En una clase de escritura para estudiantes de primer año de la Universidad de Delaware, el profesor de inglés Matt Kinservik está reimaginando lo que significa enseñar a los estudiantes cómo escribir. Mientras muchos profesores de educación superior están tomando medidas drásticas contra la inteligencia artificial o prohibiéndola por completo, él ha adoptado un enfoque diferente: enseñar a los estudiantes a usar la IA de forma crítica y ética.

Después de 27 años en el campus, Kinservik entró en su clase de inglés, la 110, este otoño con una preocupación que había ido creciendo constantemente respecto de los estudiantes de este curso introductorio de escritura requerido para todos los alumnos de primer año de UDel.

Me preocupa mucho que se hablase tanto de que los estudiantes usasen IA para escribir. Mientras seguimos ofreciendo un curso que no ha cambiado en mucho tiempo. Este curso tiene que adaptarse a la nueva era, dijo.

Esa preocupación se reafirmó el primer día de clase. Cuando preguntó a los estudiantes cuántos habían recibido alguna vez instrucción formal sobre el funcionamiento de la IA generativa, nadie levantó la mano.

“Me mostró que este es un gran problema”, dijo. “Sabemos que estos estudiantes de primer año han tenido ChatGPT y lo han usado durante la mayor parte de la secundaria, pero nadie les ha hablado al respecto, excepto para decirles que no lo usen”.

En lugar de prohibirlo, él quería afrontar la tecnología de frente. Así que rediseñó el curso en torno a una única pregunta clave: ¿Cómo cambiará la IA generativa las carreras para las que se preparan los estudiantes?

Un curso pensado para el futuro

Kinservik dice que el objetivo no era sólo que los estudiantes escribieran, sino también familiarizarlos con las realidades del mercado laboral en el que pronto ingresarán.

“Los estudiantes tenían que identificar ‘¿Cuál es mi especialidad y qué tipo de trabajo quiero tener?’. Y luego la pregunta de investigación fue: ‘¿Cuál es la mejor indicación disponible? ¿Cuál es la mejor investigación disponible que prediga cómo la IA cambiará la ingeniería civil, la historia, la educación y la fisioterapia?'”, dijo.

El proyecto, que duró un semestre, se desarrolló en dos etapas. La primera requirió que los estudiantes realizaran una investigación intensiva sin usar IA. La segunda los impulsó a interactuar directamente con la IA para crear un ensayo de 2,000 palabras.

“En la primera parte, tuvieron que aprender a realizar investigaciones de nivel universitario. Tuvieron que buscar información fiable, basada en hechos y escribir una bibliografía citando al menos 12 fuentes”, dijo Kinservik. “En la segunda parte, tuvieron que recurrir a un chatbot y pedirle que escribiera un ensayo de nivel universitario sobre esa pregunta de investigación. Luego, con ese resultado, tuvieron que editarlo y hacer anotaciones ya que, tras haber elaborado la bibliografía, ellos son los expertos en la materia. El bot responde a una simple indicación”.

Tras recibir el ensayo generado por IA, los estudiantes corrigieron imprecisiones, reforzaron argumentos, añadieron citas reales y revisaron el texto para que sonara más humano. Ignorar la IA, argumentó Kinservik, no prepararía a los estudiantes para los puestos de trabajo que les aguardan.

“Estamos cometiendo dos errores. Primero, no estamos involucrando a los estudiantes con las herramientas que van a tener que usar en sus trabajos”, señaló. “Segundo, simplemente estamos pretendiendo que esos trabajos serán iguales hoy que dentro de cuatro años. Tampoco creo que haya ningún mundo donde eso sea cierto”.