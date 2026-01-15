“Un lugar al que pertenecer”: el alcalde de Wilmington encarga a una organización local que trabaja con personas sin hogar la gestión de un campamento de personas sin techo en el este de la ciudad.
Friendship House (“La Casa de la Amistad”) es una organización comunitaria de Wilmington que ayuda a las personas sin hogar a encontrar estabilidad y recursos.
La ciudad de Wilmington se ha asociado con una organización local sin fines de lucro que atiende a personas sin hogar para gestionar la población de personas sin techo que actualmente duermen en el parque Christina.
El número de personas sin hogar en el estado y en la ciudad está aumentando. Casi 1,600 personas no tienen hogar en Delaware, según el recuento puntual de enero de 2025 realizado por la organización sin fines de lucro Housing Alliance Delaware. Más de 600 residen en Wilmington.
A finales de octubre, el alcalde de Wilmington, John Carney, anunció que su administración permitiría que un campamento permaneciera en el parque de Eastside, pero prohibiría todos los demás campamentos. La organización Friendship House se encargará ahora de la supervisión diaria de la zona, según informó la oficina de Carney. Un portavoz del grupo indicó que se permitirán 100 tiendas de campaña en el lugar.
Friendship House coordinará la infraestructura y los servicios para las personas que viven en el parque, incluyendo la ayuda para acceder a recursos como capacitación laboral y asesoramiento en salud mental y adicciones. También supervisará el saneamiento, la seguridad pública y la distribución de alimentos.
“Nos enorgullece apoyar a la comunidad de Christina Park creando un espacio acogedor y conectando a las personas con recursos esenciales, desde vivienda y atención médica hasta empleo y programas de recuperación”, declaró Kim Eppehimer, directora ejecutiva de las organizaciones sin fines de lucro Friendship House y Limen Recovery + Wellness, en un comunicado. “Porque todos merecen un lugar al que pertenecer”.
La oficina del alcalde informó que el grupo comunitario trabajará con las agencias municipales y otras organizaciones locales para alcanzar los objetivos de la asociación.
“Durante décadas, Friendship House ha servido como socio de confianza para innumerables familias en toda nuestra ciudad durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas”, declaró Carney en un comunicado. “Este equipo tiene experiencia en cómo brindar el mejor apoyo a las personas más vulnerables, y su experiencia nos permitirá satisfacer mejor las necesidades de las personas sin hogar”.
Carney prometió priorizar la lucha contra la falta de vivienda durante su primer año en el cargo. Ha culpado, en parte, a los esfuerzos de Filadelfia para sanear Kensington, una zona conocida por su mercado de drogas al aire libre y sus campamentos de personas sin hogar, del aumento de la población sin hogar en Wilmington.
Sin embargo, los defensores de la vivienda afirman que las recomendaciones emitidas el año pasado por un grupo de trabajo municipal no son suficientes. Las personas sin hogar y los activistas sostienen que la ciudad necesita más plazas en albergues y viviendas asequibles. Otros se quejan de que las normas y el alquiler que exigen algunas organizaciones religiosas obligan a algunas personas a vivir en la calle.
El próximo recuento de personas sin hogar en el estado está programado para los días 28 y 29 de enero.
