Algunos clientes de Delmarva Power afirman que las elevadas facturas de servicios públicos los están obligando a elegir entre sus medicamentos y mantener las luces encendidas.
Delmarva Power está restando importancia a su reciente solicitud de aumentar las tarifas eléctricas, argumentando que los incrementos en los precios de suministro.
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Los clientes de Delmarva Power están expresando su indignación en redes sociales por el vertiginoso aumento de sus facturas, tal como lo hicieron por estas fechas el año pasado.
Algunos usuarios de Delaware dijeron a WHYY News que sus facturas más recientes se han duplicado o triplicado.
Brandon Aufiero dijo que él, su prometida y su hijastro han tomado varias medidas para reducir su consumo de energía, pero sus cargos siguen aumentando.
“Estoy haciendo todo lo que puedo para mantener mi factura lo más baja posible. Lo estamos apagando todo”, dijo. “Hemos dejado de usar el lavavajillas. No lavamos la ropa tan a menudo. Encendemos una sola luz a la vez. Realmente, realmente, realmente hemos reducido el consumo”.
Las temperaturas bajo cero, que se prolongaron durante varios días a lo largo de enero y febrero, provocaron un aumento en el consumo de energía para muchos clientes de Delmarva. Por ello, a pesar de sus medidas de ahorro, Aufiero y otros se mostraron frustrados ante el drástico repunte en sus facturas de energía. Muchos también expresaron su indignación por las facturas desorbitadas recibidas a principios del año pasado, durante otra ola de frío.
Delmarva, una empresa de servicios públicos propiedad de los inversores, presta servicio a 344,000 clientes residenciales y no residenciales en el estado.
Si bien la empresa de servicios públicos ha atribuido los aumentos al clima frío, la Comisión de Servicios Públicos de Delaware también ha aprobado incrementos en las tarifas, los cuales se han sumado a las facturas de los clientes. Delmarva tiene pendiente otra solicitud de aumento de tarifas.
La empresa declaró que cuenta con varios programas de asistencia para ayudar a las personas que tienen dificultades para pagar sus facturas, y que recientemente ha ampliado su fondo de ayuda al cliente.
Esto es lo que debe saber.
¿Cuáles son los cargos de suministro y entrega en su factura de servicios públicos?
Delmarva Power desglosa los cargos en sus facturas de gas y electricidad en conceptos de suministro y distribución. El cargo por suministro corresponde al costo real de la energía para el cliente, mientras que el cargo por distribución cubre el transporte de dicha energía hasta el hogar o negocio.
El suministro de energía a Delaware proviene de PJM Interconnection, una red regional que presta servicio a más de 67 millones de clientes en Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Maryland y en parte o la totalidad de otros 10 estados, así como en Washington, D.C. El suministro constituye un costo de traspaso en las facturas de Delmarva Power.
La empresa de servicios públicos obtiene sus beneficios a través de los cargos por distribución. La Comisión de Servicios Públicos regula las empresas de servicios públicos de propiedad de inversores y la distribución de gas natural.
Los aumentos en las tarifas de suministro y distribución elevan las facturas de energía.
Los aumentos en el suministro y la distribución han añadido aproximadamente $31 a la factura promedio del contribuyente durante el último año.
Los costos de electricidad aumentaron en unos $10 en 2025 debido a lo que se denomina una subasta de capacidad, el proceso que utiliza PJM Interconnection para garantizar el suministro eléctrico futuro durante los días más calurosos y más fríos del año.
La Comisión de Servicios Públicos autorizó en noviembre la recuperación de los costos de suministro de gas natural, lo que añade otros $11,33 mensuales —o un 13 %— a las facturas de servicios públicos. Esta medida está sujeta a una determinación final por parte de la comisión.
En cuanto a la distribución, el pasado mes de abril entró en vigor un aumento provisional en la tarifa de gas de Delmarva, lo que elevó la factura mensual promedio en unos $8. Un acuerdo reciente con la comisión añadió otros $2 mensuales a las facturas a partir de enero, sumando un total de $10.
Más recientemente, en diciembre, Delmarva solicitó a la comisión que aprobara un aumento global de los ingresos en las tarifas base de distribución eléctrica por un monto de $67.8 millones, lo que representa un incremento del 21 %, con un impacto real de $44.6 millones en las facturas.
La compañía señaló que esto equivaldría a un aumento del 4,13 %, aproximadamente $6,42, en la factura promedio de un cliente residencial, y entraría en vigor en julio si la comisión da su aprobación. La solicitud propone establecer una nueva tarifa para clientes de ingresos bajos a moderados, así como reducir el impacto que las condiciones meteorológicas tienen en las facturas.
Marcus Beal, presidente de la región de Delmarva, declaró que la compañía solicita aumentos en las tarifas con el fin de mantener su infraestructura, lo que incluye postes y cables, subestaciones y transformadores. Un portavoz señaló que la solicitud presentada en diciembre tenía como objetivo recuperar los fondos invertidos por la empresa en obras de mejora de la infraestructura que ya han sido completadas.
“Reemplazamos los transformadores más antiguos. Tenemos que instalar postes más fuertes y resilientes”, dijo Beal. “Ya saben, proyectos realmente tangibles y cosas que ayuden a mantener la fiabilidad. Nuestros clientes esperan fiabilidad”.
Un portavoz de Pepco Holdings, una subsidiaria de Exelon, la empresa matriz de Delmarva, señaló que los costos de suministro representan, en promedio, el 60% de las facturas, mientras que la distribución constituye el 40% restante. Sin embargo, algunos clientes declararon a WHYY News que los costos de suministro y distribución eran montos comparables, o que, en ocasiones, el costo de distribución resultaba incluso superior.
Los funcionarios electos de Delaware hacen frente al alza de precios
El gobernador Matt Meyer criticó a Delmarva por “cobrar de más a las familias de Delaware” en su discurso sobre el Estado del Estado del pasado mes de enero. Asimismo, ha instado a la Comisión de Servicios Públicos a rechazar las solicitudes de tarifas de la compañía de servicios públicos.
“Los aumentos de tarifas muy por encima de la inflación son inaceptables”, afirmó. “Los accionistas de Delmarva radicados fuera del estado no deberían aprovecharse de las familias de Delaware que luchan por llegar a fin de mes. Debemos exigir rendición de cuentas a los monopolios”.
Los miembros demócratas de la Asamblea General de Delaware también enviaron una carta a la comisión en febrero, instando a Delmarva a volver a presentar su solicitud de aumento de tarifas de diciembre para que esta quede sujeta a una ley que entró en vigor en enero y que otorga a la comisión una mayor capacidad de escrutinio sobre las solicitudes de aumento de tarifas.
Los legisladores estatales también señalaron que Delmarva ha solicitado tres ajustes a la tarifa eléctrica base en los últimos cinco años y pidieron a la comisión que rechace el actual caso tarifario, para que la compañía tenga que volver a presentar la solicitud.
“No podemos recompensar a los inversores de Delmarva con rendimientos tan elevados a costa de nuestros representados”, afirmaba la carta.
Beal afirmó que valoran que los gobernadores de los estados que utilizan la red de PJM se centren en los costos de suministro y en la necesidad de una mayor generación lo cual, dijo, constituye el verdadero factor determinante de estos aumentos significativos para los clientes. Sostuvo, asimismo, que ellos trabajan en el ámbito de la distribución para mantener los costos bajos.
“Nuestra compañía existe desde 1909”, dijo. “No todos nuestros equipos son tan antiguos, pero ciertamente contamos con algunos equipos envejecidos. Transformadores de más de 50 años que se encuentran realmente al final de su vida útil; por ello, es fundamental asegurarse de reemplazar estos equipos de manera planificada, en lugar de tener que hacerlo tras una falla catastrófica”.
Programas de asistencia para ayudar a los hogares de ingresos bajos y moderados
Alan Shores, residente de Wilmington, comentó que ha intentado solicitar ayuda, ya que su factura mensual promedio ha pasado de unos $200 al mes a cerca de 500. Shores depende de pagos mensuales por discapacidad y afirmó que tiene dificultades para costear sus medicamentos recetados debido al aumento de los precios.
“Estoy haciendo malabares lo más rápido que puedo, tratando de pagar estas cosas, y simplemente no puedo, dijo. Es por la factura de la luz. En cuanto esa factura se disparó por las nubes, me quedé pensando: ‘¿Qué hago?’”
Beal declaró que están añadiendo $500,000 dólares al fondo de ayuda para clientes de $6.5 millones creado el año pasado. Los clientes de gas y electricidad con pagos atrasados, cuyo ingreso familiar se sitúe entre el 60% del ingreso medio estatal y el 350% del nivel federal de pobreza, podrían ser elegibles para recibir un crédito de $500.
La empresa de servicios públicos también ofrece acuerdos de pago y facturación presupuestada, y remite a los clientes a la asistencia financiera ofrecida por organizaciones benéficas.
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