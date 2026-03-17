Delaware obtiene una subvención nacional de $1.5 millones para fortalecer las trayectorias profesionales: desde la escuela secundaria hasta el mercado laboral
Rodel obtiene una subvención nacional de $1.5 millones para ampliar las trayectorias profesionales, aumentar la inscripción dual y fortalecer la orientación universitaria.
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Delaware es una de las tan solo cinco jurisdicciones a nivel nacional seleccionadas para recibir una subvención de $1.5 millones, destinada a fortalecer las trayectorias profesionales y el acceso a la universidad para los estudiantes de secundaria.
La Rodel Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la política y la defensa educativa con sede en Wilmington, anunció el mes pasado la concesión de un premio de tres años. Este proviene del Pathways Impact Fund, una iniciativa nacional de la red de organizaciones sin fines de lucro StriveTogether.
Paul Herdman, presidente y director ejecutivo de Rodel, afirmó que la inversión tiene tres prioridades establecidas.
“Una consiste en reforzar la orientación académica y profesional: ayudar a los jóvenes en esta era de la IA…, a orientarse en sus decisiones sobre la universidad y la carrera.
La segunda consiste en darles una ventaja de cara a lo que harán a continuación. Esto implica, fundamentalmente, ampliar el acceso a cursos acelerados y expandir el aprendizaje basado en el trabajo”, afirmó Herdman.
“En tercer lugar, se trata realmente de ayudar a construir un sistema de datos que nos permita vincular lo que sucede en la escuela con lo que ocurre en el lugar de trabajo”.
Actualmente, los educadores pueden medir cuántos estudiantes se matriculan en itinerarios formativos u obtienen credenciales. Lo más difícil es determinar si esos estudiantes terminan incorporándose a campos de alta demanda.
Si un estudiante completa una trayectoria en el ámbito de la salud durante la secundaria, preguntó Herdman, ¿continúa estudiando salud en la universidad? ¿Consigue un empleo en esa industria?
“Realmente no podemos conectar los puntos”, dijo. “El trabajo que esta subvención nos ayuda a realizar consiste en conectar esos puntos”.
Este es también un desafío a nivel nacional. Un informe de 2023 elaborado por ECMC Group, una organización sin fines de lucro centrada en el éxito de los estudiantes, reveló que si bien el 78% de los estudiantes de secundaria de la Generación Z afirmó que es importante definir un plan de carrera antes de graduarse, solo el 13% de los estudiantes nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010 declaró sentirse plenamente preparado para tomar decisiones sobre su futuro.
En distritos como el Distrito Escolar de Seaford, los esfuerzos por alinear la educación con las necesidades de la fuerza laboral ya están tomando forma.
Nikki Miller, supervisora de instrucción a cargo de la educación profesional y técnica en las escuelas secundarias de Seaford, afirmó que el distrito ha comenzado a reestructurar sus programas para reflejar mejor las brechas en la fuerza laboral, tanto a nivel local como estatal.
“Hemos modificado algunos programas de estudio para lograr una mejor adecuación”, señaló Miller. “En nuestra escuela secundaria, acabamos de incorporar… una academia de formación docente que se orienta estratégicamente hacia aquellas áreas en las que sabemos que necesitamos que los estudiantes se conviertan en maestros en el futuro: candidatos pertenecientes a minorías, hispanohablantes y hombres”.
Seaford también ha ampliado el acceso temprano a oportunidades de acreditación. Algunos estudiantes de último año participan ahora en programas de educación para adultos con el fin de obtener certificaciones en soldadura y credenciales en flebotomía; programas que no se ofrecen directamente en la escuela secundaria, pero que están disponibles en las cercanías.
“Podemos utilizar fondos de subvenciones para ayudar a financiarlo”, dijo Miller.
Como distrito clasificado bajo el Título I, donde la mayoría de los estudiantes vive en situación de pobreza, el costo constituye un factor determinante a la hora de ampliar las oportunidades. Miller afirmó que aumentar el acceso a la matrícula dual —sin trasladar los costos a las familias— es una prioridad absoluta.
“Uno de nuestros principales objetivos es conseguir tantas oportunidades de doble inscripción como sea posible para nuestros estudiantes”, afirmó. “La mayoría de nuestros alumnos vive en situación de pobreza, por lo que no queremos cobrarles ninguna tarifa por esa oportunidad. Hemos incorporado un curso de doble inscripción en hidroponía a nuestra especialización en agricultura, y esa es una iniciativa que estamos financiando con los fondos de la subvención”.
Miller afirma que están revisando los cursos de Colocación Avanzada (“Advanced Placement”) que podrían derivar en acuerdos de colaboración con Delaware Technical Community College o Wilmington University, lo que permitiría a los estudiantes obtener créditos universitarios antes de graduarse.
Herdman, de la Fundación Rodel, afirmó que el sólido historial de Delaware contribuyó a que el estado obtuviera este competitivo galardón. Cerca de 30,000 estudiantes —aproximadamente el 75% de los alumnos de secundaria de Delaware— se encuentran actualmente inscritos en una de las 12 trayectorias profesionales del estado, las cuales abarcan desde campos como la agricultura y las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), hasta las ciencias de la salud y el servicio público.
“Estamos entre los diez primeros en cuanto a ayuda financiera o a la cumplimentación de la FAFSA”, afirmó, refiriéndose a la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. “La razón por la que fuimos una de las tan solo cinco jurisdicciones de todo el país en recibir esto es que aquí existe un sólido historial de ayudar a los jóvenes a tomar estas buenas decisiones”.
La financiación se implementará por fases. Durante el año académico 2026-27, Rodel ampliará iniciativas a nivel estatal, tales como la capacitación en el programa de Colocación Avanzada (“Advanced Placement”), el fortalecimiento de la capacidad de gestión de datos y el apoyo a la transición hacia la educación post-secundaria. En distritos e instituciones de educación superior seleccionados se llevarán a cabo proyectos piloto específicos, que incluirán la creación de roles de orientadores académicos y profesionales, así como la ampliación de los acuerdos de doble inscripción.
Para 2027 y 2028, se espera que la mayoría de las iniciativas se hayan implementado en todo el estado.
“Los itinerarios consisten, en realidad, en ayudar a los jóvenes a tomar buenas decisiones”, afirmó Herdman. “No queremos que los estudiantes pasen de la escuela secundaria sin un fuerte sentido de sí mismos y de aquello en lo que desean convertirse”.
Para distritos como Seaford, el trabajo ya es visible, en las aulas de la escuela secundaria donde se forman los futuros docentes, en los estudiantes de último año de preparatoria que conducen 15 minutos para obtener certificaciones en soldadura y en los alumnos que obtienen créditos universitarios antes de subir al escenario en su graduación.
La subvención, afirman los líderes, no se trata únicamente de ampliar programas; se trata de asegurar que, cuando los estudiantes terminen la escuela secundaria, lo hagan con un rumbo y un camino hacia el futuro.
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