Wilmington reemplaza las tiendas de campaña proporcionadas por la ciudad a los residentes sin hogar, después de que tuvieran filtraciones durante la tormenta de la semana pasada.
Wilmington exige a las personas sin hogar que vivan en tiendas de campaña proporcionadas por la ciudad.
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La ciudad de Wilmington ha comenzado a entregar tiendas de campaña de reemplazo a las personas sin hogar en Christina Park, después de que las tiendas que les habían suministrado la semana pasada fallaran durante una tormenta. Sin embargo, la desconfianza entre los residentes y los activistas sigue siendo elevada, y las protestas han vuelto a retrasar la implementación por parte de la ciudad de su plan para el campamento.
Schree Lewis dijo que está contenta con la nueva carpa que recibió el miércoles.
“Esto es una bendición y un regalo del cielo, y le da a la gente la oportunidad de ponerse de pie”, dijo Lewis.
Las autoridades de Wilmington están exigiendo que los residentes sin hogar utilicen las tiendas de campaña de la ciudad, incluso si ya disponen de las suyas propias. La organización sin fines de lucro Friendship House, que administra el lugar en nombre de la ciudad, declaró que estaba entregando tiendas nuevas a cualquier residente del campamento que deseara una, y que se suministrarían tiendas adicionales según fuera necesario.
Las primeras tiendas de campaña —de las cuales se entregaron unas 20 la semana pasada— sufrieron filtraciones bajo la lluvia durante la primera noche en que los residentes las utilizaron, dejando a sus ocupantes fríos y mojados. Los residentes afirmaron que varias de esas tiendas se derrumbaron.
Uno de esos residentes, Majeed Shakur, calificó las primeras tiendas de campaña como “un desastre”. Dijo que la parte trasera de la suya cedió y que ha estado luchando por mantenerse abrigado.
“Me mojé y luego hizo frío. No es una buena combinación”, dijo. “Y después el viento soplaba a través de ella; el viento la desgarraba”.
Las nuevas tiendas de campaña son ligeramente más grandes y parecen estar mejor preparadas para resistir los elementos. El sitio web de la empresa indicaba que las tiendas bloquean el viento y la lluvia.
Sin embargo, algunos residentes del parque y activistas siguen desconfiando de las medidas de la ciudad.
Un grupo de activistas llevó a cabo una breve protesta el miércoles para impedir que la ciudad instalara más de las plataformas de madera sobre las que se supone que deben colocarse las tiendas de campaña. La ciudad está disponiendo las estructuras en forma de cuadrícula en uno de los lados del parque. El personal de Wilmington y de Friendship House reutilizó las plataformas de la semana pasada para las nuevas tiendas.
Las autoridades municipales acordaron dejar de colocar las plataformas sobre la rejilla este miércoles, después de que el residente de Wilmington Joe Connor y otros activistas expresaran su preocupación de que los clavos que sobresalen de la madera representan un peligro para la seguridad. Los manifestantes también argumentaron que las plataformas de madera se pudrirán e instaron a las autoridades a no utilizarlas.
“Mi postura personal es que estos se desechen —y que todos los que están en el suelo se desechen junto con las tiendas en mal estado—; que vuelvan a empezar desde cero, traigan aquí palés adecuados y tiendas adecuadas, y ya nos ocuparemos de ello cuando suceda”, dijo Connor.
Un portavoz del alcalde John Carney dijo que las plataformas con clavos sobresalientes serán reparadas.
Según la oficina de Carney, ha gastado unos $4,000 dólares en 105 de las tiendas antiguas, aproximadamente la misma cantidad en 28 de las tiendas nuevas y $70,000 dólares en 70 plataformas.
Las autoridades de Wilmington están intentando establecer normas que regularán la gestión del campamento de personas sin hogar. Los requisitos no han sido entregados por escrito a los residentes, y Boz Malik, residente de Christina Park, afirmó que estos parecen cambiar constantemente.
“Las reglas cambian todos los días”, dijo. “Se lo inventan sobre la marcha. No tienen ni idea de lo que están haciendo”.
Según el contrato entre la ciudad y Friendship House, firmado en enero, las parcelas serían de 20 por 20 pies, y las tiendas de campaña, de 10 por 10 pies. Posteriormente, la oficina de Carney revisó los términos un día antes de que comenzara la instalación de las tiendas en el parque. Ahora, las parcelas son de 15 por 15 pies.
Algunos residentes del parque, como Malik, afirman que se les ha comunicado que tal vez tengan que desechar algunas de sus pertenencias. Las normas exigen que todas las tiendas de campaña y pertenencias personales de los residentes, a excepción de una silla y una bicicleta, quepan dentro de la tienda proporcionada por la ciudad o sean almacenadas en una instalación municipal; de lo contrario, serán desechadas.
Las autoridades municipales han declarado que los residentes sin hogar que no deseen acatar las normas pueden abandonar el parque. Algunos activistas afirmaron que se les comunicó que los residentes que no cooperen podrían incluso ser arrestados. Un portavoz de Carney señaló que no prevén los arrestos como un desenlace probable.
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