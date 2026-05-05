“Combatan el exceso de autoridad federal”: Delaware apela la orden de un juez federal de entregar a los investigadores de ICE los registros salariales de 15 empresas.
Las autoridades federales afirman haber recibido denuncias de que las empresas están contratando ilegalmente a inmigrantes indocumentados.
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La oposición del gobernador Matt Meyer a entregar a los investigadores del ICE los registros salariales de 15 empresas de Delaware no ha cambiado, incluso después de que un juez federal ordenara al estado proporcionar la información la semana pasada.
Los abogados del Departamento de Trabajo de Delaware han presentado una moción ante el tribunal para suspender la orden mientras el estado apela el fallo del juez Colm F. Connolly, juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Delaware.
La abogada Jennifer Kate Aaronson, quien representa al estado, argumentó en la moción dirigida a Connolly que estaba equivocado al concluir que la ley federal que permite a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) obtener los registros prevalece sobre el derecho de Delaware a retenerlos frente a los investigadores federales.
“El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reconoce que los estados tienen razones válidas para mantener leyes de confidencialidad (sobre la compensación por desempleo) más estrictas que las requeridas por la norma”, escribió Aaronson.
La abogada del estado argumentó que Connolly no abordó su argumento anterior de que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos “no prevalece sobre (la ley de Delaware) porque el sistema de seguro de desempleo se basa en una colaboración federal-estatal que invitó a Delaware a promulgar” leyes de confidencialidad que impiden la divulgación de ciertos registros.
Su moción para suspender la orden –que será resuelta por Connolly– también predijo que la apelación del estado “tiene una alta probabilidad de éxito” en la prolongada disputa que comenzó en febrero de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional emitió por primera vez una citación para obtener los registros.
Un investigador del ICE declaró en documentos judiciales que la agencia quiere los registros porque los agentes habían recibido información de que las empresas estaban infringiendo la ley.
Los registros que detallan los nombres de las 15 empresas están en su mayoría censurados, pero los documentos proporcionados por el estado a WHYY News en respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos revelaron que entre los objetivos se encuentran la planta de Perdue AgriBusiness en Seaford y dos negocios del norte del estado: un restaurante mexicano y una empresa de vallas.
La oficina del fiscal federal de Delaware, Benjamin Wallace, había persuadido a Connolly de que los investigadores del ICE tenían derecho a los registros salariales, incluidos los números de la Seguridad Social de los empleados, de las empresas sospechosas de contratar ilegalmente a inmigrantes indocumentados.
La mordaz orden de Connolly, de 27 páginas y emitida el 13 de abril, también rechazó categóricamente el argumento de Delaware de que la presentación de los registros socavaría la voluntad de los empleadores de informar al estado sobre los datos salariales y de los empleados, y podría “suponer un riesgo significativo para la solvencia” del fondo estatal de seguro de desempleo.
Connolly dictaminó que ese argumento no superaba la prueba de la seriedad. El juez también se negó a considerar la otra queja principal del estado –que el ICE está llevando a cabo “una intensa campaña de control migratorio”–, argumentando que no valía la pena que su tribunal la analizara.
“Este es un argumento político, no legal”, escribió Connolly, añadiendo que el Tribunal de Distrito de EE. UU. “no es el foro apropiado para expresar quejas generalizadas sobre la conducta del gobierno. Sería totalmente inapropiado que yo considerara este argumento, y me niego a hacerlo”.
Connolly le dio a la oficina de Wallace hasta el 5 de mayo para responder a la solicitud del estado de suspender la orden para que el Tercer Circuito de Apelaciones de EE. UU. pueda considerar el asunto. Wallace no hizo comentarios sobre la moción del estado para una suspensión y sus planes de apelación.
Sin embargo, Meyer y un coro de compañeros demócratas en la Asamblea General celebraron la decisión del estado de apelar en un comunicado de prensa esta semana.
Meyer, quien declaró a la prensa la semana pasada que muchos de los 15 negocios afectados tienen nombres en español, se negó a hablar con WHYY News para este reportaje.
Sin embargo, en su nueva declaración, el gobernador se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su mano para impedir que los investigadores federales obtengan los registros.
“Seguiré luchando hasta donde la ley lo permita contra el abuso de poder federal y la aplicación de la ley contra la inmigración ilegal”, afirma la declaración de Meyer.
“Este no es momento de bajar la guardia, sino de defender a los más vulnerables de nuestra comunidad y proteger a los negocios y trabajadores de nuestro estado”.
El representante estatal Josué Ortega, quien representa un distrito con una gran cantidad de población latina en Wilmington y sus alrededores, aplaudió al gobernador y a la fiscal general Kathy Jennings por mantener una postura legal contra las “políticas inhumanas” de la administración Trump.
“Nuestras comunidades están siendo atacadas y realmente aterrorizadas. Afortunadamente, aquí en Delaware, tenemos líderes dispuestos a interponerse entre esta administración y aquellos a quienes servimos para protegerlos a ellos y a sus derechos”, declaró Ortega. “Pero ahora es el momento de hacer más que simplemente interponernos en el problema; necesitamos combatirlo activamente”.
La representante estatal Madinah Wilson–Anton, quien representa una sección de Bear que ella considera uno de los distritos más diversos del estado, estuvo de acuerdo.
“Desafortunadamente, la administración Trump ha puesto en el punto de mira a muchos miembros de mi comunidad”, dijo Wilson–Anton.
“Hemos visto a ICE entrar en el distrito múltiples veces, incluso en nuestra Wawa local, y la gente está asustada. Me he reunido con administradores escolares locales que han notado una disminución en la asistencia de los estudiantes. Por lo tanto, creo que es muy importante que nos mantengamos firmes para proteger a nuestras comunidades”.
Si la apelación fracasa, Wilson–Anton dijo que el estado “tendrá que encontrar otras maneras de protegerlos. Pero no creo que debamos tirar la toalla y rendirnos”.
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