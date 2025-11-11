“Esto no está bien”: el alcalde de Wilmington anuncia una nueva estrategia para las personas sin hogar y culpa a Filadelfia del aumento de la población sin techo en la ciudad
Las autoridades de Wilmington permitirán acampar en un parque de la ciudad, pero prohibirán dormir al aire libre en todas las demás zonas de la ciudad.
Los defensores de la vivienda en Delaware critican las medidas adoptadas por la ciudad de Wilmington para abordar su crisis de personas sin hogar.
El alcalde de Wilmington, John Carney, anunció que su administración permitirá que las personas sin hogar duerman en un parque en el lado este de la ciudad, prohibiendo cualquier otro campamento. La ciudad autorizará temporalmente el parque Christina, que ya tiene asentamiento de tiendas de campaña, como un lugar seguro para que vivan las personas sin hogar.
“Mientras intentamos brindar apoyo a las personas sin hogar aquí en Wilmington, tenemos la responsabilidad, en nombre de los residentes de los barrios, de garantizar que Wilmington funcione de manera ordenada y conforme a la ley”, dijo.
Alrededor de 1,600 personas no tienen hogar en Delaware, según el recuento Point in Time realizado en enero por la organización sin ánimo de lucro Housing Alliance Delaware. Más de 600 residen en Wilmington.
Carney afirmó que los esfuerzos de Filadelfia para sanear Kensington, una zona conocida por su mercado de drogas al aire libre y sus campamentos de personas sin hogar, están contribuyendo al aumento de la población sin hogar en Wilmington que busca refugio y servicios.
Shyanne Miller, directora de gobierno progresista del Partido de las Familias Trabajadoras, dijo que los activistas se opondrán al plan de la ciudad de prohibir que las personas duerman al aire libre en otras zonas de la ciudad, argumentando que criminaliza a las personas sin hogar.
“Cuando decimos que vamos a implementar algo como la prohibición de acampar, estamos diciendo que incluso a las personas que se están esforzando al máximo para salir de la situación de calle y que están contribuyendo del modo que queremos, aun así las vamos a arrestar aunque no tengan más remedio que dormir a la intemperie”, dijo. “Y eso no está bien”.
El anuncio realizado por Carney el miércoles coincide en gran medida con las recomendaciones emitidas en septiembre por un grupo de trabajo municipal para combatir el problema de las personas sin hogar. Las recomendaciones del grupo incluyeron la autorización de un campamento temporal de tiendas de campaña en Christina Park, siguiendo el modelo de Tharros Village en Lewes. Tharros permite 28 tiendas de campaña, pero se desconoce cuántas se permitirán en el parque de Wilmington.
Carney dijo que los funcionarios municipales proporcionarán baños y agua potable a los residentes de Christina Park y explorarán la posibilidad de instalar duchas en el lugar. La seguridad en el recinto también forma parte del plan.
La ciudad también está colaborando con la Autoridad de Vivienda de Wilmington (Wilmington Housing Authority) y el Ministerio de la Caridad (Ministry of Caring) para abrir un comedor para personas sin hogar en las instalaciones de la Autoridad de Vivienda de Wilmington (WHA), a una manzana del parque Christina.
Carney dijo que la ciudad quiere convertirlo a largo plazo en un centro donde las personas puedan permanecer durante el día para estar fuera de las calles. Los albergues de emergencia están con frecuencia cerrados durante el día. La ciudad recibió 600,000 dólares de los legisladores estatales en el presupuesto del año fiscal 2026 para renovar las instalaciones de WHA, pero se necesitaría más financiación para convertirlo en un centro diurno.
Una recomendación para construir “casas pequeñas” quedó en un segundo plano, ya que Carney dijo que no sabía dónde podrían ser ubicadas.
Carney dice que Filadelfia anima a las personas sin hogar a mudarse a Wilmington.
El alcalde Carney dijo que culpaba a otras partes del estado y a ciudades de otros estados por alentar a las personas sin hogar a buscar servicios en Wilmington. En una carta dirigida a la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, en mayo, Carney declaró que los esfuerzos de su oficina para desalojar un campamento de personas sin hogar en un tramo de dos manzanas de la avenida Kensington estaban aumentando drásticamente la población sin hogar en la ciudad más grande de Delaware.
Carney también citó informes de los medios de comunicación sobre el programa de Filadelfia que proporciona billetes de autobús a personas sin hogar para que viajen a otras ciudades y estados, argumentando que esto también estaba provocando un aumento de la población sin hogar en Wilmington.
“No es justo que otras localidades, ciudades y pueblos envíen a su gente a Wilmington”, dijo. “La afluencia constante de personas procedentes de otras ciudades y pueblos dificulta nuestra capacidad para atender a la población de aquí y, lo que es más importante, es injusto para los residentes de la ciudad que viven en estos vecindarios”.
Sin embargo, NBC Philadelphia informó que, entre julio de 2021 y mayo de 2025, el programa de Asistencia al Viajero Varado financió 875 viajes de Filadelfia a 276 ciudades y pueblos de Estados Unidos. De esos viajes, 14 se dirigieron a Delaware, y ocho de ellos a Wilmington.
La oficina de Parker no respondió a la solicitud de comentarios.
Miller señaló que la ciudad cuenta con miles de propiedades vacías que podrían utilizarse para ayudar a las personas sin hogar. El alcalde declaró que uno de los objetivos a largo plazo de su administración es aprovechar estas propiedades vacías para construir viviendas asequibles.
