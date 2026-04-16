‘Están traficando veneno’: las autoridades de Delaware intensifican la ofensiva contra los traficantes de fentanilo.
La administración Trump declaró al ultrapotente opioide “arma de destrucción masiva” en diciembre. Delaware está procesando numerosos casos.
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Ben Wallace guarda un estuche de naloxona —el medicamento que revierte las sobredosis de opioides— en la guantera de su coche.
“Por si acaso —Dios no lo quiera— alguna vez me encuentro con alguien que esté sufriendo una sobredosis…”, le dijo Wallace a WHYY News.
Wallace nunca ha tenido que administrar el antídoto, pero dijo que lo mantiene a mano debido a su empatía por las personas con una adicción activa.
Wallace también tiene muy presentes a las personas con adicciones —especialmente a aquellas enganchadas al fentanilo, un opioide ultrapotente— mientras desempeña su labor como fiscal federal de Delaware.
Como principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en el estado, Wallace asume con entusiasmo el desafío de encarcelar a los traficantes de fentanilo, una sustancia que es al menos 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo suele aparecer en las drogas ilícitas que se venden en la calle —mezclado con heroína, cocaína, analgésicos falsificados e incluso marihuana—, por lo que muchos consumidores desconocen que están inyectando, inhalando o fumando esta droga letal, señaló Wallace.
“Es una prioridad absoluta para nosotros, porque la droga en sí es sumamente peligrosa”, afirmó Wallace, señalando que la lucha de su oficina contra el fentanilo forma parte de una agenda a nivel nacional para los fiscales federales de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha denunciado con frecuencia los estragos del fentanilo y, en diciembre, su administración clasificó esta sustancia como un “arma de destrucción masiva”. Dicha declaración tuvo lugar apenas unos días antes de que los jueces federales de Delaware designaran a Wallace para dirigir la oficina en la que ha trabajado desde 2023.
Incluso antes de ese momento, su oficina había intensificado su colaboración con la Oficina del Fiscal General de Delaware en una gran cantidad de casos investigados por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y las agencias policiales locales.
“Estoy seguro de que han visto (comunicados de prensa sobre) algún individuo hallado con una pequeña cantidad de fentanilo, tal vez un arma”, dijo Wallace. “A veces, ese podría ser un caso de competencia estatal; sin embargo, estamos verdadera y profundamente comprometidos con el esfuerzo por combatir este problema. Por ello, estamos asumiendo casos que en el pasado no teníamos la capacidad operativa para abordar, lo cual forma parte de un enfoque renovado por nuestra parte en esta área”.
El impacto del fentanilo ha sido devastador en Delaware, donde la droga se encuentra a menudo en el torrente sanguíneo de las víctimas de sobredosis.
Delaware registró la segunda tasa más alta de sobredosis accidentales por drogas de la nación en 2023, según las últimas estadísticas federales disponibles. Ese año, 527 personas murieron por sobredosis, tal como muestran las estadísticas estatales. La cifra descendió a 338 en 2024, lo que representa una caída del 36%. Las cifras preliminares para 2025, que los funcionarios estatales están ultimando actualmente, muestran una reducción adicional a 316 muertes por sobredosis.
Zanthia Oliver, concejala de la ciudad de Wilmington, afirmó que, a pesar del reciente descenso en el número de fallecimientos, el fentanilo continúa asolando la zona del East Side que ella representa.
“Se ve llegar la ambulancia” tras las sobredosis, comentó Oliver. “Hace unas dos o tres semanas, una joven sufrió una sobredosis con su bebé en brazos. Es, sencillamente, un problema sumamente grave”.
Los casos federales apuntan a los traficantes y distribuidores locales
Las posibles soluciones son de carácter polifacético. Y el estado está gastando millones de dólares, provenientes de su parte en los acuerdos judiciales de las demandas contra los opioides, para ayudar a los consumidores a acceder a tratamiento y para educar al público sobre los peligros del fentanilo. Sin embargo, poner la mira en los traficantes es primordial, señaló Wallace.
Solo en lo que va de este mes, la oficina de Wallace ha obtenido:
- Una declaración de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. de Daniel Fernández, de Brooklyn (Nueva York), por traficar con más de 5 kilogramos —u 11 libras— de drogas. La policía del condado de New Castle había hallado más de 300 gramos de fentanilo, entre otras drogas, durante una parada de tráfico.
- Una declaración de culpabilidad de Brandon Barnes, de Lewes, por posesión con intención de distribuir fentanilo. La policía había detenido a Barnes después de que este chocara su automóvil y huyera a pie. Los agentes encontraron más de 500 pastillas azules marcadas con la inscripción “M30” tanto dentro del vehículo como a lo largo del trayecto que condujo hasta el lugar donde fue capturado. Las pastillas contenían una mezcla de sustancias estupefacientes que incluía fentanilo.
- Una acusación formal por parte de un gran jurado contra Marcus Warren, del área de Wilmington, por posesión con intención de distribuir fentanilo. Una investigación a nivel del condado, estatal y federal condujo a una serie de registros en los que se hallaron más de 400 pastillas que contenían fentanilo, así como más de un kilogramo de una sustancia sospechosa de ser fentanilo, según informó la oficina de Wallace. Warren también fue imputado por posesión de un arma de fuego por parte de una persona con prohibición legal para ello, tras encontrarse tres armas en su domicilio.
El pasado mes de septiembre, un juez federal condenó también a 25 años de prisión a Dwayne Fountain, un importante traficante de fentanilo.
Según consta en los registros judiciales, una redada en el domicilio de Fountain —situado cerca de Middletown—, así como en un escondite cercano, permitió incautar más de 11.5 kilogramos (aproximadamente 25 libras) de fentanilo, además de varios kilogramos de heroína, cocaína y metanfetamina. Fountain era conocido por mezclar fentanilo con otras drogas para crear marcas de gran potencia —como la denominada “ONE DAB”—, las cuales se comercializaban estampadas con la imagen de un panda que vestía pantalones cortos rojos, tal como revelaron los registros.
En el ámbito estatal, el Fiscal General Adjunto Principal, Dan Logan —ex-fiscal federal—, afirmó que la colaboración con las autoridades federales resulta crucial para lograr un impacto significativo en lo que él califica como un gigantesco problema de seguridad pública.
“Mantenemos una coordinación muy estrecha con nuestros socios federales y colaboramos para determinar qué jurisdicción —o qué tribunal— resulta más idónea” para llevar a cabo cada enjuiciamiento, señaló Logan. “Asimismo —y esto es un aspecto de gran relevancia en la actualidad—, hemos adoptado una postura mucho más enérgica frente a ciertas actividades locales de tráfico de drogas que, si bien tal vez no alcancen la magnitud necesaria para ser procesadas a nivel federal, podemos gestionar y abordar de manera un poco más eficaz desde nuestra propia instancia”.
Esta diligencia ha permitido a la oficina de Logan presentar, en los últimos meses, diversas acusaciones contra traficantes de fentanilo; entre ellas, destaca la condena por homicidio involuntario dictada contra un individuo, después de que la fiscalía demostrara que una mujer a la que este había vendido drogas falleció a consecuencia de una sobredosis.
- En este caso concreto, James Watson —residente de Bear— fue condenado el pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Delaware a una pena de 15 años de prisión por los delitos de homicidio involuntario y tráfico de fentanilo. Según informaron las autoridades, el proceso judicial contra Watson —quien ya acumulaba cuatro condenas previas por delitos graves relacionados con el tráfico de drogas— culminó con la primera sentencia condenatoria por homicidio dictada en el estado de Delaware contra un traficante de fentanilo por haber provocado una sobredosis mortal.
- El verano pasado, Naquan Watson —residente de Newark— fue condenado a cuatro años de prisión en relación con dos causas judiciales por tráfico de drogas; una de ellas implicaba el caso de una mujer a la que el acusado venía suministrando fentanilo y heroína, y que fue hallada muerta por su propia madre tras sufrir una sobredosis.
- Susan Carter, de Dover, fue imputada en diciembre por homicidio involuntario y tráfico de drogas, por haber vendido presuntamente fentanilo a un hombre de 33 años que falleció en 2024 tras consumir la sustancia.
Logan señaló que los casos que implican una víctima mortal consumen mucho tiempo y resultan desgarradores, tanto para los fiscales como para las familias. Recopilar durante meses las pruebas que vinculan a un traficante con un cliente —y con su muerte— es una labor minuciosa, pero que vale la pena, afirmó.
“Son situaciones difíciles: mental, física y emocionalmente”, comentó Logan. “La mayoría de las veces, cuando se produce una sobredosis, es un familiar o un allegado quien encuentra a la víctima y realiza la llamada” al 911.
Logan indicó que es partidario de adoptar un enfoque integral ante la crisis del fentanilo, pero subrayó que cualquier estrategia eficaz debe incluir un componente de aplicación de la ley tenaz.
“No estoy aquí para decirles que vamos a poder salir de esta situación únicamente a base de procesos judiciales”, afirmó Logan. “Pero cuando nos encontramos con alguien que se está lucrando —ciertamente en el plano económico— a costa de este envenenamiento, es nuestro deber asegurarnos de que rinda cuentas por ello. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer”.
“Es verdaderamente asombroso lo generalizado que se ha vuelto esto”
Oliver, quien mantiene un cartel blanco y rojo con la leyenda “NO AL FENTANILO” entre las macetas situadas afuera de su casa, comentó haber notado un repunte en el número de procesos judiciales en los últimos meses.
Según ella, ejercer mano dura contra los traficantes —en combinación con la ampliación de las campañas de concientización y de las opciones de tratamiento— resulta fundamental para salvar vidas.
“Han detenido a mucha gente, y hay que reconocer el mérito a quien lo merece”, señaló Oliver.
Wallace advirtió que los traficantes de fentanilo deben ser conscientes de que se han convertido en el objetivo de la policía, de los agentes antinarcóticos y de los fiscales en todo el estado de Delaware.
“Están vendiendo un veneno al que la gente se engancha; un veneno que arruina sus vidas y que, con demasiada frecuencia, acaba provocándoles la muerte”, declaró Wallace. “Así que, que les quede claro: vamos a ir a por los traficantes de drogas de Delaware”.
Asimismo, advirtió a los consumidores de drogas que su próxima dosis —independientemente de cuál sea la sustancia ilícita que crean estar consumiendo— podría estar adulterada con fentanilo y resultarles mortal.
“Simplemente instaría a esas personas a extremar, y mucho, las precauciones, porque nunca se sabe”, afirmó Wallace. “Resulta verdaderamente asombroso lo generalizado que se ha vuelto este problema. Es tremendamente peligroso, incluso en dosis ínfimas”.
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