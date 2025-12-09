Con 470 niños en el sistema de acogida de Delaware, los adolescentes son los que más tiempo esperan un hogar y muchos cumplen años sin estabilidad
Los niños mayores afrontan los desafíos más difíciles en el sistema de cuidado temporal de Delaware para encontrar vivienda, trabajo y transporte a medida que crecen.
Mientras el sistema de acogida de Delaware se extiende a tres condados, una crisis silenciosa se desata en hogares, juzgados, hospitales y oficinas estatales. Bebés sin un nuevo hogar ingresan al sistema. Adolescentes permanecen en hogares temporales, esperando a que alguien los elija. Y para los jóvenes que superan la edad límite, la edad adulta comienza antes de que la estabilidad llegue.
En el centro hay un sistema que hace todo lo que puede (y aún no lo suficiente) a medida que crece la necesidad, especialmente en el condado de Sussex, donde encontrar hogares de acogida se ha convertido en uno de los mayores desafíos del estado.
A nivel estatal, aproximadamente 470 niños se encuentran actualmente en hogares de acogida, y su demografía refleja la diversidad del estado. Según la División de Servicios Familiares, esto incluye cuatro niños asiáticos, 39 niños hispanos, 168 niños blancos y 298 niños negros. Cada niño ingresa al sistema por un motivo diferente, y cada uno comienza una trayectoria determinada por el lugar y la persona que se le asigna.
Esa reubicación puede variar de un niño a otro, dijo Trenee Parker, directora de la División de Servicios Familiares.
“La mayoría de la gente probablemente esté más familiarizada con lo que yo llamaría un hogar de acogida tradicional. Personas de la comunidad que participan en el programa de entrenamiento”, dijo Parker. “También contamos con algunos entornos llamados de cuidado colectivo o de cuidado grupal. Tenemos contratos con tres agencias diferentes en todo el estado que ofrecen un cuidado más grupal, no un hogar de acogida individual. También contamos con personas que no son padres de acogida tradicionales, sino familiares o no familiares… y que también brindan servicios a esos niños”.
Pero la mayor necesidad de Delaware no son simplemente más hogares, sino los hogares específicos que muchos niños requieren. Estas necesidades abarcan desde afecciones médicas que requieren cuidados especializados hasta discapacidades intelectuales o del desarrollo y problemas de salud conductual.
“Lo que estamos tratando de hacer ahora es involucrar a la comunidad; tener familias que estén interesadas en brindar servicios a los adolescentes, a los grupos de hermanos porque cuando tenemos niños que experimentan acogida, nos gusta tratar de mantenerlos con sus hermanos”, dijo.
La escasez es especialmente grave para un grupo: los adolescentes.
Parker dijo que la agencia está tratando urgentemente de encontrar familias dispuestas a acogerlos.
“Los adolescentes son un grupo de población para el que necesitamos más familias”, dijo. “A menudo, han experimentado más traumas antes de ingresar al sistema de acogida. Por lo tanto, asegurarnos de que tengan lo que necesitan es un área que estamos priorizando seriamente”.
Apoyar a los adolescentes también significa mantenerlos cerca de lo que les resulta familiar: sus escuelas, comunidades y rutinas. Esto se vuelve más difícil cuando los hogares son escasos, especialmente en el sur del estado.
“Queremos asegurarnos de que reciban la atención ideal en sus comunidades. No queremos que los niños de, por ejemplo, el condado de New Castle, tengan que estar en los condados de Kent o Sussex”, dijo, señalando que mantener a los niños en sus propios condados les permite permanecer en sus escuelas y actividades extracurriculares.
Esa escasez es más visible en el condado de Sussex, donde la distancia entre un niño y un posible hogar de acogida puede extenderse mucho más allá de la geografía: abarca la conexión cultural, el idioma y la familiaridad con la comunidad.
“Nuestro objetivo es asegurarnos de tener una buena representación de familias que se parezcan a las familias a las que servimos en todo el estado”, dijo Parker.
Las agencias que llenan los vacíos
A medida que el estado trabaja para ampliar su red de familias de acogida, las agencias colaboradoras intervienen para cubrir las necesidades. El Hospital Infantil Nemours, Child Inc., Pressley Ridge, Children & Families First y West End Neighborhood House respaldan diferentes áreas del sistema, desde atención médica y albergue de emergencia hasta hogares de acogida terapéuticos y vida independiente para adolescentes que se preparan para la vida adulta.
Children & Families First es uno de los socios que recibe llamadas diariamente. Su personal recluta, capacita y apoya a familias en los tres condados. La directora del programa, Theresa Broome, conoce la situación de primera mano: poco más de 50 niños que necesitan atención, alrededor de 35 familias de acogida disponibles y 16 más actualmente en formación.
Mientras la agencia prepara a los cuidadores, los jóvenes mayores siguen siendo los más difíciles de colocar.
“Hemos comprobado que cuando las familias acuden a nuestra agencia interesadas en convertirse en padres de acogida o adoptivos, sienten que pueden tener un mayor impacto con los niños más pequeños”, dijo. “A menudo, las familias dicen: ‘Prefiero ayudar a un niño pequeño porque podría darle más años de vida’”.
Pressley Ridge está observando tendencias similares.
“En nuestra sede de Delaware, estamos recibiendo un aumento en la cantidad de niños pequeños y, cuando digo pequeños, me refiero a recién nacidos de hasta seis meses y un año”, dijo Cha Tanya Lankford, directora ejecutiva de acogida temporal de Maryland y Delaware en Pressley Ridge. “Sin embargo, la mayor necesidad es la de nuestra población adolescente. Estamos viendo adolescentes de entre 13 y 17 años”.
Ambas agencias señalan el trauma, los problemas de conducta y, en ocasiones, la intervención judicial como razones por las que los adolescentes necesitan un apoyo más intensivo, no menos. Por eso la capacitación es rigurosa.
“Presley Ridge cuenta con uno de los primeros, si no el único, currículo de pregrado basado en la evidencia. Por lo tanto, estos padres reciben una capacitación inicial de al menos 30 a 40 horas, incluso antes de que se abra o certifique el programa”, dijo Lankford. “Reciben capacitación en tratamiento y acogida familiar. De esta manera, nos aseguramos de que implementen las intervenciones terapéuticas en las que se basa nuestro modelo”.
Children & Families First ofrece una preparación similar.
“Nuestra capacitación previa a la adopción como padre de acogida dura más de 50 horas. Es una combinación de una plataforma en línea llamada Foster Parent College y un programa de pre-servicio llamado Parent Resource Information Development and Education, a través de la Liga de Bienestar Infantil de América (Child Welfare League of America), dijo Broome.
“Ofrecemos dos o tres capacitaciones al mes una vez que las familias abren y cuidan a los niños. Siempre hay alguien disponible por teléfono, ya sea en horario laboral o fuera de él. Contamos con una línea telefónica fuera de horario laboral”.
Pero incluso con programas de capacitación sólidos, el número de familias de acogida dispuestas a acoger a jóvenes mayores sigue siendo limitado, lo que empuja a muchos adolescentes hacia la siguiente fase del sistema: la de superar la etapa adulta.
Cumpliendo años en la incertidumbre
Para los adolescentes que nunca encuentran un hogar permanente, el sistema de acogida no termina, sino que expira. A los 18 años, se convierten legalmente en adultos y la red de seguridad que los protegió durante la infancia comienza a desmoronarse.
Esa transición es donde interviene West End Neighborhood House. Su programa Lifeline apoya a los jóvenes mucho antes y mucho después de que alcancen la mayoría de edad, ofreciéndoles alojamiento, gestión de casos y orientación.
“Atendemos a jóvenes de entre 16 y 23 años que participan activamente en acogida temporal y a aquellos que han superado la edad límite de permanencia en el sistema de acogida temporal”, dijo Stacy Shamburger, directora del programa Lifeline de West End. “Actualmente, tenemos a unos 56 jóvenes que entran y salen de acogida temporal en nuestro grupo de trabajo”.
“También atendemos a jóvenes no acompañados, quienes aún se encuentran sin hogar y afrontan desafíos. Simplemente nunca lograron ingresar al sistema de acogida. Por eso, solo el año pasado atendimos a unos 234 de esos jóvenes”, añadió.
Shamburger dijo que los mayores desafíos recaen sobre los adultos jóvenes que deben navegar por la vivienda, el empleo y el transporte con apoyo limitado.
“Sabemos que todo el país está en una crisis de vivienda, y es simplemente inasequible en este momento”, dijo. “Los jóvenes de 18 a 23 años están luchando mucho más en cuanto a poder encontrar vivienda y empleo… Para ellos, incluso si pueden encontrar compañeros de piso, no hay muchos propietarios privados que estén dispuestos a alquilar a jóvenes de 18 y 19 años”.
Es por eso que West End amplió su programa de viviendas Lifeline con una nueva casa en el condado de Sussex, donde la necesidad es enorme y las barreras de transporte son pronunciadas.
Otros apoyos se brindan a través de políticas. El Programa de Exención de Matrícula de Delaware abre puertas a la Universidad Estatal de Delaware, la Universidad de Delaware y el Delaware Technical Community College.
“Los estudiantes que asisten a la Universidad de Delaware y a la Universidad Estatal de Delaware también pueden vivir en el campus gratis y tener acceso a planes de alimentación durante todo el año”, dijo Parker. “Hemos logrado eliminar la inseguridad alimentaria y habitacional para estas personas mientras estudian, obtienen sus títulos y se salen sin deudas por préstamos estudiantiles, lo cual es realmente significativo”.
Desde el lanzamiento del programa en 2022, alrededor de 40 estudiantes han recibido la exención y cinco se han graduado, según informaron las autoridades estatales que supervisan el programa.
Para los jóvenes que no cursan una carrera de cuatro años, los programas de educación para adultos de Sussex Tech y Dawn Career Institute ofrecen alternativas profesionales.
Pero en cada parte del sistema (acogimiento familiar, programas de transición y programas para la edad adulta) los líderes enfatizan que el gobierno por sí solo no puede satisfacer la necesidad.
Parker lo explica claramente: “Quizás quieras ayudar a un joven a jugar béisbol itinerante, así que lo patrocinas para que pueda hacerlo. O conoces a un joven que quiera tocar la batería, así que contactas y le ofreces clases de batería. Hay muchas maneras en que las personas pueden apoyar a nuestros jóvenes… porque se necesita un esfuerzo colectivo para asegurar que nuestros jóvenes estén bien y salgan adelante”.
