en línea o en las comisarías de la policía estatal.
Él espera que sus clases y otras similares estén llenas de personas que o bien pensaban que la ley nunca entraría en vigor, no se dieron cuenta que se acercaba la fecha límite, o recientemente decidieron que querían una pistola o un revólver, pero descubrieron que no podían simplemente entrar en una tienda de armas, someterse a una verificación instantánea de antecedentes y salir con su arma.
“Después habrá una reacción instintiva”, predijo Walters.
Se requiere un curso de seguridad, toma de huellas dactilares y verificación de antecedentes
Delaware se encuentra entre la docena de estados, incluyendo New Jersey y Maryland, pero no Pensilvania, que tienen las llamadas leyes de permiso de compra para todas las armas de fuego o solo para pistolas.
Según la ley, toda persona que desee comprar una pistola en Delaware, excepto aquellas que posean un permiso para portar armas ocultas, debe obtener primero un permiso.
Pero antes de que los compradores puedan obtener un permiso, deben dar varias pasos proactivos.
Lo primero es realizar un curso de formación en seguridad impartido por uno de los más de 50 instructores certificados del estado.
El curso debe cubrir el manejo y almacenamiento seguros de armas y munición, la seguridad infantil, los fundamentos del disparo seguro, las leyes aplicables, información sobre cómo gestionar un enfrentamiento violento y la prevención del suicidio, y el disparo con fuego real de al menos 100 balas.
No todos los que necesitan un permiso deben realizar el curso. La ley exime a los agentes del orden en activo y jubilados, vendedores de armas de fuego, guardias de seguridad con licencia, alguaciles, funcionarios de prisiones, miembros del ejército, instructores de armas de fuego certificados, tiradores deportivos y cazadores con una certificación estatal de seguridad.
Walters explicó que 302 Tac Ops ofrece un curso de ocho horas que se imparte en un solo día, seguido de una sesión de dos horas en una fecha posterior, quizás al día siguiente, en el campo de tiro de su compañía cercano a Clayton. El coste total, que incluye el alquiler del arma y la munición en el campo de tiro cerca de Clayton, es de aproximadamente 250 dólares, afirmó.
El segundo paso para los posibles compradores es la toma de huellas dactilares, un proceso que el estado está facilitando a través del proveedor IdentoGO. El costo es de $85. Se pueden solicitar citas en línea, utilizando el código de servicio 27S8N2. Una búsqueda realizada por WHYY News reveló que hay cientos de citas disponibles.
Los posibles compradores también deben completar una aplicación en la Oficina Estatal de Identificación, un departamento de la policía estatal. Las solicitudes no serán procesadas hasta que se complete el curso de capacitación y la toma de huellas dactilares, dijo Sturgis.
Una vez aceptada la solicitud, SBI llevará a cabo una investigación de antecedentes que incluye la consulta de la base de datos del sistema de justicia penal estatal para comprobar si alguna persona tiene prohibido comprar o poseer un arma de fuego en Delaware.
Las huellas dactilares se enviarán a la Oficina Federal de Investigaciones para realizar una verificación de antecedentes inmediata.
Según la ley, SBI también puede ponerse en contacto con las autoridades policiales locales de los condados o ciudades donde el solicitante haya vivido durante los últimos cinco años para preguntar si “algún hecho o circunstancia” podría ser motivo de rechazo.
Sin embargo, la verificación de antecedentes no puede ser una investigación ilimitada (en el tiempo).
La ley requiere que, a menos que se rechace la aplicación, SBI debe conceder el permiso en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la documentación completa.
Una vez aprobada la solicitud, el solicitante debe visitar la sede central de SBI en Dover para recoger un permiso oficial, que tiene validez de dos años. El permiso es gratuito e incluirá el nombre y la dirección de la persona y la fecha de vencimiento. Sturgis dijo que la “tarjeta plastificada” también incluirá la fotografía del titular.
“El estado ha cometido errores importantes en los últimos 18 meses”
El abogado de Wilmington, Thomas Neuberger, uno de los demandantes en el juicio pendiente, dijo que el hecho de que ninguna aplicación esté todavía disponible, junto con el plazo de tramitación de 30 días, ha creado una situación en la que nadie, excepto aquellos que poseen un permiso de llevar armas ocultas, puede comprar una pistola en Delaware.
“Creo que el estado ha cometido muchos errores en los últimos 18 meses desde que Carney firmó la legislación”, dijo Neuberger. “Ahora, en los últimos dos minutos del partido, están intentando arreglar la situación”.
“Es demasiado tarde y creo que se va hacia una prohibición total de armas de fuego el 16 de noviembre, porque los vendedores no querrán exponerse a responsabilidades penales. No te van a entregar una pistola ni te la van a vender si no tienes el permiso.”
Sturgis dijo que los cursos de formación ya están disponibles para el público y que la policía del estado está “comprometida con una implementación segura, justa y eficiente de la ley”.
WHYY News preguntó a Sturgis sobre la afirmación de Neuberger de que podría haber varios días en los que alguien que complete la solicitud tan pronto como esté disponible no pueda ejercer su derecho constitucional a comprar una pistola el 16 de noviembre.
“No trabajamos con hipótesis”, dijo Sturgis. “El SBI comenzará a procesar las solicitudes tan pronto como el portal esté operativo. Según la ley, la revisión de una solicitud completa puede tardar hasta 30 días. El plazo depende de cuándo se presente la solicitud completa y de los resultados de los chequeos estatales y federales”.
Ley sensata para salvar vidas o violación de los derechos
Mientras los funcionarios del estado se preparan para aceptar y checar las solicitudes y emitir entonces los permisos, los defensores del derecho a portar armas y los defensores del control de armas continúan debatiendo si la ley es constitucional y si ayudará a reducir la violencia armada que ha invadido Wilmington, Dover y otras partes de Delaware.
Traci Murphy, de la “Coalición por un Delaware más seguro”, anteriormente llamada “Coalición de Delaware contra la Violencia Armada”, predice resultados positivos.
“Las pistolas son las armas que se utilizan con mayor frecuencia en homicidios y suicidios”, dijo Murphy. “La idea es ser mucho más rigurosos con respecto a quién puede comprar estas armas legalmente. Y sabemos que hay un mercado negro, pero también sabemos que reduciendo el número de compradores legales, reduciremos los vendedores ilegales”.
Murphy prevé una disminución de las llamadas compras fraudulentas, en las que alguien compra ilegalmente un arma para otra persona que tiene prohibido poseer una.
“Si alguien tiene que pasar por un proceso de obtención de permiso, tiene que someterse a un chequeo exhaustivo de antecedentes penales, luego debe pagar y recibir una capacitación rigurosa, incluida capacitación en seguridad, y finalmente debe comparecer en persona ante las fuerzas del orden”, dijo Murphy.
“Creemos que es mucho menos probable mirar a un agente de la ley a los ojos, decirle que están usando el arma para la seguridad del hogar y que luego vayan a venderla en el mercado negro.”
Murphy dijo que New Jersey, Massachusetts, Nueva York y otros estados con bajas tasas de violencia armada, según lo reportado por el Centro para Soluciones contra la Violencia Armada de la Universidad Johns Hopkins, tienen leyes similares.
Aunque los tribunales no han anulado las leyes que exigen un permiso para comprar armas, Neuberger predijo que la Corte Suprema finalmente dictaminará que violan las disposiciones de la Segunda Enmienda que otorgan a los estadounidenses el derecho a portar armas. Citó una decisión de la Corte Suprema de 2022 que establecía que las leyes sobre armas de fuego deben ser “consistentes con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación” para superar los desafíos legales.
“En la época colonial, tú llevabas tu rifle y tu pistola a la iglesia”, dijo Neuberger. “Todo el mundo iba a todas partes con armas. En cambio, ahora tengo que pasar por un proceso de varios meses para conseguir una pistola para proteger a mi familia”.
Mientras el instructor Walters busca impartir el curso de seguridad para que la gente pueda obtener el permiso, no cree que la ley de permiso de compra sea constitucional o que reducirá la violencia.
“Para las personas que nunca han comprado un arma antes, realizar algún tipo de curso básico de seguridad es una gran idea”, afirmó. “Creo que hacerlo obligatorio para la compra es inconstitucional. Pero tenemos otros estados a nuestro alrededor que han estado durante mucho tiempo implementando medidas muy similares”.
Walters tampoco cree que una menor cantidad de armas vaya a impedir que lleguen a manos de personas con la intención de cometer actos de violencia.
“Cualquiera que esté del lado de la delincuencia encontrará la manera de conseguirlo. Punto. Es todo”, dijo Walters. “No vas a poder impedirlo”.
La senadora estatal Tizzy Lockman, jefa de disciplina de la mayoría (en el Senado estatal) y demócrata de Wilmington, fue la principal patrocinadora de la legislación que tardó cinco años y sufrió múltiples modificaciones antes de que los legisladores la aprobaran, dice que entiende la continua oposición, pero que no está de acuerdo con ella.
“Siempre va a haber detractores y personas que no quieren ver ninguna política de este tipo”, dijo Lockman. Expresó su confianza en que la ley superará el desafío constitucional. “Pero también veo a buen número de personas que reconocen el valor de este tipo de medidas de control de armas”.
En cuanto a una posible reducción de los tiroteos en todo el estado en el futuro, Lockman dijo: “Es un poco pronto para celebrar victorias de ese tipo. Pero me alegra que esto esté empezando a dar sus frutos”.
