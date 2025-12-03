Read in English.

Líderes religiosos y defensores de vivienda para personas sin hogar exigen que los funcionarios de Wilmington hagan más para ayudar a las personas sin vivienda.

Residentes que antes eran personas sin hogar y miembros del clero marcharon el lunes hacia el ayuntamiento de Wilmington para pedir a los líderes que ayuden a las personas a salir de las calles y a encontrar vivienda. Los manifestantes cantaron y portaron pancartas y un ataúd de madera por las calles del centro de la ciudad.

La acción fue parte del movimiento “Lunes Morales” que se lleva a cabo en 16 estados, liderado por grupos progresistas y religiosos.

Paul Tanner, residente de Wilmington, pasó años en la calle en una silla de ruedas antes de conseguir finalmente una vivienda permanente. Padece diabetes y otras enfermedades relacionadas.

Tanner dijo que Delaware tiene pocos recursos para personas discapacitadas y sin hogar.

“Me enteré de que solo había un albergue para personas con discapacidad en todo el estado de Delaware”, dijo. “Solo uno. Debería haber más camas para personas con discapacidad en ciudades como Wilmington. No solo una cama en el estado”.

Delaware se enfrenta a un aumento en el número de personas sin hogar. Un censo de 2024 reveló que más de 1300 personas no tenían vivienda, de las cuales más de 600 vivían en Wilmington.

El alcalde John Carney se comprometió a abordar el problema de las personas sin hogar durante su primer año de mandato. Está proponiendo permitir que las personas sin hogar acampen en uno de los parques de la ciudad. Sin embargo, se prohibirían todos los demás campamentos.

“Mientras intentamos brindar apoyo a las personas sin hogar aquí en Wilmington, tenemos la responsabilidad, en nombre de los residentes de los vecindarios, de garantizar que Wilmington funcione de manera ordenada y legal”, dijo en octubre.