“Nadie está por encima de la ley”: revelan en documentos judiciales la presunta conducta sexual inapropiada de un policía de Delaware con dos mujeres, un hecho que dejó a su jefe “sin palabras”
El oficial de policía de Delmar, Darrell T. Powell Jr., está acusado de contacto sexual ilícito tras haber investigado casos de hurto en las tiendas.
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Advertencia de contenido: Esta historia aborda el tema del contacto sexual ilícito.
Una empleada de una tienda en un diminuto pueblo rural de Delaware estaba relatando a una agente de policía un incidente de hurto en el establecimiento cuando, según los registros judiciales, de repente comenzó a hacerle comentarios de índole sexual.
Supuestamente, él le dijo que quería tocarle los pechos. Ella le dijo que no lo hiciera, pero afirmó que él metió la mano por debajo de su camisa y de su sostén y la manoseó de todos modos.
Estaba asustada, pero el hombre llevaba una placa y su uniforme de policía, así que no gritó —contó más tarde a otro agente de policía—. Simplemente se bloqueó.
Entonces, el agente le indicó que lo llevara por el pasillo donde se había producido el hurto. Pero, en el trayecto, al ver que no había cámaras, el agente supuestamente le rodeó la cintura con los brazos. En esta ocasión, ella se apartó, según consta en los registros judiciales.
El agente también se ofreció a llevarla a casa, pero ella condujo por su cuenta. Sin embargo, una vez que llegó a su hogar, ella y un familiar supuestamente vieron pasar varias veces un coche patrulla —con el mismo policía a bordo—, en una ocasión con las luces apagadas, y estacionarse en las cercanías.
Esos incidentes, que tuvieron lugar a lo largo de unas pocas horas la noche del 7 de enero en la localidad de Delmar, situada en el oeste del condado de Sussex, condujeron la semana pasada a la detención del agente de policía de Delmar Darrell T. Powell Jr., de 26 años.
Los presuntos delitos de Powell, cometidos tanto en la tienda como fuera del domicilio de la mujer, fueron detallados en registros judiciales de Delaware obtenidos por WHYY News mediante una solicitud de acceso a registros públicos. Dichos documentos describen también un segundo conjunto de presuntos delitos —inquietantemente similar— perpetrado en otra tienda de Delmar por Powell, quien contaba con casi cuatro años de antigüedad en el cuerpo de policía de la localidad.
Las acusaciones contra Powell habían sido descritas solo brevemente por la Oficina del Fiscal General en un comunicado de prensa esta semana. WHYY News no revela los nombres de los establecimientos ni la naturaleza de sus negocios, con el fin de proteger las identidades de las presuntas víctimas.
La segunda serie de incidentes comenzó, según la policía, cuando Powell se fijó en una mujer en otra tienda, donde investigaba una denuncia por hurto en julio. La visitaba con regularidad mientras estaba de servicio y le decía que era un “deleite para la vista”, además de hacer comentarios inapropiados sobre su cuerpo, tal como revelan los registros judiciales.
Powell incluso la hizo detenerse una vez, pero no le pidió la licencia ni la documentación del vehículo; en su lugar, dijo que “solo quería ver qué haría ella” si la detenía, según muestran los registros judiciales.
Luego, el 24 de febrero, según los registros judiciales, también agredió físicamente a la segunda mujer.
Ese día, Powell entró en su tienda usando su uniforme y portando su arma de fuego reglamentaria. La mujer se encontraba en una escalera en una trastienda cuando él le frotó los glúteos con la mano, según consta en los registros judiciales.
Ella le dijo que parara, pero unos minutos más tarde, mientras ella estaba en la tienda, él la agarró otra vez de forma sexual, y ella se zafó, según informó la policía.
Powell fue detenido la semana pasada y permanece recluido en la institución de Sussex Correctional en Sussex bajo fianza en efectivo de $27,500, imputado de dos cargos de conducta oficial indebida (delito grave) y dos cargos de contacto sexual de tercer grado (delito menor), así como de un cargo de acoso (delito grave) y un cargo de contacto ofensivo (delito menor).
Las mujeres no denunciaron inicialmente el presunto comportamiento de Powell
Ninguna de las dos mujeres denunció inicialmente a la policía sus encuentros con Powell. Sin embargo, el 26 de febrero —según el jefe de policía de Delmar, Ivan Barkley— un agente de seguridad de la tienda donde supuestamente agredió a la mujer en enero se puso en contacto con la policía local.
Barkley declaró que suspendió de inmediato a Powell —cuyo salario anual asciende a $63,700 — sin sueldo, entonces posteriormente se puso en contacto con la Oficina del Fiscal General para solicitar orientación. Según Barkley, los fiscales le instaron a pedir a otra agencia policial que investigara a Powell; por ello, recurrió al cuerpo de policía de la cercana localidad de Seaford, el cual accedió a llevar a cabo la investigación.
“Nos lo tomamos muy en serio”, dijo Barkley, cuyos agentes prestan servicio a aproximadamente 2,400 residentes en Delaware y a unos 4,000 al otro lado de la frontera estatal, en el municipio independiente de Delmar, Maryland.
“Este es un pueblo pequeño, y nos importan mucho nuestros ciudadanos y la imagen que el departamento de policía proyecta aquí. Por eso tomamos las medidas que tomamos: actuamos de inmediato, lo sacamos de circulación, pusimos el asunto en marcha y nos encargamos de resolverlo”, dijo Barkley.
Barkley declaró esta semana a WHYY News que, incluso después de la detención de Powell, solo conocía los detalles más básicos de las “inquietantes” acusaciones. Por ello, un reportero le envió la declaración jurada de causa probable —de tres páginas— que detallaba el alcance total de los presuntos delitos de Powell.
Tras leer la narración del detective de Seaford, Barkley dijo, simplemente: “Me he quedado sin palabras”.
Powell supuestamente le contó a un amigo que manoseó a una mujer.
El detective de Seaford acudió a la tienda donde ocurrieron los incidentes del 7 de enero y revisó las grabaciones de videovigilancia de la oficina donde Powell se reunió con la mujer.
Las imágenes mostraron que, a las 10:34pm, Powell mantuvo la mano durante varios segundos sobre su cámara corporal y, posteriormente, introdujo la mano bajo la camisa de la mujer. La mujer realizó “movimientos para alejarse” de Powell, escribió el detective.
Las imágenes de la cámara corporal de Powell muestran que la apagó a las 10:34pm, después de haber permanecido activada durante 19 minutos en la tienda. Un gerente de la tienda también informó al detective que otras imágenes de vigilancia mostraban a Powell y a la mujer entrando en un pasillo donde no había ninguna cámara.
Mientras avanzaba esa investigación, la policía de Delmar se enteró de que Powell podría haber confiado a un amigo detalles sobre su conducta el 25 de febrero. El detective de Seaford, sospechando que dicha información podría referirse a los presuntos tocamientos ocurridos en enero, entrevistó al amigo.
En cambio, el amigo le contó al detective sobre la segunda serie de incidentes, después de que Powell le dijera que esa información podría dejarlo “decepcionado” de él.
Powell le contó a su amigo que había manoseado a la mujer en la segunda tienda —al principio accidentalmente, pero luego intencionadamente—, según los registros judiciales.
En la tienda, la mujer relató que el manoseo tuvo lugar el 24 de febrero. También detalló sus encuentros anteriores con él, incluidas sus visitas extraoficiales a la tienda “para pasar el rato mientras estaba de servicio” y la extraña detención de tráfico ocurrida aproximadamente un mes después de que él la entrevistara en julio.
El detective descubrió que, el 18 de julio, Powell había documentado una visita a la tienda para investigar un hurto.
Además, el 12 de agosto, Powell había utilizado una base de datos del FBI para buscar la información de registro del automóvil de la mujer.
Eso fue suficiente para el detective de Seaford, quien solicitó y obtuvo una orden de arresto contra Powell el 16 de marzo. Powell fue detenido dos días después y compareció ante un magistrado, quien ordenó su detención bajo fianza y estipuló que no tuviera contacto con ninguna de las presuntas víctimas.
Powell deberá comparecer este viernes ante el Tribunal de Causas Comunes del condado de Sussex para una audiencia preliminar. Si el juez remite el caso al Tribunal Superior, pronto se fijarán las fechas para las audiencias previas al juicio y para el juicio mismo.
La fiscal general Kathy Jennings, cuya División de Derechos Civiles y Confianza Pública está llevando a juicio el caso, no accedió a ser entrevistada, pero emitió un comunicado sobre los presuntos delitos de Powell y la valentía de las presuntas víctimas.
“Nadie, independientemente de su profesión, está por encima de la ley, y mi oficina se apegará a este principio a medida que avancemos”, rezaba su declaración. “Deseo expresar mi profunda gratitud a las víctimas por su valentía al acudir a las autoridades”.
Jennings también instó a cualquier persona que tenga información sobre conductas inapropiadas por parte de Powell a ponerse en contacto con el investigador especial Timothy Argoe en su oficina, al 302-257-3294. Aquí se puede ver una fotografía de Powell en uniforme.
Mientras tanto, allá en Delmar, el jefe Barkley quiere que los residentes de ambos lados de la frontera sepan que su única preocupación es su bienestar.
“No me importa quién seas ni a qué te dediques”, dijo Barkley. “No estás por encima de la ley. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantener segura a nuestra comunidad”.
Recursos para víctimas, testigos y familiares:
- Si usted o alguien que conoce es víctima o testigo de un delito de violencia sexual en Delaware y se encuentra en crisis, llame a la línea de ayuda de 24 horas de YWCA Delaware al 1-800-773-8570.
- Aquellos que se encuentren fuera de Delaware pueden llamar a la Línea Nacional de Asalto Sexual de RAINN las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-800-656-4673; enviar un mensaje de texto con la palabra “HOPE” al 64673; o utilizar el chat en línea en rainn.org.
- La Sección de Servicios a las Víctimas de la Policía Estatal de Delaware proporciona recursos y apoyo a las víctimas y sus familias y puede ser contactada en el 1-800-842-8461.
- Se pueden encontrar otros recursos de Delaware para quienes buscan asistencia en línea, a través de agencias estatales y locales.
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