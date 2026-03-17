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Delaware es una de las tan solo cinco jurisdicciones a nivel nacional seleccionadas para recibir una subvención de $1.5 millones, destinada a fortalecer las trayectorias profesionales y el acceso a la universidad para los estudiantes de secundaria.

La Rodel Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la política y la defensa educativa con sede en Wilmington, anunció el mes pasado la concesión de un premio de tres años. Este proviene del Pathways Impact Fund, una iniciativa nacional de la red de organizaciones sin fines de lucro StriveTogether.

Paul Herdman, presidente y director ejecutivo de Rodel, afirmó que la inversión tiene tres prioridades establecidas.

“Una consiste en reforzar la orientación académica y profesional: ayudar a los jóvenes en esta era de la IA…, a orientarse en sus decisiones sobre la universidad y la carrera.

La segunda consiste en darles una ventaja de cara a lo que harán a continuación. Esto implica, fundamentalmente, ampliar el acceso a cursos acelerados y expandir el aprendizaje basado en el trabajo”, afirmó Herdman.

“En tercer lugar, se trata realmente de ayudar a construir un sistema de datos que nos permita vincular lo que sucede en la escuela con lo que ocurre en el lugar de trabajo”.

Actualmente, los educadores pueden medir cuántos estudiantes se matriculan en itinerarios formativos u obtienen credenciales. Lo más difícil es determinar si esos estudiantes terminan incorporándose a campos de alta demanda.

Si un estudiante completa una trayectoria en el ámbito de la salud durante la secundaria, preguntó Herdman, ¿continúa estudiando salud en la universidad? ¿Consigue un empleo en esa industria?

“Realmente no podemos conectar los puntos”, dijo. “El trabajo que esta subvención nos ayuda a realizar consiste en conectar esos puntos”.

Este es también un desafío a nivel nacional. Un informe de 2023 elaborado por ECMC Group, una organización sin fines de lucro centrada en el éxito de los estudiantes, reveló que si bien el 78% de los estudiantes de secundaria de la Generación Z afirmó que es importante definir un plan de carrera antes de graduarse, solo el 13% de los estudiantes nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010 declaró sentirse plenamente preparado para tomar decisiones sobre su futuro.

En distritos como el Distrito Escolar de Seaford, los esfuerzos por alinear la educación con las necesidades de la fuerza laboral ya están tomando forma.

Nikki Miller, supervisora ​​de instrucción a cargo de la educación profesional y técnica en las escuelas secundarias de Seaford, afirmó que el distrito ha comenzado a reestructurar sus programas para reflejar mejor las brechas en la fuerza laboral, tanto a nivel local como estatal.

“Hemos modificado algunos programas de estudio para lograr una mejor adecuación”, señaló Miller. “En nuestra escuela secundaria, acabamos de incorporar… una academia de formación docente que se orienta estratégicamente hacia aquellas áreas en las que sabemos que necesitamos que los estudiantes se conviertan en maestros en el futuro: candidatos pertenecientes a minorías, hispanohablantes y hombres”.

Seaford también ha ampliado el acceso temprano a oportunidades de acreditación. Algunos estudiantes de último año participan ahora en programas de educación para adultos con el fin de obtener certificaciones en soldadura y credenciales en flebotomía; programas que no se ofrecen directamente en la escuela secundaria, pero que están disponibles en las cercanías.

“Podemos utilizar fondos de subvenciones para ayudar a financiarlo”, dijo Miller.