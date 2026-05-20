“Absurdo”: Juez federal de Delaware fustiga el último intento del estado de retener registros de empleados en una investigación de ICE
El gobernador Matt Meyer ha prometido “combatir el exceso de autoridad federal”. Ahora quiere que el tribunal de apelaciones de Filadelfia suspenda la orden.
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El juez federal principal de Delaware ha ordenado nuevamente al estado que entregue los registros de 15 empresas sospechosas de emplear ilegalmente a inmigrantes indocumentados, calificando los argumentos de “infundados”, “frívolos” y “absurdos”.
El juez presidente del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Colm F. Connolly, emitió el viernes su contundente dictamen, y el estado presentó de inmediato una petición de emergencia ante el tribunal federal de apelaciones de Filadelfia para suspender —y, en última instancia, revocar— su orden de presentar los documentos —incluidos los números de Seguro Social y las direcciones de los trabajadores— a más tardar el miércoles 13 de mayo.
En esencia, Delaware solicita al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos que emita una suspensión temporal que paralice la orden, a la espera del resultado de la apelación formal del estado, presentada a finales de abril.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Delaware ha sostenido ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que la citación emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, o ICE, es válida y legal.
Sin embargo, en una carta de un solo párrafo dirigida al tribunal de apelaciones, los fiscales escribieron que “Estados Unidos no se opone a una breve suspensión administrativa para permitir que la moción sea fundamentada y resuelta de manera ordenada, pero aun así expedita”.
El gobernador Matt Meyer se ha comprometido a adoptar todas las medidas legales posibles en la batalla de 15 meses en torno a los registros, con el fin de “combatir la extralimitación federal y la aplicación ilegal de las leyes de inmigración” por parte de la segunda administración Trump.
Meyer declaró el mes pasado que muchas de las 15 empresas sospechosas de emplear ilegalmente a inmigrantes indocumentados tienen “nombres en español”. La mayoría de los nombres de las compañías han sido tachados en los documentos judiciales.
Los archivos que el estado proporcionó a WHYY News identificaron a tres de ellas: la instalación de Perdue AgriBusiness en Seaford, en el sur del estado, así como dos negocios en el norte: un restaurante mexicano y una empresa de cercados.
Ni Meyer, ni los abogados del Estado, ni el gobierno federal respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los últimos acontecimientos de la saga legal.
Funcionarios de ICE están buscando los registros salariales de las empresas correspondientes al tercer y cuarto trimestres de 2024. Inicialmente, citaron dichos registros en febrero de 2025, un mes después de que el presidente Donald Trump iniciara su segundo mandato y prometiera una represión vigorosa y sostenida contra la inmigración ilegal.
El Departamento de Trabajo de Delaware no presentó los registros. En abril de 2025, las autoridades emitieron otra citación para solicitarlos y, posteriormente, acudieron a los tribunales para hacerla cumplir, lo que desencadenó la batalla legal.
Connolly dictaminó el mes pasado que la ley federal permite a los agentes de ICE citar los registros y “claramente” prevalece sobre el derecho de Delaware a no revelarlos en la investigación penal.
“No se trata de casos dudosos”, escribió Connolly en la opinión emitida el viernes, en la que denegó la solicitud de suspensión del Estado.
Además, la opinión de Connolly objetó enérgicamente uno de los argumentos recurrentes del Estado: que la divulgación de los registros podría poner en peligro la solvencia del fondo de seguro de desempleo, dado que las empresas podrían dejar de presentar los informes salariales obligatorios y de pagar los impuestos de desempleo.
El Estado “aún no ha citado ninguna prueba competente que respalde el argumento”, escribió Connolly.
La noción de que las empresas violarían las leyes federales y estatales, “y se expondrían a posibles multas e incluso al encarcelamiento”, si el Estado acatara la citación “es absurda”, escribió Connolly.
Añadió que la afirmación de Delaware de que “la posible insolvencia” del sistema “constituye un daño real e inminente que se producirá si se le obliga a presentar 30 informes salariales… es frívola”.
A pesar de la opinión de Connolly, el Estado reafirmó de inmediato dichos argumentos en el escrito que presentó ante el tribunal de apelaciones a última hora de la tarde del viernes. En dicho escrito se sostenía que las normas de confidencialidad de Delaware prevalecen sobre la legislación federal y que su solicitud de suspensión “tenía probabilidades de prosperar” en su intento de evitar tener que cumplir con la citación judicial.
“Delaware sufriría un daño irreparable si se viera obligado a divulgar información sensible en violación de sus propias leyes”, escribieron los abogados estatales Jennifer Kate Aaronson e Ian Liston. “Una vez que se entregue dicha información solicitada, no existiría remedio alguno que pudiera proporcionarse a través de una apelación. Al fin y al cabo, ‘la divulgación es una campana que no se puede desrepicar’”.
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