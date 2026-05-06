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Legislación que otorgaría más derechos a la población sin hogar de Delaware suscitó un acalorado debate durante una audiencia de un comité de la Cámara de Representantes celebrada el martes.

El proyecto de ley, patrocinado por la representante estatal Sophie Phillips, D–Bear, ampliaría los derechos y las protecciones de las personas sin hogar al utilizar espacios públicos, para cosas tales como dormir o sentarse al aire libre. Algunos gobiernos locales manifestaron su oposición a la legislación, argumentando que esta podría exponerlos a posibles demandas judiciales.

“La financiación federal, estatal y privada destinada a los servicios para personas sin hogar está fragmentada y resulta de difícil acceso para los proveedores de servicios”, afirmó Phillips durante la audiencia. “En lugar de abordar esta situación, estamos recurriendo a los arrestos y las multas. el proyecto HB 135 no permitirá arrestos ni multas simplemente por el hecho de no tener un hogar; específicamente, si dichas personas no tienen ningún otro lugar a donde ir”.

El Recuento Puntual de 2025 (“2025 Point in Count”) de “Housing Alliance of Delaware”, que abarca tanto a personas alojadas en refugios como a aquellas que no lo están, reveló que 1,585 personas se encuentran viviendo en la calle en el estado, lo que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior. Los niños constituyeron el 27% de la población sin hogar del estado.

Derechos clave de la propuesta

Permitiría a las personas que experimentan la falta de vivienda realizar en público “actividades esenciales para la subsistencia”, tales como descansar, permanecer de pie, dormir, comer y almacenar pertenencias personales, siempre y cuando no obstaculicen el tráfico o exista disponible y accesible un refugio interior alternativo.

Las personas sin hogar gozarían de la misma protección legal contra registros e incautaciones irrazonables de sus pertenencias personales en espacios públicos que aquellas personas que almacenan sus bienes en espacios privados.

Se prohibiría a las fuerzas del orden locales y a la policía estatal ordenar a las personas que muevan vehículos estacionados utilizados como refugio, a menos que estos obstaculicen el tráfico o representen un peligro para la seguridad. A los residentes sin hogar se les debe permitir primero mover sus vehículos antes de que los funcionarios puedan multarlos o remolcarlos.

Phillips declaró que presentará una enmienda para aclarar los requisitos relativos a los espacios interiores alternativos, revisar la definición de “espacio público” y precisar que los gobiernos pueden imponer restricciones de tiempo, lugar y modo en la propiedad pública, siempre que dichas restricciones no se apliquen de manera desproporcionada a las personas que experimentan la falta de vivienda.

La nota fiscal adjunta a la legislación indica que el costo del proyecto de ley es indeterminado y potencialmente significativo. Esto se debe a que la medida renuncia a la inmunidad soberana de los gobiernos estatales o locales frente a cualquier demanda por violación de derechos civiles que pudiera presentarse. La inmunidad soberana protege a las entidades gubernamentales de ser demandadas, pero puede ser levantada mediante legislación.