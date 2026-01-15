Read in English

Dos estudiantes de último año de secundaria de Delaware han sido seleccionados para representar al estado en el Programa Juvenil del Senado de los Estados Unidos, un programa nacional de liderazgo altamente competitivo que admite solo a dos estudiantes por estado cada año.

El proceso de selección comienza con las nominaciones de los “high schools” de todo el estado y concluye con entrevistas y un examen, todo eso para solo dos plazas disponibles. Este año, Rafael Farrera-Juárez, estudiante de último año de Sussex Central High School, y Sadie Polk, estudiante de último año de Newark Charter School, serán los delegados de Delaware durante la 64ª sesión anual del programa en Washington, D.C.

Para Farrera-Juárez, esta selección representa algo más que una distinción académica. Es una oportunidad para representar al condado de Sussex, a la ciudad de Millsboro y a la comunidad latina, que, según él, a menudo es ignorada en los ámbitos gubernamentales y de liderazgo.

“Acepto esto con mucha humildad. No me olvido de mis raíces latinas. Y poder representar a mi comunidad a nivel nacional es algo de lo que me siento orgulloso. Se trata de… poder ser un modelo a seguir para la gente de mi escuela y demostrarles que es posible”, dijo. “Es triste ver que personas de mi comunidad latina no ocupen estos puestos donde puedan alzar la voz, porque representamos una gran parte de la población de este país… Eso es algo que quiero hacer. Quiero ser esa voz”.

En la escuela secundaria Sussex Central High School, los estudiantes latinos constituyen la mayor parte de la población estudiantil. Esta realidad motivó a Farrera-Juárez a tomar medidas creando espacios que fomentaran la inclusión, la representación y el liderazgo entre los estudiantes latinos y de otras culturas. Ayudó a fundar la Organización de Estudiantes Latinoamericanos y posteriormente creó una delegación de Jóvenes y Gobierno para brindar a los estudiantes acceso a oportunidades de liderazgo cívico y oportunidades prácticas de educación.

“Mi escuela tiene un 51% de estudiantes latinos, y el hecho de que no tengamos un club que honre esa herencia, que honre las raíces de las personas, creo que eso fue lo que me impulsó”, dijo. “Se trata de dar ese primer paso y demostrar a la gente que se puede hacer ese trabajo incluso cuando nadie está vigilando”.

Junto a él en la delegación juvenil del Senado de Delaware se encuentra Sadie Polk, estudiante de último año de Newark Charter School, cuyo interés por la participación cívica comenzó a temprana edad – – motivado por la preocupación por la seguridad en su propio vecindario.

“En mi noveno grado, participé en un proyecto llamado Project Citizen, en el que un grupo de compañeros y yo detectamos un problema… había muchos vehículos que circulaban a exceso de velocidad en una carretera local, y se estaban produciendo accidentes de tráfico debido a ello”, dijo Polk. “Nos reunimos, elaboramos un plan y contactamos con nuestro senador estatal local, Brian Townsend, y le preguntamos si podía instalar una señal de radar para controlar la velocidad”.