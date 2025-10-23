Read in English.

El panorama estudiantil de Delaware está cambiando volviéndose cada año escolar que pasa más diverso. En todo el estado, las aulas están llenas de estudiantes que hablan en casa un idioma distinto del inglés, trayendo cada uno sus propias historias, tradiciones y fortalezas.

Este año, los estudiantes multilingües (MLL) representan el 13% de la población estudiantil de Delaware. Esto es casi 19,000 estudiantes con más de 100 idiomas y culturas diferentes.

“Este crecimiento representa algo hermoso y demuestra que nuestras escuelas siguen creciendo, y no se trata solo de una población estudiantil”, dijo María Rodríguez, asociada de educación del Departamento de Educación de Delaware. “Ser bilingüe o multilingüe tiene beneficios para el cerebro. Es algo bien documentado en la ciencia, por lo que debemos honrar los idiomas y culturas que nuestros estudiantes traen a nuestras escuelas y seguir capitalizándolos como un activo”.

Esa cifra, dijo, seguirá aumentando.

“No vemos una tendencia a la baja”, dijo. “Eso significa que, en todas las aulas del estado, nuestros educadores trabajan incansablemente para apoyar a nuestros estudiantes multilingües, y que nuestras escuelas se están beneficiando de ello”.

Una tercera mirada a los datos

Para comprender mejor este crecimiento, y las áreas en las que Delaware aún presenta deficiencias, Rodel, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la educación, publicó este año su tercera edición de la Hoja Informativa para Estudiantes Multilingües. El informe actualizado rastrea quiénes son estos estudiantes, dónde viven y a qué apoyos tienen acceso.

“A grandes rasgos, consideramos a este grupo de estudiantes como un gran activo. Sin embargo, a pesar del hecho de ser una población de estudiantes realmente muy importante, el apoyo al estudiante es realmente insuficiente”, declaró Paul Herdman, presidente y director ejecutivo de Rodel. “Queríamos documentar esto, intentar concientizar sobre la necesidad de recursos y comenzar a analizar cuáles son los recursos que los maestros necesitan”.

Herdman dijo que si bien el número de estudiantes de MLL ha aumentado en todo Delaware, particularmente en los condados de Kent y Sussex, el nivel de inversión y atención no ha seguido el mismo ritmo.

Julia Zammith, directora asociada de políticas y promoción de Rodel, se hizo eco de esa preocupación. Señaló que los datos más recientes muestran un rápido crecimiento desde el último informe de la organización.

Esta población continúa creciendo. La última vez que hicimos esto, representaba aproximadamente el 10% de la población estudiantil total. Ahora es el 13%. Obtuvimos 14,000 estudiantes, ahora aproximadamente 19,000, dijo Zammith. “Algo que me llama la atención es que en Delaware entre los estudiantes multilingües se hablan más de 100 idiomas nativos. No nos referimos solo a español y a creole haitiano, que son los que más se escuchan”.