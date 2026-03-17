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Los clientes de Delmarva Power están expresando su indignación en redes sociales por el vertiginoso aumento de sus facturas, tal como lo hicieron por estas fechas el año pasado.

Algunos usuarios de Delaware dijeron a WHYY News que sus facturas más recientes se han duplicado o triplicado.

Brandon Aufiero dijo que él, su prometida y su hijastro han tomado varias medidas para reducir su consumo de energía, pero sus cargos siguen aumentando.

“Estoy haciendo todo lo que puedo para mantener mi factura lo más baja posible. Lo estamos apagando todo”, dijo. “Hemos dejado de usar el lavavajillas. No lavamos la ropa tan a menudo. Encendemos una sola luz a la vez. Realmente, realmente, realmente hemos reducido el consumo”.

Las temperaturas bajo cero, que se prolongaron durante varios días a lo largo de enero y febrero, provocaron un aumento en el consumo de energía para muchos clientes de Delmarva. Por ello, a pesar de sus medidas de ahorro, Aufiero y otros se mostraron frustrados ante el drástico repunte en sus facturas de energía. Muchos también expresaron su indignación por las facturas desorbitadas recibidas a principios del año pasado, durante otra ola de frío.

Delmarva, una empresa de servicios públicos propiedad de los inversores, presta servicio a 344,000 clientes residenciales y no residenciales en el estado.

Si bien la empresa de servicios públicos ha atribuido los aumentos al clima frío, la Comisión de Servicios Públicos de Delaware también ha aprobado incrementos en las tarifas, los cuales se han sumado a las facturas de los clientes. Delmarva tiene pendiente otra solicitud de aumento de tarifas.

La empresa declaró que cuenta con varios programas de asistencia para ayudar a las personas que tienen dificultades para pagar sus facturas, y que recientemente ha ampliado su fondo de ayuda al cliente.

Esto es lo que debe saber.

¿Cuáles son los cargos de suministro y entrega en su factura de servicios públicos?

Delmarva Power desglosa los cargos en sus facturas de gas y electricidad en conceptos de suministro y distribución. El cargo por suministro corresponde al costo real de la energía para el cliente, mientras que el cargo por distribución cubre el transporte de dicha energía hasta el hogar o negocio.

El suministro de energía a Delaware proviene de PJM Interconnection, una red regional que presta servicio a más de 67 millones de clientes en Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Maryland y en parte o la totalidad de otros 10 estados, así como en Washington, D.C. El suministro constituye un costo de traspaso en las facturas de Delmarva Power.

La empresa de servicios públicos obtiene sus beneficios a través de los cargos por distribución. La Comisión de Servicios Públicos regula las empresas de servicios públicos de propiedad de inversores y la distribución de gas natural.