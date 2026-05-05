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La oposición del gobernador Matt Meyer a entregar a los investigadores del ICE los registros salariales de 15 empresas de Delaware no ha cambiado, incluso después de que un juez federal ordenara al estado proporcionar la información la semana pasada.

Los abogados del Departamento de Trabajo de Delaware han presentado una moción ante el tribunal para suspender la orden mientras el estado apela el fallo del juez Colm F. Connolly, juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Delaware.

La abogada Jennifer Kate Aaronson, quien representa al estado, argumentó en la moción dirigida a Connolly que estaba equivocado al concluir que la ley federal que permite a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) obtener los registros prevalece sobre el derecho de Delaware a retenerlos frente a los investigadores federales.

“El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reconoce que los estados tienen razones válidas para mantener leyes de confidencialidad (sobre la compensación por desempleo) más estrictas que las requeridas por la norma”, escribió Aaronson.

La abogada del estado argumentó que Connolly no abordó su argumento anterior de que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos “no prevalece sobre (la ley de Delaware) porque el sistema de seguro de desempleo se basa en una colaboración federal-estatal que invitó a Delaware a promulgar” leyes de confidencialidad que impiden la divulgación de ciertos registros.

Su moción para suspender la orden –que será resuelta por Connolly– también predijo que la apelación del estado “tiene una alta probabilidad de éxito” en la prolongada disputa que comenzó en febrero de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional emitió por primera vez una citación para obtener los registros.

Un investigador del ICE declaró en documentos judiciales que la agencia quiere los registros porque los agentes habían recibido información de que las empresas estaban infringiendo la ley.

Los registros que detallan los nombres de las 15 empresas están en su mayoría censurados, pero los documentos proporcionados por el estado a WHYY News en respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos revelaron que entre los objetivos se encuentran la planta de Perdue AgriBusiness en Seaford y dos negocios del norte del estado: un restaurante mexicano y una empresa de vallas.

La oficina del fiscal federal de Delaware, Benjamin Wallace, había persuadido a Connolly de que los investigadores del ICE tenían derecho a los registros salariales, incluidos los números de la Seguridad Social de los empleados, de las empresas sospechosas de contratar ilegalmente a inmigrantes indocumentados.