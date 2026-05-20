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El juez federal principal de Delaware ha ordenado nuevamente al estado que entregue los registros de 15 empresas sospechosas de emplear ilegalmente a inmigrantes indocumentados, calificando los argumentos de “infundados”, “frívolos” y “absurdos”.

El juez presidente del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Colm F. Connolly, emitió el viernes su contundente dictamen, y el estado presentó de inmediato una petición de emergencia ante el tribunal federal de apelaciones de Filadelfia para suspender —y, en última instancia, revocar— su orden de presentar los documentos —incluidos los números de Seguro Social y las direcciones de los trabajadores— a más tardar el miércoles 13 de mayo.

En esencia, Delaware solicita al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos que emita una suspensión temporal que paralice la orden, a la espera del resultado de la apelación formal del estado, presentada a finales de abril.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Delaware ha sostenido ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que la citación emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, o ICE, es válida y legal.

Sin embargo, en una carta de un solo párrafo dirigida al tribunal de apelaciones, los fiscales escribieron que “Estados Unidos no se opone a una breve suspensión administrativa para permitir que la moción sea fundamentada y resuelta de manera ordenada, pero aun así expedita”.

El gobernador Matt Meyer se ha comprometido a adoptar todas las medidas legales posibles en la batalla de 15 meses en torno a los registros, con el fin de “combatir la extralimitación federal y la aplicación ilegal de las leyes de inmigración” por parte de la segunda administración Trump.

Meyer declaró el mes pasado que muchas de las 15 empresas sospechosas de emplear ilegalmente a inmigrantes indocumentados tienen “nombres en español”. La mayoría de los nombres de las compañías han sido tachados en los documentos judiciales.

Los archivos que el estado proporcionó a WHYY News identificaron a tres de ellas: la instalación de Perdue AgriBusiness en Seaford, en el sur del estado, así como dos negocios en el norte: un restaurante mexicano y una empresa de cercados.

Ni Meyer, ni los abogados del Estado, ni el gobierno federal respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los últimos acontecimientos de la saga legal.