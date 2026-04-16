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Ben Wallace guarda un estuche de naloxona —el medicamento que revierte las sobredosis de opioides— en la guantera de su coche.

“Por si acaso —Dios no lo quiera— alguna vez me encuentro con alguien que esté sufriendo una sobredosis…”, le dijo Wallace a WHYY News.

Wallace nunca ha tenido que administrar el antídoto, pero dijo que lo mantiene a mano debido a su empatía por las personas con una adicción activa.

Wallace también tiene muy presentes a las personas con adicciones —especialmente a aquellas enganchadas al fentanilo, un opioide ultrapotente— mientras desempeña su labor como fiscal federal de Delaware.

Como principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en el estado, Wallace asume con entusiasmo el desafío de encarcelar a los traficantes de fentanilo, una sustancia que es al menos 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo suele aparecer en las drogas ilícitas que se venden en la calle —mezclado con heroína, cocaína, analgésicos falsificados e incluso marihuana—, por lo que muchos consumidores desconocen que están inyectando, inhalando o fumando esta droga letal, señaló Wallace.

“Es una prioridad absoluta para nosotros, porque la droga en sí es sumamente peligrosa”, afirmó Wallace, señalando que la lucha de su oficina contra el fentanilo forma parte de una agenda a nivel nacional para los fiscales federales de los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha denunciado con frecuencia los estragos del fentanilo y, en diciembre, su administración clasificó esta sustancia como un “arma de destrucción masiva”. Dicha declaración tuvo lugar apenas unos días antes de que los jueces federales de Delaware designaran a Wallace para dirigir la oficina en la que ha trabajado desde 2023.

Incluso antes de ese momento, su oficina había intensificado su colaboración con la Oficina del Fiscal General de Delaware en una gran cantidad de casos investigados por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y las agencias policiales locales.

“Estoy seguro de que han visto (comunicados de prensa sobre) algún individuo hallado con una pequeña cantidad de fentanilo, tal vez un arma”, dijo Wallace. “A veces, ese podría ser un caso de competencia estatal; sin embargo, estamos verdadera y profundamente comprometidos con el esfuerzo por combatir este problema. Por ello, estamos asumiendo casos que en el pasado no teníamos la capacidad operativa para abordar, lo cual forma parte de un enfoque renovado por nuestra parte en esta área”.

El impacto del fentanilo ha sido devastador en Delaware, donde la droga se encuentra a menudo en el torrente sanguíneo de las víctimas de sobredosis.

Delaware registró la segunda tasa más alta de sobredosis accidentales por drogas de la nación en 2023, según las últimas estadísticas federales disponibles. Ese año, 527 personas murieron por sobredosis, tal como muestran las estadísticas estatales. La cifra descendió a 338 en 2024, lo que representa una caída del 36%. Las cifras preliminares para 2025, que los funcionarios estatales están ultimando actualmente, muestran una reducción adicional a 316 muertes por sobredosis.

Zanthia Oliver, concejala de la ciudad de Wilmington, afirmó que, a pesar del reciente descenso en el número de fallecimientos, el fentanilo continúa asolando la zona del East Side que ella representa.

“Se ve llegar la ambulancia” tras las sobredosis, comentó Oliver. “Hace unas dos o tres semanas, una joven sufrió una sobredosis con su bebé en brazos. Es, sencillamente, un problema sumamente grave”.