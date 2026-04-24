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La ciudad de Wilmington ha comenzado a entregar tiendas de campaña de reemplazo a las personas sin hogar en Christina Park, después de que las tiendas que les habían suministrado la semana pasada fallaran durante una tormenta. Sin embargo, la desconfianza entre los residentes y los activistas sigue siendo elevada, y las protestas han vuelto a retrasar la implementación por parte de la ciudad de su plan para el campamento.

Schree Lewis dijo que está contenta con la nueva carpa que recibió el miércoles.

“Esto es una bendición y un regalo del cielo, y le da a la gente la oportunidad de ponerse de pie”, dijo Lewis.

Las autoridades de Wilmington están exigiendo que los residentes sin hogar utilicen las tiendas de campaña de la ciudad, incluso si ya disponen de las suyas propias. La organización sin fines de lucro Friendship House, que administra el lugar en nombre de la ciudad, declaró que estaba entregando tiendas nuevas a cualquier residente del campamento que deseara una, y que se suministrarían tiendas adicionales según fuera necesario.

Las primeras tiendas de campaña —de las cuales se entregaron unas 20 la semana pasada— sufrieron filtraciones bajo la lluvia durante la primera noche en que los residentes las utilizaron, dejando a sus ocupantes fríos y mojados. Los residentes afirmaron que varias de esas tiendas se derrumbaron.

Uno de esos residentes, Majeed Shakur, calificó las primeras tiendas de campaña como “un desastre”. Dijo que la parte trasera de la suya cedió y que ha estado luchando por mantenerse abrigado.

“Me mojé y luego hizo frío. No es una buena combinación”, dijo. “Y después el viento soplaba a través de ella; el viento la desgarraba”.

Las nuevas tiendas de campaña son ligeramente más grandes y parecen estar mejor preparadas para resistir los elementos. El sitio web de la empresa indicaba que las tiendas bloquean el viento y la lluvia.

Sin embargo, algunos residentes del parque y activistas siguen desconfiando de las medidas de la ciudad.