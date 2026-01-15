Read in English

La ciudad de Wilmington se ha asociado con una organización local sin fines de lucro que atiende a personas sin hogar para gestionar la población de personas sin techo que actualmente duermen en el parque Christina.

El número de personas sin hogar en el estado y en la ciudad está aumentando. Casi 1,600 personas no tienen hogar en Delaware, según el recuento puntual de enero de 2025 realizado por la organización sin fines de lucro Housing Alliance Delaware. Más de 600 residen en Wilmington.

A finales de octubre, el alcalde de Wilmington, John Carney, anunció que su administración permitiría que un campamento permaneciera en el parque de Eastside, pero prohibiría todos los demás campamentos. La organización Friendship House se encargará ahora de la supervisión diaria de la zona, según informó la oficina de Carney. Un portavoz del grupo indicó que se permitirán 100 tiendas de campaña en el lugar.

Friendship House coordinará la infraestructura y los servicios para las personas que viven en el parque, incluyendo la ayuda para acceder a recursos como capacitación laboral y asesoramiento en salud mental y adicciones. También supervisará el saneamiento, la seguridad pública y la distribución de alimentos.

“Nos enorgullece apoyar a la comunidad de Christina Park creando un espacio acogedor y conectando a las personas con recursos esenciales, desde vivienda y atención médica hasta empleo y programas de recuperación”, declaró Kim Eppehimer, directora ejecutiva de las organizaciones sin fines de lucro Friendship House y Limen Recovery + Wellness, en un comunicado. “Porque todos merecen un lugar al que pertenecer”.