PETA insta a los legisladores de Delaware a considerar la exigencia de pasear perros, lo que genera un debate sobre el bienestar animal.
La propuesta se envió a los legisladores para concientizar sobre el bienestar animal. Sin embargo, algunos paseadores de perros cuestionan su viabilidad.
Una organización defensora de los derechos de los animales insta a los legisladores de Delaware a considerar una propuesta que obligaría a los dueños de perros a pasear a sus perros tres veces al día, incluyendo un paseo de al menos una hora. Quienes apoyan la medida afirman que ayudaría a satisfacer las necesidades físicas y mentales de los perros, pero algunos dueños cuestionan su viabilidad.
La propuesta proviene de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), que dice que el esfuerzo tiene como objetivo crear conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas en lugar de imponer una aplicación estricta.
Rachel Bellis, directora de asuntos locales del Departamento de Investigaciones de Crueldad de PETA, dijo que Delaware fue elegido intencionalmente.
“Elegimos Delaware porque ya han dado un ejemplo muy positivo al nombrar al perro rescatado como su perro oficial del estado”, dijo. “Y Delaware acaba de aprobar una lista de infractores de maltrato animal. Por eso pensamos que esta sería una gran oportunidad para que Delaware dé otro magnífico ejemplo”.
PETA envió una carta de propuesta al líder de la mayoría del Senado, Brian Townsend, dijo Bettis, con el objetivo de iniciar una conversación con los legisladores sobre los estándares de bienestar animal.
La organización considera las caminatas diarias como una necesidad básica – no un lujo– para la estimulación mental.
“Para muchos perros, un paseo es el único momento que tienen para hacer sus necesidades, hacer ejercicio y explorar las vistas, sonidos y olores del vecindario. Es muy importante que los perros puedan olfatear” —dijo—. “Los perros dependen de nosotros para todo. Tres paseos al día es muy poco a cambio de los perros, que nos dan tanto amor y cariño”.
El grupo de derechos humanos no promueve una vigilancia constante ni una vigilancia estricta, especialmente cuando cada perro tiene necesidades diferentes. Sin embargo, están abiertos a discutir modificaciones.
“Todo proyecto de ley propuesto se modifica hasta cierto punto… así que, por supuesto, estaríamos dispuestos a discutirlo si los legisladores se lo tomaran en serio”, dijo Bellis. “Obviamente, si tienes un perro mayor o con alguna discapacidad mental o física, quizá no puedas pasearlo tres veces al día, pero en general, tres paseos al día no es mucho pedir”.
El dueño del perro opina
Lourens Loock, residente de Wilmington y dueño de un perro, dijo que las salidas frecuentes ya son parte de la rutina con su corgi de 3 años, Benjamin, aunque la caminata propuesta de una hora genera preocupaciones sobre el clima y la programación.
“Creo que es bueno sacar al perro a pasear más a menudo”, dijo Lock. “Obviamente, tienen vejigas un poco más pequeñas, así que se llenan, pero creo que una hora podría ser demasiado, dependiendo del clima y demás”.
“A veces, dependiendo del horario, puede ser difícil encontrar una hora al día”, añadió. “Entre mi esposa y yo, diría que probablemente sale unas cinco veces al día”.
Loock añadió que si bien mantenerse activo es importante – especialmente para los corgis, que son propensos a tener sobrepeso– la flexibilidad es clave.
“Así que estar activos es realmente bueno”, dijo. “Pero me parece un poco irreal tener que pasear a un perro durante una hora… Creo que 30 minutos podría ser mejor”.
PETA señala ejemplos internacionales, incluyendo Italia, donde ya existen requisitos para pasear perros, y espera que Delaware pueda convertirse en el primer estado en adoptar una medida similar.
Aún no está claro si los legisladores de Delaware impulsarán la propuesta. Bellis afirmó que el objetivo principal de la organización es animar a los dueños de mascotas a pensar con mayor profundidad en lo que los perros necesitan para prosperar, tanto física como mentalmente.
