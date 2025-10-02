Read in English.

Para Donna Spencer, el recuerdo de la lucha por alimentar a sus hijos nunca está lejos. Hace décadas, cuando su pareja perdió el trabajo, dependía de cupones de alimentos y programas de almuerzos escolares para llegar a fin de mes.

“Estaba muy agradecida, apreciaba mucho todo esto, porque antes no teníamos asistencia como ahora”, dijo Spencer, señalando cómo la inflación ha dificultado aún más la vida de las familias. “Volviendo a la actualidad, creo que la situación es muy, muy difícil para la gente”.

Ahora jubilada tras 35 años trabajando en el Delaware Technical Community College, Spencer cuida de su bisnieto Jeremiah. Le prepara el desayuno todas las mañanas, pero sabe que no todos los niños empiezan el día con una comida.

“La mayoría de la gente, por lo que he oído, y conozco a muchos maestros de escuela incluso de antes, ven a estos niños pequeños decir: ‘Tengo hambre’. Y es que no han desayunado”, dijo. “A veces, ni siquiera sé si almorzaron hasta que reciben almuerzos gratis. Y simplemente pienso: ‘¿Cómo vas a aprender si tienes hambre?’”.

Ella dice que la nueva ley de desayuno universal aliviará parte de esa carga para las familias.

Para Spencer, el impacto es profundamente personal.

“Me alegra mucho que los niños no tengan que pasar hambre. Porque no hay nada más triste que un niño con hambre”, dijo.

El plan del estado

A principios de este año, los legisladores estatales aprobaron una ley que hace que el desayuno escolar esté disponible para todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos familiares.

Aimee Beam, directora del Grupo de Trabajo de Programas de Nutrición del Departamento de Educación de Delaware, dijo que la ley garantiza el acceso igualitario al desayuno en todas las escuelas públicas.

“Seguiremos aprovechando nuestros programas federales de nutrición y reembolsos, financiados por el USDA, pero también contribuimos con el apoyo de fondos estatales para nivelar las condiciones. Así, se garantiza la igualdad de acceso; ningún niño tiene que pagar por su desayuno”, dijo. “No tenemos que preocuparnos de que los niños sientan que no quieren desayunar porque no tienen suficiente dinero para pagarlo o porque les preocupa que se acumule una deuda estudiantil en su cuenta”.

La ley del desayuno universal no solo ayuda a las familias de bajos ingresos: cubre a todos, incluidos los estudiantes de ingresos medios y altos que de otro modo pagarían de su bolsillo.

La financiación del programa proviene en gran parte de reembolsos federales a través del Departamento de Agricultura de EE.UU., pero el estado está interviniendo para cubrir la brecha financiera existente, con tal que cualquiera de las 83 escuelas que necesiten más apoyo pudieran cubrir los costos.

“La mayor parte de la financiación es federal”, señaló. “El estado básicamente pagará la diferencia entre la tarifa federal de reembolso gratuito para el desayuno y la tarifa federal de reembolso pagado para el desayuno. Así que eso es lo que el estado está asumiendo”.

Beam agregó que el desayuno universal podría ayudar a eliminar el estigma que los estudiantes a menudo sienten en torno a las comidas gratuitas o reducidas.

“No hay ninguna indicación, como si nadie lo supiera. Simplemente saben que a estas alturas todos pueden desayunar”, dijo.

La forma en que las escuelas distribuyen el desayuno a todos los estudiantes también ayuda a eliminar ese estigma. “En contenedores para llevar, en quioscos o donde sea, eso también ayuda a eliminar el estigma porque todos pueden hacerlo”.

Los legisladores presionan para que haya un desayuno universal

La representante estatal Kim Williams, presidenta del Comité Conjunto de Finanzas, explicó que la conversación comenzó con la idea de impulsar un almuerzo universal. Sin embargo, con un costo estimado de $45 millones, no fue posible financiarlo.

“Trabajé con Solving Hunger, un grupo nacional, y me sugirieron que intentáramos implementar un desayuno universal, que le costó al estado $3.7 millones. Sin embargo, al estar en JFC, pude usar fondos existentes”, dijo. “Utilicé fondos existentes para financiar el desayuno universal. Así que no usamos fondos nuevos. Recortamos algunos para financiarlo”.

La ley amplía el acceso a través del Programa Federal de Desayuno Escolar, ofreciendo comidas gratuitas a todos los estudiantes de las escuelas públicas participantes. Sin embargo, las escuelas que ya operan bajo la disposición de elegibilidad comunitaria u otros programas de asistencia especial no están incluidas, ya que ya ofrecen comidas gratuitas a todos los estudiantes.

“Las escuelas que cuentan con disposiciones de elegibilidad comunitaria no están incluidas en esto porque ya ofrecen almuerzo y desayuno gratuitos”, dijo Williams. “El Distrito Escolar Red Clay anunció recientemente que ofrecerá almuerzo y desayuno gratuitos a todos sus estudiantes… y pueden hacerlo gracias a la disposición de elegibilidad comunitaria”.

Según una nota fiscal de la Contraloría General, el estado cubrirá la diferencia entre el reembolso federal por comidas pagadas y la tasa de reembolso más alta por comidas gratuitas. Para el año escolar 2025-2026, se espera que esto cueste alrededor de $3.2 millones, con un ligero aumento anual.

Williams dijo que la inversión tiene como objetivo garantizar que cada niño comience el día listo para aprender.

“Los niños pueden concentrarse mejor, prestar atención, estudiar, participar y no preocuparse por no haber comido desde la noche anterior”, dijo. “Al menos sabemos que todos los niños tienen la oportunidad de comer algo antes de empezar la jornada escolar”.

Delaware es uno de los pocos estados del país que ha dado este paso. Según los líderes estatales, aunque llevará tiempo, la expansión al almuerzo universal aún está en sus planes.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.