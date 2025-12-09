Read in English.

Mientras el sistema de acogida de Delaware se extiende a tres condados, una crisis silenciosa se desata en hogares, juzgados, hospitales y oficinas estatales. Bebés sin un nuevo hogar ingresan al sistema. Adolescentes permanecen en hogares temporales, esperando a que alguien los elija. Y para los jóvenes que superan la edad límite, la edad adulta comienza antes de que la estabilidad llegue.

En el centro hay un sistema que hace todo lo que puede (y aún no lo suficiente) a medida que crece la necesidad, especialmente en el condado de Sussex, donde encontrar hogares de acogida se ha convertido en uno de los mayores desafíos del estado.

A nivel estatal, aproximadamente 470 niños se encuentran actualmente en hogares de acogida, y su demografía refleja la diversidad del estado. Según la División de Servicios Familiares, esto incluye cuatro niños asiáticos, 39 niños hispanos, 168 niños blancos y 298 niños negros. Cada niño ingresa al sistema por un motivo diferente, y cada uno comienza una trayectoria determinada por el lugar y la persona que se le asigna.

Esa reubicación puede variar de un niño a otro, dijo Trenee Parker, directora de la División de Servicios Familiares.

“La mayoría de la gente probablemente esté más familiarizada con lo que yo llamaría un hogar de acogida tradicional. Personas de la comunidad que participan en el programa de entrenamiento”, dijo Parker. “También contamos con algunos entornos llamados de cuidado colectivo o de cuidado grupal. Tenemos contratos con tres agencias diferentes en todo el estado que ofrecen un cuidado más grupal, no un hogar de acogida individual. También contamos con personas que no son padres de acogida tradicionales, sino familiares o no familiares… y que también brindan servicios a esos niños”.

Pero la mayor necesidad de Delaware no son simplemente más hogares, sino los hogares específicos que muchos niños requieren. Estas necesidades abarcan desde afecciones médicas que requieren cuidados especializados hasta discapacidades intelectuales o del desarrollo y problemas de salud conductual.

“Lo que estamos tratando de hacer ahora es involucrar a la comunidad; tener familias que estén interesadas en brindar servicios a los adolescentes, a los grupos de hermanos porque cuando tenemos niños que experimentan acogida, nos gusta tratar de mantenerlos con sus hermanos”, dijo.

La escasez es especialmente grave para un grupo: los adolescentes.

Parker dijo que la agencia está tratando urgentemente de encontrar familias dispuestas a acogerlos.

“Los adolescentes son un grupo de población para el que necesitamos más familias”, dijo. “A menudo, han experimentado más traumas antes de ingresar al sistema de acogida. Por lo tanto, asegurarnos de que tengan lo que necesitan es un área que estamos priorizando seriamente”.

Apoyar a los adolescentes también significa mantenerlos cerca de lo que les resulta familiar: sus escuelas, comunidades y rutinas. Esto se vuelve más difícil cuando los hogares son escasos, especialmente en el sur del estado.

“Queremos asegurarnos de que reciban la atención ideal en sus comunidades. No queremos que los niños de, por ejemplo, el condado de New Castle, tengan que estar en los condados de Kent o Sussex”, dijo, señalando que mantener a los niños en sus propios condados les permite permanecer en sus escuelas y actividades extracurriculares.

Esa escasez es más visible en el condado de Sussex, donde la distancia entre un niño y un posible hogar de acogida puede extenderse mucho más allá de la geografía: abarca la conexión cultural, el idioma y la familiaridad con la comunidad.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de tener una buena representación de familias que se parezcan a las familias a las que servimos en todo el estado”, dijo Parker.

Las agencias que llenan los vacíos

A medida que el estado trabaja para ampliar su red de familias de acogida, las agencias colaboradoras intervienen para cubrir las necesidades. El Hospital Infantil Nemours, Child Inc., Pressley Ridge, Children & Families First y West End Neighborhood House respaldan diferentes áreas del sistema, desde atención médica y albergue de emergencia hasta hogares de acogida terapéuticos y vida independiente para adolescentes que se preparan para la vida adulta.

Children & Families First es uno de los socios que recibe llamadas diariamente. Su personal recluta, capacita y apoya a familias en los tres condados. La directora del programa, Theresa Broome, conoce la situación de primera mano: poco más de 50 niños que necesitan atención, alrededor de 35 familias de acogida disponibles y 16 más actualmente en formación.

Mientras la agencia prepara a los cuidadores, los jóvenes mayores siguen siendo los más difíciles de colocar.

“Hemos comprobado que cuando las familias acuden a nuestra agencia interesadas en convertirse en padres de acogida o adoptivos, sienten que pueden tener un mayor impacto con los niños más pequeños”, dijo. “A menudo, las familias dicen: ‘Prefiero ayudar a un niño pequeño porque podría darle más años de vida’”.

Pressley Ridge está observando tendencias similares.

“En nuestra sede de Delaware, estamos recibiendo un aumento en la cantidad de niños pequeños y, cuando digo pequeños, me refiero a recién nacidos de hasta seis meses y un año”, dijo Cha Tanya Lankford, directora ejecutiva de acogida temporal de Maryland y Delaware en Pressley Ridge. “Sin embargo, la mayor necesidad es la de nuestra población adolescente. Estamos viendo adolescentes de entre 13 y 17 años”.