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Los legisladores de Delaware podrían votar pronto sobre una legislación que limite los centros de detención privados en el estado.

La representante estatal Mara Gorman, demócrata de Newark, promotora del proyecto de ley, impulsa dos medidas destinadas a limitar la aplicación de las leyes de inmigración en el estado. La primera ley, aprobada por la Cámara de Representantes antes del receso de Semana Santa, prohibiría los arrestos civiles en juzgados u oficinas del Departamento de Trabajo de Delaware donde se celebran audiencias de compensación laboral.

El proyecto de ley define “arresto civil” como la detención de una persona ajena a la aplicación de la ley penal o sin una orden judicial que autorice su detención.

Gorman afirmó desconocer cualquier arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en juzgados del estado, y desea que siga siendo así.

“Lo que hemos visto en todo el país es que agentes del ICE detienen a personas a las afueras de los juzgados, a veces cuando se dirigen a declarar como testigos, a veces cuando acuden a una audiencia de custodia o a solicitar una orden de protección contra una pareja abusiva”, declaró Gorman. Cuando esto sucede, no solo afecta a la persona arrestada. Envía un mensaje a toda la comunidad de donde proviene: no se presenten ante el tribunal, no testifiquen, no busquen la protección que les ofrece la ley. Esto representa una amenaza para la justicia misma.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes estatal con 25 votos a favor y 13 en contra, y ahora pasa al Senado.

El proyecto de ley busca restringir a los operadores de prisiones privadas en Delaware.

Durante décadas, las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. prohibieron las acciones de control migratorio en ciertas áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales. El expresidente Joe Biden amplió esta política, restringiendo las actividades del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dentro o cerca de un juzgado. El presidente Donald Trump revocó la directriz sobre áreas sensibles al retomar el cargo en enero de 2025.

Un análisis de WHYY News de datos gubernamentales procesados ​​por el Proyecto de Datos de Deportación a partir de solicitudes de acceso a la información pública muestra que aproximadamente 689 personas fueron arrestadas por agentes del ICE en Delaware en 2025, en comparación con 220 en 2024. La mayoría de las detenciones se realizaron en la calle, y una minoría en centros penitenciarios estatales u oficinas de libertad condicional. El proyecto, dirigido por un equipo de académicos y abogados comprometidos con la transparencia en los datos de control migratorio, expresó su preocupación por las limitaciones de algunos de los datos.

Se modificó el proyecto de ley de detención antes de la votación en el pleno

Estados como Delaware cuentan con herramientas limitadas para impedir que contratistas de prisiones privadas colaboren con funcionarios federales de inmigración para operar centros de detención de inmigrantes. Los tribunales han dictaminado que los estados no pueden prohibir los centros de detención privados federales. Una ley de Nueva Jersey que prohibía las prisiones privadas federales en el estado fue anulada, al igual que una ley de California.