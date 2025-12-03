Primer Estado Homelessness in Greater Philadelphia

El clero se une a los defensores de casas para personas sin hogar en una manifestación instando a los funcionarios de Wilmington a hacer más para abordar la falta de vivienda

Los manifestantes se reunieron frente al ayuntamiento de Wilmington como parte de un movimiento para conseguir apoyo para programas que ayuden a los pobres.

Los manifestantes se reúnen detrás de un ataúd de madera

Los manifestantes se reúnen detrás de un ataúd de madera en el ayuntamiento de Wilmington para exigir que los funcionarios brinden más ayuda a la población sin hogar de la ciudad. (Sarah Mueller/WHYY)

Líderes religiosos y defensores de vivienda para personas sin hogar exigen que los funcionarios de Wilmington hagan más para ayudar a las personas sin vivienda.

Residentes que antes eran personas sin hogar y miembros del clero marcharon el lunes hacia el ayuntamiento de Wilmington para pedir a los líderes que ayuden a las personas a salir de las calles y a encontrar vivienda. Los manifestantes cantaron y portaron pancartas y un ataúd de madera por las calles del centro de la ciudad.

La acción fue parte del movimiento “Lunes Morales” que se lleva a cabo en 16 estados, liderado por grupos progresistas y religiosos.

Paul Tanner, residente de Wilmington, pasó años en la calle en una silla de ruedas antes de conseguir finalmente una vivienda permanente. Padece diabetes y otras enfermedades relacionadas.

Tanner dijo que Delaware tiene pocos recursos para personas discapacitadas y sin hogar.

“Me enteré de que solo había un albergue para personas con discapacidad en todo el estado de Delaware”, dijo. “Solo uno. Debería haber más camas para personas con discapacidad en ciudades como Wilmington. No solo una cama en el estado”.

Paul Tanner, ex-residente sin hogar de Wilmington
Paul Tanner, ex-residente sin hogar de Wilmington, a la izquierda, participa en una marcha hacia el ayuntamiento de Wilmington para instar a los funcionarios de la ciudad a hacer más para abordar la falta de vivienda. (Sarah Mueller/WHYY)

Delaware se enfrenta a un aumento en el número de personas sin hogar. Un censo de 2024 reveló que más de 1300 personas no tenían vivienda, de las cuales más de 600 vivían en Wilmington.

El alcalde John Carney se comprometió a abordar el problema de las personas sin hogar durante su primer año de mandato. Está proponiendo permitir que las personas sin hogar acampen en uno de los parques de la ciudad. Sin embargo, se prohibirían todos los demás campamentos.

“Mientras intentamos brindar apoyo a las personas sin hogar aquí en Wilmington, tenemos la responsabilidad, en nombre de los residentes de los vecindarios, de garantizar que Wilmington funcione de manera ordenada y legal”, dijo en octubre.

Raquel Cruz dijo que no cree que el plan del alcalde sea suficiente.

“El alcalde necesita hacer mucho, mucho más que simplemente trasladar a las personas sin hogar en lugar de intentar buscar mejores salidas para ellas”, dijo.

Raquel Cruz y Noel Camacho se unieron
Raquel Cruz y Noel Camacho se unieron a la manifestación en el Ayuntamiento de Wilmington para abogar por más servicios para las personas sin hogar. (Sarah Mueller/WHYY)

Los defensores de la vivienda argumentan que la prohibición de dormir a la intemperie criminaliza la falta de vivienda. Afirmaron que Wilmington necesita más camas en albergues y viviendas asequibles.

Carney afirmó que las autoridades municipales proporcionarían baños y agua potable a los residentes de Christina Park y explorarán la posibilidad de añadir duchas. El plan también incluye seguridad en el lugar.

La ciudad está también trabajando con la Autoridad de Vivienda de Wilmington y el Ministerio de Cuidado para abrir un comedor para personas sin hogar en el sitio de WHA, a una cuadra de Christina Park.

El alcalde también ha argumentado que los esfuerzos de Filadelfia para limpiar Kensington, un área conocida por un mercado de drogas al aire libre y campamentos de personas sin hogar, están aumentando la población de personas sin hogar de Wilmington que busca refugio y servicios.

Los manifestantes caminan hacia el ayuntamiento de Wilmington
Los manifestantes caminan hacia el ayuntamiento de Wilmington como parte de un movimiento progresista destinado a reunir apoyo para los servicios para personas sin hogar. (Sarah Mueller/WHYY)

