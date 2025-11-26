La Corte Suprema de Delaware allana el camino para que los propietarios de viviendas del condado de New Castle paguen impuestos más bajos
Los propietarios de Delaware perdieron su apuesta de obtener una ley que otorgase alivio en el impuesto de propiedad a los propietarios de viviendas.
Los propietarios de viviendas del condado de New Castle pagarán impuestos de propiedad más bajos después de meses de luchas legales sobre si una ley que brinda alivio fiscal era constitucional.
Las organizaciones comerciales de apartamentos y los operadores de casas móviles que demandaron al estado, al condado y a los distritos escolares locales perdieron por segunda vez cuando la Corte Suprema de Delaware se puso del lado de una decisión anterior del Tribunal de Cancillería del estado el miércoles.
Las reevaluaciones del condado de New Castle, realizadas por primera vez en 40 años, desplazaron drásticamente la carga fiscal de las propiedades comerciales a las residenciales, lo que provocó una fuerte reacción pública. Esto impulsó a los legisladores de Delaware a aprobar el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 242 durante una sesión especial en agosto, que permite a los distritos escolares de New Castle establecer una tasa impositiva más alta para las propiedades comerciales para el año fiscal 2025-2026. El condado y la ciudad de Wilmington también dividieron las tarifas para las facturas de impuestos sobre la propiedad de este año.
Las asociaciones de propietarios presentaron una demanda en septiembre y la vicecanciller del Tribunal de Cancillería, Lori Will, escuchó el caso el mes pasado.
Durante la audiencia del lunes en la Corte Suprema, los grupos comerciales argumentaron que la ley —y la forma en que el condado la estaba implementando— era inconstitucional porque violaba la cláusula de uniformidad de la constitución estatal y desobedecía el requisito de neutralidad de ingresos de la legislación.
El presidente de la Corte Suprema, Collins Seitz, autor del comentario razonado, dijo que el Tribunal de Cancillería tenía razón al desestimar las reclamaciones de los demandantes.
La vicecanciller Will afirmó que los legisladores estatales podrían reequilibrar la carga fiscal de las propiedades residenciales y no residenciales siempre que fuera razonable. Seitz coincidió.
“Al evaluar lo razonable de una clasificación, no cuestionamos el criterio de la Asamblea General”, escribió. “No nos corresponde evaluar la pertinencia de ese criterio político”.
Los demandantes también dijeron que la revelación del condado de que tiene que reclasificar cientos de propiedades le dará a los seis distritos escolares del condado de New Castle una ganancia inesperada de $4 millones, violando así el mandato de la ley de que los ingresos proyectados a ser recaudados de las nuevas tarifas no pueden exceder la cantidad total de ingresos que un distrito había proyectado originalmente generar.
Esta afirmación se basaba en gran medida en la interpretación de la palabra “proyectado”.
El presidente del Tribunal Supremo dijo que Will razonó correctamente que los ingresos proyectados no son lo mismo que los ingresos reales al rechazar este argumento.
“No estamos convencidos de que la corrección del error de clasificación del condado y su efecto sobre las proyecciones de ingresos violen el estatuto”, dijo Seitz en su comentario razonado.
Los distritos escolares del condado de New Castle emitieron nuevas órdenes de pago de impuestos tras la aprobación de la ley HB 242, que aumenta las tasas impositivas para propiedades no residenciales entre un 35 % y un 80 %, a la vez que reduce las tasas para propiedades residenciales. Salvo nuevas maniobras legales, los funcionarios del condado de New Castle han anunciado que planean enviar las nuevas facturas de impuestos alrededor del 18 de noviembre.
En una declaración, el ejecutivo del condado de New Castle, Marcus Henry, dijo que estaba satisfecho con el fallo del tribunal.
“Con esta determinación final, ahora podemos avanzar con la emisión de las facturas de impuestos escolares y de propiedad”, dijo.
Los legisladores estatales están en la mitad del proceso de aprobación de la legislación que extendería el plazo para los propietarios de propiedades del condado del 30 de noviembre al 31 de diciembre. El Senado estatal ya aprobó la medida y la Cámara de Representantes tiene previsto votarla el jueves.
