Read in English.

Una organización defensora de los derechos de los animales insta a los legisladores de Delaware a considerar una propuesta que obligaría a los dueños de perros a pasear a sus perros tres veces al día, incluyendo un paseo de al menos una hora. Quienes apoyan la medida afirman que ayudaría a satisfacer las necesidades físicas y mentales de los perros, pero algunos dueños cuestionan su viabilidad.

La propuesta proviene de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), que dice que el esfuerzo tiene como objetivo crear conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas en lugar de imponer una aplicación estricta.

Rachel Bellis, directora de asuntos locales del Departamento de Investigaciones de Crueldad de PETA, dijo que Delaware fue elegido intencionalmente.

“Elegimos Delaware porque ya han dado un ejemplo muy positivo al nombrar al perro rescatado como su perro oficial del estado”, dijo. “Y Delaware acaba de aprobar una lista de infractores de maltrato animal. Por eso pensamos que esta sería una gran oportunidad para que Delaware dé otro magnífico ejemplo”.

PETA envió una carta de propuesta al líder de la mayoría del Senado, Brian Townsend, dijo Bettis, con el objetivo de iniciar una conversación con los legisladores sobre los estándares de bienestar animal.

La organización considera las caminatas diarias como una necesidad básica – no un lujo– para la estimulación mental.

“Para muchos perros, un paseo es el único momento que tienen para hacer sus necesidades, hacer ejercicio y explorar las vistas, sonidos y olores del vecindario. Es muy importante que los perros puedan olfatear” —dijo—. “Los perros dependen de nosotros para todo. Tres paseos al día es muy poco a cambio de los perros, que nos dan tanto amor y cariño”.

El grupo de derechos humanos no promueve una vigilancia constante ni una vigilancia estricta, especialmente cuando cada perro tiene necesidades diferentes. Sin embargo, están abiertos a discutir modificaciones.

“Todo proyecto de ley propuesto se modifica hasta cierto punto… así que, por supuesto, estaríamos dispuestos a discutirlo si los legisladores se lo tomaran en serio”, dijo Bellis. “Obviamente, si tienes un perro mayor o con alguna discapacidad mental o física, quizá no puedas pasearlo tres veces al día, pero en general, tres paseos al día no es mucho pedir”.