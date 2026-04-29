“Control fotográfico”: Las cámaras de velocidad se están multiplicando en las autopistas y calles residenciales de Delaware.
DelDOT está utilizando las cámaras en las zonas de obras a lo largo de la I-95, y ahora los gobiernos locales han comenzado a instalarlas en los vecindarios.
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Si está conduciendo en Delaware y ve las palabras “PHOTO ENFORCED” debajo de una señal de límite de velocidad, asegúrese de revisar su velocímetro y, si es necesario, reduzca la velocidad.
Eso se debe a que, probablemente, haya un gran artefacto gris cerca que está tomando fotografías de su vehículo.
Y si está excediendo el límite de velocidad, espere recibir una multa por correo.
En lugar de que la policía se coloque al borde de la carretera con radares para atrapar a los infractores, el estado y algunos gobiernos locales están utilizando “cámaras automáticas de control de velocidad”.
Estas máquinas –estructuras metálicas ancladas al suelo, de unos cuatro pies de alto y dos de ancho– están comenzando a proliferar por todo el estado, expidiendo multas que costarán a los conductores que excedan la velocidad unos $100.
Las multas serán más elevadas para quienes excedan la velocidad en las zonas de obras de las autopistas; sin embargo, las autoridades subrayaron que las infracciones no sumarán puntos a la licencia de conducir ni afectarán las primas del seguro.
Aprobado inicialmente por la legislatura estatal en 2021 como un proyecto piloto dirigido a los conductores que excedían la velocidad en una zona de obras de la I-95 en Wilmington –y posteriormente codificado por los legisladores en 2023–, el programa se ha extendido.
Actualmente, se están utilizando cámaras en estas cuatro ubicaciones:
I-95 en dirección sur y norte, en la zona de obras alrededor de la Ruta 896, cerca de Newark.
La Ruta 1 en dirección sur, cerca de Lewes, donde se está llevando a cabo el proyecto de construcción Minos Conaway.
Hillside Road en Newark, en dirección norte y sur, entre Sypherd Drive y West Main Street.
Las carreteras McKennan y Milltown, en el condado de New Castle, en dirección norte y sur, cerca del vecindario de Sherwood Park.
Las cámaras del área de Sherwood Park emitirán multas a aquellos que excedan el límite de velocidad en al menos 6 mph.
El resto solo envía multas a los conductores sorprendidos circulando al menos 11 mph por encima del límite.
Sin embargo, vendrán más cámaras.
Más adelante este año, cuando finalicen las obras del Departamento de Transporte del estado cerca de la Ruta 896, las cámaras se trasladarán unas pocas millas hacia el norte, a un proyecto cercano a Churchmans Marsh –cerca de Stanton–, pero únicamente en el carril en dirección norte.
Newark cuenta también con otras 14 ubicaciones donde su cámara se utilizará, en una ubicación cada vez. La ciudad trasladará la cámara según lo considere necesario.
Además, el estado ha mantenido conversaciones preliminares con la ciudad de Wilmington y dos municipios no identificados –uno en el condado de Kent y otro en el de Sussex– sobre la instalación de cámaras de velocidad.
Daniel Walker, subjefe de gabinete del alcalde de Wilmington, John Carney, enfatizó que la ciudad más grande de Delaware no ha decidido instalar cámaras.
“Estamos investigando si el uso de cámaras de control de velocidad es la mejor opción para nuestra ciudad”, dijo Walker a WHYY News.
Un nivel de cumplimiento que, de otro modo, no sería posible.
Las autoridades afirmaron que las cámaras reducen los accidentes, salvan vidas y son mucho más eficientes y rentables que encomendar esa labor a los agentes.
“Esta tecnología permite un nivel de control que, de otro modo, no sería posible”, afirmó C.R. McLeod, portavoz del DelDOT. “Una de las quejas más frecuentes y habituales que recibimos en este estado –tanto de DelDOT como de las fuerzas del orden– es el exceso de velocidad. Esta es una herramienta más en nuestro repertorio que ha sido utilizada con éxito en otros estados. Hemos logrado implementarla y estamos observando resultados similares. La policía no puede estar en todas partes a todas horas”.
McLeod señaló que, si bien DelDOT utiliza las cámaras únicamente en las zonas de construcción, tiene curiosidad por ver cómo funcionan en áreas residenciales.
“Será interesante ver cuál es el impacto en estas carreteras locales”, dijo McLeod.
McLeod dijo que DelDOT utiliza señales de carretera e incluso vallas publicitarias electrónicas para advertir a los conductores que su velocidad está siendo monitoreada.
“No estamos tratando de tender una trampa”, dijo.
Sea un “engaño” o no, e incluso con las advertencias de la señalización, las cámaras han demostrado ser una lucrativa fuente de ingresos para el Estado.
Desde abril de 2022 –cuando las cámaras comenzaron a funcionar en Wilmington y a emitir multas automatizadas– hasta marzo de 2025 –momento en que la cámara de carretera en la Ruta 896 ya había entrado en funcionamiento–, el estado emitió 126,268 multas y recaudó $9.8 millones, señaló McLeod.
Las cifras correspondientes a los últimos 12 meses en la Ruta 896 y en el proyecto de la Ruta 1, cerca de Lewes, aún se están ultimando, señaló McLeod.
Newark apunta a 15 ubicaciones; el condado de New Castle tiene 2
Tom Coleman, administrador municipal de Newark, dijo que su programa comenzó el 24 de marzo, con su única cámara en la zona de 25 mph de Hillside Road.
Durante los primeros 30 días, solo se emitirán advertencias. Sin embargo, a partir del 23 de abril, se comenzarán a emitir multas reales –con sus respectivas sanciones económicas– por todas las infracciones.
Durante los primeros días, se enviaron por correo unas 140 advertencias automatizadas cada día, pero la cifra ha disminuido un poco, dijo Coleman.
Coleman señaló que se han instalado letreros con “CONTROL FOTOGRÁFICO” en las 15 ubicaciones designadas; por lo tanto, aunque solo en algunas de ellas habrá una cámara colocada, las autoridades esperan que dichos letreros hagan que los conductores reduzcan la velocidad, incluso si en ese momento no hay ningún sistema de control automatizado operando en el lugar.
Coleman dijo que Newark no está utilizando su programa para recaudar fondos, ya que todo el dinero que exceda los costes propios de la ciudad se destina al estado. En cambio, señaló que la ciudad donde se encuentra la Universidad de Delaware simplemente está respondiendo a las inquietudes de los ciudadanos respecto al peligro que representan los conductores que exceden la velocidad en sus vecindarios.
“Es bastante sencillo. La velocidad mata”, dijo Coleman, citando estadísticas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
“A 20 millas por hora, el 95 % de los peatones atropellados sobrevive”, afirmó Coleman. “A 30 millas por hora, esa cifra desciende al 55 %, y a 40 millas por hora es del 15 %. Es una diferencia drástica. Si bien exceder el límite de velocidad entre 10 y 15 millas por hora puede no parecer algo grave, esa podría ser la diferencia entre la vida y la muerte”.
También subrayó que el programa no es una solución permanente, sino una que dará a la ciudad tiempo para planificar, diseñar e implementar soluciones de ingeniería para que el tráfico se tranquilice.
En las zonas de Sherwood Park del condado de New Castle, el programa dio comienzo el miércoles; sin embargo, al igual que en Newark, durante el primer mes se emitirán advertencias, según informó el sargento de la policía del condado, Greg Bruno.
“El 15 de mayo entrará en vigor”, dijo Bruno, con multas para cualquiera que sea sorprendido circulando al menos 6 mph por encima del límite de velocidad.
El tramo de McKennan’s Church Road donde operarán las cámaras tiene un límite de velocidad de 30 mph. El límite en la sección de Milltown Road es de 35 mph.
Bruno se hizo eco de las palabras de Coleman, de Newark, al afirmar que el condado no busca infligir una carga financiera a los conductores, sino simplemente responder a las inquietudes de los residentes respecto a quienes exceden los límites de velocidad.
“No quiero entrar en una guerra de dimes y diretes, ni en lo que la gente opine al respecto”, dijo Bruno. “Pero, a fin de cuentas, es por el bien de los residentes que se han estado quejando del exceso de velocidad en las carreteras. Aquí estamos velando por la seguridad”.
Michele Goifre Pyle, residente de Sherwood Park, comentó que está encantada de ver las cámaras instaladas y las señales que alertan a los conductores sobre el cumplimiento mediante fotografía.
Ella dijo que salir del barrio en su coche es difícil debido a la gran cantidad de tráfico –incluyendo a quienes exceden la velocidad–, y que ha habido varios accidentes, entre ellos uno mortal.
“Con todo el tráfico, la situación es realmente mala”, dijo Giofre Pyle. “Ahora vamos a probar estas cámaras. Así que, ¿quién sabe? Ojalá esto haga que la gente se lo piense dos veces”.
El concejal del condado de New Castle, Tim Sheldon –quien ha representado a la zona durante más de dos décadas– afirmó que los residentes han estado reclamando medidas para frenar a los conductores que exceden la velocidad.
Dijo que otros miembros del consejo del condado –que cuenta con unos 587.000 residentes– también desean que se instale la cámara en sus zonas tendentes al exceso de velocidad, por lo que el área de Sherwood Park no la tendrá para siempre.
Pero, por ahora, las cámaras están en la zona de Sherwood Park.
“Es lo que quieren mis electores. Así es como consigo ser votado”, dijo Sheldon. “Eso es lo que estoy haciendo, así piense yo que es necesario o no. Estoy haciendo lo que se me dice”.
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