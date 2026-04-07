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Advertencia de contenido: Esta historia aborda el tema del contacto sexual ilícito.

Una empleada de una tienda en un diminuto pueblo rural de Delaware estaba relatando a una agente de policía un incidente de hurto en el establecimiento cuando, según los registros judiciales, de repente comenzó a hacerle comentarios de índole sexual.

Supuestamente, él le dijo que quería tocarle los pechos. Ella le dijo que no lo hiciera, pero afirmó que él metió la mano por debajo de su camisa y de su sostén y la manoseó de todos modos.

Estaba asustada, pero el hombre llevaba una placa y su uniforme de policía, así que no gritó —contó más tarde a otro agente de policía—. Simplemente se bloqueó.

Entonces, el agente le indicó que lo llevara por el pasillo donde se había producido el hurto. Pero, en el trayecto, al ver que no había cámaras, el agente supuestamente le rodeó la cintura con los brazos. En esta ocasión, ella se apartó, según consta en los registros judiciales.

El agente también se ofreció a llevarla a casa, pero ella condujo por su cuenta. Sin embargo, una vez que llegó a su hogar, ella y un familiar supuestamente vieron pasar varias veces un coche patrulla —con el mismo policía a bordo—, en una ocasión con las luces apagadas, y estacionarse en las cercanías.

Esos incidentes, que tuvieron lugar a lo largo de unas pocas horas la noche del 7 de enero en la localidad de Delmar, situada en el oeste del condado de Sussex, condujeron la semana pasada a la detención del agente de policía de Delmar Darrell T. Powell Jr., de 26 años.

Los presuntos delitos de Powell, cometidos tanto en la tienda como fuera del domicilio de la mujer, fueron detallados en registros judiciales de Delaware obtenidos por WHYY News mediante una solicitud de acceso a registros públicos. Dichos documentos describen también un segundo conjunto de presuntos delitos —inquietantemente similar— perpetrado en otra tienda de Delmar por Powell, quien contaba con casi cuatro años de antigüedad en el cuerpo de policía de la localidad.

Las acusaciones contra Powell habían sido descritas solo brevemente por la Oficina del Fiscal General en un comunicado de prensa esta semana. WHYY News no revela los nombres de los establecimientos ni la naturaleza de sus negocios, con el fin de proteger las identidades de las presuntas víctimas.

La segunda serie de incidentes comenzó, según la policía, cuando Powell se fijó en una mujer en otra tienda, donde investigaba una denuncia por hurto en julio. La visitaba con regularidad mientras estaba de servicio y le decía que era un “deleite para la vista”, además de hacer comentarios inapropiados sobre su cuerpo, tal como revelan los registros judiciales.

Powell incluso la hizo detenerse una vez, pero no le pidió la licencia ni la documentación del vehículo; en su lugar, dijo que “solo quería ver qué haría ella” si la detenía, según muestran los registros judiciales.

Luego, el 24 de febrero, según los registros judiciales, también agredió físicamente a la segunda mujer.

Ese día, Powell entró en su tienda usando su uniforme y portando su arma de fuego reglamentaria. La mujer se encontraba en una escalera en una trastienda cuando él le frotó los glúteos con la mano, según consta en los registros judiciales.

Ella le dijo que parara, pero unos minutos más tarde, mientras ella estaba en la tienda, él la agarró otra vez de forma sexual, y ella se zafó, según informó la policía.

Powell fue detenido la semana pasada y permanece recluido en la institución de Sussex Correctional en Sussex bajo fianza en efectivo de $27,500, imputado de dos cargos de conducta oficial indebida (delito grave) y dos cargos de contacto sexual de tercer grado (delito menor), así como de un cargo de acoso (delito grave) y un cargo de contacto ofensivo (delito menor).

Las mujeres no denunciaron inicialmente el presunto comportamiento de Powell

Ninguna de las dos mujeres denunció inicialmente a la policía sus encuentros con Powell. Sin embargo, el 26 de febrero —según el jefe de policía de Delmar, Ivan Barkley— un agente de seguridad de la tienda donde supuestamente agredió a la mujer en enero se puso en contacto con la policía local.

Barkley declaró que suspendió de inmediato a Powell —cuyo salario anual asciende a $63,700 — sin sueldo, entonces posteriormente se puso en contacto con la Oficina del Fiscal General para solicitar orientación. Según Barkley, los fiscales le instaron a pedir a otra agencia policial que investigara a Powell; por ello, recurrió al cuerpo de policía de la cercana localidad de Seaford, el cual accedió a llevar a cabo la investigación.

“Nos lo tomamos muy en serio”, dijo Barkley, cuyos agentes prestan servicio a aproximadamente 2,400 residentes en Delaware y a unos 4,000 al otro lado de la frontera estatal, en el municipio independiente de Delmar, Maryland.

“Este es un pueblo pequeño, y nos importan mucho nuestros ciudadanos y la imagen que el departamento de policía proyecta aquí. Por eso tomamos las medidas que tomamos: actuamos de inmediato, lo sacamos de circulación, pusimos el asunto en marcha y nos encargamos de resolverlo”, dijo Barkley.