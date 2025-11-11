Read in English.

Los defensores de la vivienda en Delaware critican las medidas adoptadas por la ciudad de Wilmington para abordar su crisis de personas sin hogar.

El alcalde de Wilmington, John Carney, anunció que su administración permitirá que las personas sin hogar duerman en un parque en el lado este de la ciudad, prohibiendo cualquier otro campamento. La ciudad autorizará temporalmente el parque Christina, que ya tiene asentamiento de tiendas de campaña, como un lugar seguro para que vivan las personas sin hogar.

“Mientras intentamos brindar apoyo a las personas sin hogar aquí en Wilmington, tenemos la responsabilidad, en nombre de los residentes de los barrios, de garantizar que Wilmington funcione de manera ordenada y conforme a la ley”, dijo.

Alrededor de 1,600 personas no tienen hogar en Delaware, según el recuento Point in Time realizado en enero por la organización sin ánimo de lucro Housing Alliance Delaware. Más de 600 residen en Wilmington.

Carney afirmó que los esfuerzos de Filadelfia para sanear Kensington, una zona conocida por su mercado de drogas al aire libre y sus campamentos de personas sin hogar, están contribuyendo al aumento de la población sin hogar en Wilmington que busca refugio y servicios.

Shyanne Miller, directora de gobierno progresista del Partido de las Familias Trabajadoras, dijo que los activistas se opondrán al plan de la ciudad de prohibir que las personas duerman al aire libre en otras zonas de la ciudad, argumentando que criminaliza a las personas sin hogar.

“Cuando decimos que vamos a implementar algo como la prohibición de acampar, estamos diciendo que incluso a las personas que se están esforzando al máximo para salir de la situación de calle y que están contribuyendo del modo que queremos, aun así las vamos a arrestar aunque no tengan más remedio que dormir a la intemperie”, dijo. “Y eso no está bien”.

El anuncio realizado por Carney el miércoles coincide en gran medida con las recomendaciones emitidas en septiembre por un grupo de trabajo municipal para combatir el problema de las personas sin hogar. Las recomendaciones del grupo incluyeron la autorización de un campamento temporal de tiendas de campaña en Christina Park, siguiendo el modelo de Tharros Village en Lewes. Tharros permite 28 tiendas de campaña, pero se desconoce cuántas se permitirán en el parque de Wilmington.

Carney dijo que los funcionarios municipales proporcionarán baños y agua potable a los residentes de Christina Park y explorarán la posibilidad de instalar duchas en el lugar. La seguridad en el recinto también forma parte del plan.