Los propietarios de viviendas del condado de New Castle pagarán impuestos de propiedad más bajos después de meses de luchas legales sobre si una ley que brinda alivio fiscal era constitucional.

Las organizaciones comerciales de apartamentos y los operadores de casas móviles que demandaron al estado, al condado y a los distritos escolares locales perdieron por segunda vez cuando la Corte Suprema de Delaware se puso del lado de una decisión anterior del Tribunal de Cancillería del estado el miércoles.

Las reevaluaciones del condado de New Castle, realizadas por primera vez en 40 años, desplazaron drásticamente la carga fiscal de las propiedades comerciales a las residenciales, lo que provocó una fuerte reacción pública. Esto impulsó a los legisladores de Delaware a aprobar el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 242 durante una sesión especial en agosto, que permite a los distritos escolares de New Castle establecer una tasa impositiva más alta para las propiedades comerciales para el año fiscal 2025-2026. El condado y la ciudad de Wilmington también dividieron las tarifas para las facturas de impuestos sobre la propiedad de este año.

Las asociaciones de propietarios presentaron una demanda en septiembre y la vicecanciller del Tribunal de Cancillería, Lori Will, escuchó el caso el mes pasado.

Durante la audiencia del lunes en la Corte Suprema, los grupos comerciales argumentaron que la ley —y la forma en que el condado la estaba implementando— era inconstitucional porque violaba la cláusula de uniformidad de la constitución estatal y desobedecía el requisito de neutralidad de ingresos de la legislación.

El presidente de la Corte Suprema, Collins Seitz, autor del comentario razonado, dijo que el Tribunal de Cancillería tenía razón al desestimar las reclamaciones de los demandantes.