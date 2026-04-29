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Si está conduciendo en Delaware y ve las palabras “PHOTO ENFORCED” debajo de una señal de límite de velocidad, asegúrese de revisar su velocímetro y, si es necesario, reduzca la velocidad.

Eso se debe a que, probablemente, haya un gran artefacto gris cerca que está tomando fotografías de su vehículo.

Y si está excediendo el límite de velocidad, espere recibir una multa por correo.

En lugar de que la policía se coloque al borde de la carretera con radares para atrapar a los infractores, el estado y algunos gobiernos locales están utilizando “cámaras automáticas de control de velocidad”.

Estas máquinas –estructuras metálicas ancladas al suelo, de unos cuatro pies de alto y dos de ancho– están comenzando a proliferar por todo el estado, expidiendo multas que costarán a los conductores que excedan la velocidad unos $100.

Las multas serán más elevadas para quienes excedan la velocidad en las zonas de obras de las autopistas; sin embargo, las autoridades subrayaron que las infracciones no sumarán puntos a la licencia de conducir ni afectarán las primas del seguro.

Aprobado inicialmente por la legislatura estatal en 2021 como un proyecto piloto dirigido a los conductores que excedían la velocidad en una zona de obras de la I-95 en Wilmington –y posteriormente codificado por los legisladores en 2023–, el programa se ha extendido.

Actualmente, se están utilizando cámaras en estas cuatro ubicaciones:

I-95 en dirección sur y norte, en la zona de obras alrededor de la Ruta 896, cerca de Newark.

La Ruta 1 en dirección sur, cerca de Lewes, donde se está llevando a cabo el proyecto de construcción Minos Conaway.

Hillside Road en Newark, en dirección norte y sur, entre Sypherd Drive y West Main Street.

Las carreteras McKennan y Milltown, en el condado de New Castle, en dirección norte y sur, cerca del vecindario de Sherwood Park.

Las cámaras del área de Sherwood Park emitirán multas a aquellos que excedan el límite de velocidad en al menos 6 mph.

El resto solo envía multas a los conductores sorprendidos circulando al menos 11 mph por encima del límite.

Sin embargo, vendrán más cámaras.

Más adelante este año, cuando finalicen las obras del Departamento de Transporte del estado cerca de la Ruta 896, las cámaras se trasladarán unas pocas millas hacia el norte, a un proyecto cercano a Churchmans Marsh –cerca de Stanton–, pero únicamente en el carril en dirección norte.

Newark cuenta también con otras 14 ubicaciones donde su cámara se utilizará, en una ubicación cada vez. La ciudad trasladará la cámara según lo considere necesario.

Además, el estado ha mantenido conversaciones preliminares con la ciudad de Wilmington y dos municipios no identificados –uno en el condado de Kent y otro en el de Sussex– sobre la instalación de cámaras de velocidad.

Daniel Walker, subjefe de gabinete del alcalde de Wilmington, John Carney, enfatizó que la ciudad más grande de Delaware no ha decidido instalar cámaras.

“Estamos investigando si el uso de cámaras de control de velocidad es la mejor opción para nuestra ciudad”, dijo Walker a WHYY News.

Un nivel de cumplimiento que, de otro modo, no sería posible.

Las autoridades afirmaron que las cámaras reducen los accidentes, salvan vidas y son mucho más eficientes y rentables que encomendar esa labor a los agentes.

“Esta tecnología permite un nivel de control que, de otro modo, no sería posible”, afirmó C.R. McLeod, portavoz del DelDOT. “Una de las quejas más frecuentes y habituales que recibimos en este estado –tanto de DelDOT como de las fuerzas del orden– es el exceso de velocidad. Esta es una herramienta más en nuestro repertorio que ha sido utilizada con éxito en otros estados. Hemos logrado implementarla y estamos observando resultados similares. La policía no puede estar en todas partes a todas horas”.

McLeod señaló que, si bien DelDOT utiliza las cámaras únicamente en las zonas de construcción, tiene curiosidad por ver cómo funcionan en áreas residenciales.

“Será interesante ver cuál es el impacto en estas carreteras locales”, dijo McLeod.

McLeod dijo que DelDOT utiliza señales de carretera e incluso vallas publicitarias electrónicas para advertir a los conductores que su velocidad está siendo monitoreada.

“No estamos tratando de tender una trampa”, dijo.

Sea un “engaño” o no, e incluso con las advertencias de la señalización, las cámaras han demostrado ser una lucrativa fuente de ingresos para el Estado.

Desde abril de 2022 –cuando las cámaras comenzaron a funcionar en Wilmington y a emitir multas automatizadas– hasta marzo de 2025 –momento en que la cámara de carretera en la Ruta 896 ya había entrado en funcionamiento–, el estado emitió 126,268 multas y recaudó $9.8 millones, señaló McLeod.

Las cifras correspondientes a los últimos 12 meses en la Ruta 896 y en el proyecto de la Ruta 1, cerca de Lewes, aún se están ultimando, señaló McLeod.