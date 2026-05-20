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El proyecto de ley para iniciar reformas sobre la forma en que Delaware financia las escuelas públicas superó esta semana su primera comisión; sin embargo, líderes de derechos civiles afirman que están considerando demandar nuevamente al estado si no se logran pronto mayores avances para dotar de más recursos a los estudiantes desfavorecidos.

Si bien esta constituye la primera revisión importante de una fórmula de financiación escolar creada en la década de 1940, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Delaware envió una carta a los funcionarios estatales advirtiendo sobre posibles litigios debido a lo que describe como años de inacción.

Las escuelas públicas y chárter de Delaware atienden a 142,495 estudiantes. Casi el 60% de esa población es de bajos ingresos, tiene discapacidades o son estudiantes multilingües.

La ACLU de Delaware y otros defensores de la educación demandaron al estado en 2018, alegando que este estaba subfinanciando persistentemente a dichos grupos de estudiantes. Las partes llegaron a un acuerdo en 2020.

La carta aborda los perjuicios particulares que sufren los estudiantes multilingües, calificando la situación actual de “inaceptable e inconstitucional”.

Oluwatobi Omotoso, becario de Equidad Educativa de la ACLU de Delaware, afirmó que el grupo se centra en las presuntas violaciones constitucionales sufridas por los estudiantes multilingües, dado que esto proporciona un fundamento de igualdad de protección para presentar una demanda.

“(Para) los estudiantes que aprenden varios idiomas, es un problema realmente urgente”, afirmó Omotoso. “Hay estudiantes que no reciben educación y que superan la edad límite para formar parte del sistema de escuelas públicas de Delaware sin saber hablar inglés, sin haber aprendido matemáticas básicas, inglés, ciencias ni nada en absoluto”.

Los resultados de las pruebas nacionales de 2024 muestran que el rendimiento académico general de los estudiantes se mantuvo por debajo de los niveles prepandémicos y del promedio nacional. Sin embargo, ACLU de Delaware señaló en su carta que los resultados académicos de los estudiantes multilingües son significativamente peores que los del estudiante promedio, lo que refleja un “entorno de aprendizaje gravemente desfinanciado”.

Un informe de 2023, publicado como parte de un acuerdo judicial por los American Institutes of Research, encontraron que Delaware necesitaba destinar entre 600 millones y $1,000 millones adicionales a las escuelas públicas para lograr la equidad educativa para los estudiantes desfavorecidos.

Desde entonces, grupos de derechos civiles y de otra índole han observado cómo los líderes estatales lidiaban con las implicaciones políticas y logísticas de la acción legal iniciada hace más de media docena de años.

Sin embargo, la misiva de la ACLU dirigida al estado se queja de que se ha logrado poco desde que se publicó el informe AIR hace tres años.

“El estado no ha cumplido, ni siquiera remotamente, sus ambiciosos objetivos de mejorar el rendimiento educativo en las escuelas de Delaware”, señalaba la carta. “A pesar de los inquebrantables esfuerzos de los docentes, muchos jóvenes no reciben una educación eficaz debido a la falta de recursos”.

El Comité de Financiación de Educación Pública, liderado por la presidenta del Comité de Educación del Senado, la senadora estatal Laura Sturgeon, se ha estado reuniendo desde septiembre de 2024 y desarrolló el modelo de financiación híbrido para reemplazar el actual sistema basado en recursos.