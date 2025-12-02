Un profesor de Delaware transforma la clase de escritura al enseñar a los estudiantes a usar IA mientras la tecnología transforma la fuerza laboral.
En la Universidad de Delaware, un profesor de escritura enseña a los estudiantes a utilizar la IA de manera responsable, explorando sus capacidades.
En una clase de escritura para estudiantes de primer año de la Universidad de Delaware, el profesor de inglés Matt Kinservik está reimaginando lo que significa enseñar a los estudiantes cómo escribir. Mientras muchos profesores de educación superior están tomando medidas drásticas contra la inteligencia artificial o prohibiéndola por completo, él ha adoptado un enfoque diferente: enseñar a los estudiantes a usar la IA de forma crítica y ética.
Después de 27 años en el campus, Kinservik entró en su clase de inglés, la 110, este otoño con una preocupación que había ido creciendo constantemente respecto de los estudiantes de este curso introductorio de escritura requerido para todos los alumnos de primer año de UDel.
Me preocupa mucho que se hablase tanto de que los estudiantes usasen IA para escribir. Mientras seguimos ofreciendo un curso que no ha cambiado en mucho tiempo. Este curso tiene que adaptarse a la nueva era, dijo.
Esa preocupación se reafirmó el primer día de clase. Cuando preguntó a los estudiantes cuántos habían recibido alguna vez instrucción formal sobre el funcionamiento de la IA generativa, nadie levantó la mano.
“Me mostró que este es un gran problema”, dijo. “Sabemos que estos estudiantes de primer año han tenido ChatGPT y lo han usado durante la mayor parte de la secundaria, pero nadie les ha hablado al respecto, excepto para decirles que no lo usen”.
En lugar de prohibirlo, él quería afrontar la tecnología de frente. Así que rediseñó el curso en torno a una única pregunta clave: ¿Cómo cambiará la IA generativa las carreras para las que se preparan los estudiantes?
Un curso pensado para el futuro
Kinservik dice que el objetivo no era sólo que los estudiantes escribieran, sino también familiarizarlos con las realidades del mercado laboral en el que pronto ingresarán.
“Los estudiantes tenían que identificar ‘¿Cuál es mi especialidad y qué tipo de trabajo quiero tener?’. Y luego la pregunta de investigación fue: ‘¿Cuál es la mejor indicación disponible? ¿Cuál es la mejor investigación disponible que prediga cómo la IA cambiará la ingeniería civil, la historia, la educación y la fisioterapia?'”, dijo.
El proyecto, que duró un semestre, se desarrolló en dos etapas. La primera requirió que los estudiantes realizaran una investigación intensiva sin usar IA. La segunda los impulsó a interactuar directamente con la IA para crear un ensayo de 2,000 palabras.
“En la primera parte, tuvieron que aprender a realizar investigaciones de nivel universitario. Tuvieron que buscar información fiable, basada en hechos y escribir una bibliografía citando al menos 12 fuentes”, dijo Kinservik. “En la segunda parte, tuvieron que recurrir a un chatbot y pedirle que escribiera un ensayo de nivel universitario sobre esa pregunta de investigación. Luego, con ese resultado, tuvieron que editarlo y hacer anotaciones ya que, tras haber elaborado la bibliografía, ellos son los expertos en la materia. El bot responde a una simple indicación”.
Tras recibir el ensayo generado por IA, los estudiantes corrigieron imprecisiones, reforzaron argumentos, añadieron citas reales y revisaron el texto para que sonara más humano. Ignorar la IA, argumentó Kinservik, no prepararía a los estudiantes para los puestos de trabajo que les aguardan.
“Estamos cometiendo dos errores. Primero, no estamos involucrando a los estudiantes con las herramientas que van a tener que usar en sus trabajos”, señaló. “Segundo, simplemente estamos pretendiendo que esos trabajos serán iguales hoy que dentro de cuatro años. Tampoco creo que haya ningún mundo donde eso sea cierto”.
Sentimiento de alienación
WHYY News visitó la clase de Kinservik el día de la entrega de los ensayos. La clase estaba en silencio: menos de 20 estudiantes reunidos en un espacio pequeño e íntimo, representando carreras desde kinesiología y finanzas hasta diagnóstico médico y más. Estaban inclinados sobre sus portátiles y apuntes, listos para hablar sobre lo que significaba escribir con IA.
Kinservik comenzó preguntando cuántos consideraban que chatbots como ChatGPT, Gemini o Grammarly habían hecho un excelente trabajo en sus ensayos. La mayoría levantó la mano. Pero cuando preguntó cuántos consideraban que el chatbot citaba la información con precisión, casi todos la bajaron.
Un estudiante explicó que el bot había inventado una lista completa de citas. Describió cómo detectó el error, confrontó al bot y lo vio disculparse antes de intentar corregirse a sí mismo. Un momento que provocó risas, pero que reveló una verdad más profunda: la IA no estaba haciendo el trabajo real por ellos.
Isabella Abdmessih, estudiante universitaria de kinesiología de primer año, comentó que comenzó el semestre con escepticismo respecto a la IA. Pero al finalizar la tarea principal, tenía una visión más clara de sus capacidades y limitaciones.
“Al principio, estaba muy dubitativa, y creo que eso se debe simplemente a que desconocía las capacidades de la IA, y creo que esta clase me ayudó a comprenderlas. Así que, en cierto modo, me tranquilizó un poco”, dijo. “Con esta tarea, fue difícil porque era como si no tuvieras control sobre lo que escribías. Me hicieron el ensayo, pero casi tuve que aprender sobre el ensayo en sí. No es como que tuviera la información y la estuviera controlando y manipulando”.
Ellos batallaron con el tono. Su primer borrador sonaba demasiado formal para la audiencia a la que querían llegar. Cuando le pidió al bot que lo hiciera más amigable, lo corrigió en exceso y añadió una jerga inapropiada para un ensayo universitario.
Es una revolución, algo nuevo. Así que agradezco que una clase como esta nos enseñe más sobre ello, porque va a cambiarlo todo.
Para la estudiante de segundo año de finanzas, Amber Sirrell, la tarea le resultó emocionalmente distante, especialmente cuando la IA escribió sobre algo que le importaba.
“Que ChatGPT escribiera algo que ya me apasiona alejó su creatividad, porque el chatbot simplemente se basa en lo que alguien más, y luego otra persona más escriben”, dijo Sirrell. “Realmente no se sentía interpersonal”.
Pero el proyecto también reveló algo importante: la IA ya está transformando la industria financiera en la que ella espera ingresar.
“En mi entrevista con Savant Wealth Management, hablamos sobre cómo revisaría la IA en el trabajo, verificando lo que pone en los documentos y corrigiéndolo si está mal”, dijo.
Ambos estudiantes –y la mayoría de la clase– admitieron que usar IA no fue el atajo que muchos suponen. De hecho, generó más trabajo: más verificación de datos, más edición, más reescritura.
Para Kinservik, ese era precisamente el punto. La IA no está reemplazando el trabajo de los estudiantes, argumentó, pero sí está transformando las habilidades que deben dominar. Leer, verificar datos, editar y sintetizar información se están convirtiendo en la columna vertebral de la escritura moderna.
“Si no cambiamos nuestra instrucción, es muy fácil para los estudiantes ahorrar tiempo y esfuerzo, ser perezosos y usar estas herramientas”, dijo. “Lo que intento es que los estudiantes comprendan lo que está en juego, motivarlos a realizar su propio trabajo intelectual y luego que usen y evalúen críticamente el uso de los chatbots, porque sé con certeza que no han sido retados”.
Anima a los educadores a no oponerse a la IA, sino a abrazarla e integrarla de manera significativa en su planificación de las lecciones.
