Nuevos parques, mejores viviendas y calles más seguras forman parte de las ideas para mejorar las condiciones a lo largo del corredor de la Ruta 9 de Delaware
Los urbanistas prevén un corredor de la Ruta 9 más seguro y ecológico, con nuevos parques, viviendas y conexiones que permitan subsanar décadas de abandono.
El corredor de la Ruta 9, que se extiende desde Rogers Road hasta Memorial Drive, cerca de New Castle, alberga a aproximadamente 16.500 residentes repartidos en una docena de barrios que bordean ambos lados de la autopista. En un día cualquiera, un número elevado de camiones de gran tonelaje, muchos de ellos con destino al puerto de Wilmington o procedentes de él, circulan ruidosamente junto a modestas casas, iglesias, tiendas de barrio y grupos de niños que esperan el autobús escolar cerca de la carretera.
El corredor ha sido descrito durante mucho tiempo como un lugar lleno de orgullo e historia, un refugio para las familias negras desplazadas de Wilmington en la década de 1960 que buscaban estabilidad, primeras viviendas y oportunidades. Sin embargo, décadas de zonificación industrial, inundaciones y falta de inversión han dejado cicatrices visibles.
Annette Lyn ha vivido en la comunidad de Rosegate, en el corredor de la Ruta 9, desde hace unos 10 años. Describe su vecindario como lleno de juventud, con niños en bicicleta y jugando a la pelota al aire libre. Sin embargo, afirma que los buenos momentos no siempre compensan los malos.
“Los malos momentos pesan más que los buenos. Intento mantener a mis nietos, porque viven conmigo, dentro de casa, pero no siempre se puede, y ese es uno de los problemas”, dijo. “Necesitan un parque infantil. Tienen uno, pero está en un mal sitio y quizás habría que mejorarlo”.
Señala el parque Rosegate en su vecindario, un espacio que, según ella, podría ser un paraíso para los niños, pero que en cambio parece abandonado. Justo enfrente de su casa, hay otro pequeño parque que los vecinos llaman “el círculo”, donde varios niños esperan cada mañana el autobús. Para ella, es un símbolo de lo que falta.
“Necesitan bancos para los niños, por ejemplo, para cuando esperan el autobús o simplemente para sentarse en el círculo o incluso una mesa de picnic”, dijo. “Faltan papeleras. No digo que pongan muchas, quizás una o dos”.
Lyn dice que las cosas han cambiado, pero lentamente.
“Ha pasado de peor a malo. No está tan mal como antes, pero sigue estando mal”, dijo Lyn.
Sus experiencias reflejan un patrón más amplio en toda la zona: barrios llenos de orgullo, pero afectados desde hace mucho tiempo por desigualdades ambientales y de infraestructura. Para los líderes comunitarios, residentes como Lyn representan tanto la urgencia como la razón del cambio.
Un marco para el futuro de la Ruta 9
Durante más de una década, la Corporación de Desarrollo Comunitario de la Ruta 9, antes conocida como la Coalición de Prevención de New Castle, ha estado trabajando para mejorar la calidad de vida en 12 vecindarios a lo largo de este corredor.
Este año, los CDC buscaron recopilar información más detallada sobre los desafíos y oportunidades del corredor. En colaboración con el Estudio de Diseño de Resiliencia Costera de la Universidad de Delaware, publicaron un informe de 147 diapositivas titulado “Marco de trabajo para la creación de conexiones verdes agradables en los vecindarios”.
El informe identificó varias áreas clave en las que centrar la atención, entre ellas la comunidad de Rosegate, Tri-Parks, Simons Garden Park, el Centro Comunitario de Rose Hill, la parcela de la biblioteca de la Ruta 9 y Holloway Terrace Park, donde los problemas ambientales, las inundaciones y el aislamiento eran más graves.
A partir de ese análisis, el equipo de la UD desarrolló tres proyectos principales:
- Proyecto A: Revitalización del parque Simons Garden y del parque del barrio Rosegate.
- Proyecto B: Mejora de los tres parques y la intersección de la Ruta 9 y Lambson Lane con un puente peatonal propuesto y ampliación del Centro Comunitario Rose Hill.
- Proyecto C: Mejora del complejo de la biblioteca de la Ruta 9 con senderos peatonales, un anfiteatro y viviendas asequibles.
La investigación exploró el corredor a través de cuatro perspectivas clave: transporte, cobertura terrestre y vegetación, inundaciones y aguas pluviales, y características de la comunidad, destacando cómo décadas de falta de inversión y desarrollo industrial han marcado la vida a lo largo de la Ruta 9.
El proyecto marco surgió del deseo de la organización de respaldar con datos lo que los residentes llevaban tiempo diciendo: que el corredor afronta problemas de salud, inundaciones y retos de acceso.
“Hay muchos espacios verdes que están infrautilizados. Algunos de los aspectos negativos estaban relacionados con la presencia de empresas industriales”, dijo Kasey Cosden, directora ejecutiva de administración de la Ruta 9 CDC. “Se construyeron o desarrollaron cosas sin tener en cuenta, al parecer, la salud de la comunidad ni cómo se podrían desarrollar en el futuro para beneficiar a las personas que viven allí”.
El marco no solo describía los problemas, sino que también proponía tres áreas de proyecto diseñadas para mejorar la conectividad, la recreación y la seguridad a lo largo del corredor.
“Es un proyecto que, con la inversión adecuada y la colaboración correcta, mejorará el nivel de vida en la zona”, dijo Cosden. “Además, al mejorar el nivel de vida, se resolverán algunas de las desigualdades a las que nos enfrentamos”.
Diseñando para la gente
Zach Hammaker, director del Estudio de Diseño de Resiliencia Costera (Coastal Resilience Design Studio), afirmó que uno de los objetivos del equipo era recrear la Ruta 9 como un corredor pensado para las personas, en lugar de uno construido exclusivamente para vehículos.
“Se trata de hacer que el corredor sea más accesible para peatones y ciclistas, adoptando un enfoque más centrado en las personas en lugar de en los vehículos”, afirmó. “Empezar a considerar el uso mixto del espacio, facilitando el acceso a comercios y restaurantes para esas comunidades, en lugar de que siempre sea necesario salir de la zona en coche”.
Mediante visitas sobre el terreno y análisis, el equipo de Hammaker averiguó que muchos accidentes mortales involucraban a peatones. Una de sus recomendaciones fue construir un puente peatonal en la intersección de la Ruta 9 y Lanson Lane, un proyecto que podría conectar los barrios del este y del oeste y mejorar la seguridad.
El equipo también identificó el parque Holloway Terrace y la zona detrás de la biblioteca de la Ruta 9 como zonas clave de inundación. Durante una de las visitas, el equipo observó la acumulación de agua de lluvia después de una ligera tormenta.
“La razón por la que esa zona se inunda… es que hay infraestructuras dañadas que provocan erosión y problemas relacionados con el flujo de las aguas pluviales”, dijo Hammaker. “Estábamos recomendando crear una especie de corredor verde desde el terreno baldío detrás de la nueva biblioteca hasta el parque Holloway Terrace”.
Hammaker afirmó que en ese terreno baldío hay especies invasoras, pero con la inversión adecuada, el terreno podría transformarse en un espacio verde vibrante para los residentes.
“Estábamos ampliando un corredor verde que se utilizaría para actividades al aire libre, programas recreativos, salud y bienestar”, dijo. “Además, se mejoraría la ecología y el medio ambiente con la plantación de árboles y vegetación que permitirían que el agua de lluvia se procesara, filtrara y absorbiera durante las grandes tormentas”.
Para Cosden, esta parte del proyecto destacaba como una de sus favoritas: convertir un espacio abandonado en un centro de recreación, vivienda y restauración ambiental.
“Se trataba del Área del Proyecto C, que comprende el diseño y desarrollo del área situada detrás de la biblioteca”, explicó. “Esa línea de diseño incorpora aspectos clave, como la gestión de las aguas pluviales, la creación de espacios verdes adicionales, el desarrollo de usos mixtos y viviendas asequibles, y, en general, la conexión de partes del corredor que antes no estaban conectadas, especialmente para quienes viven en Holloway Terrace”.
Hammaker afirmó que las soluciones basadas en la naturaleza podrían desempeñar un papel transformador en la mejora tanto de la resiliencia ambiental como de la calidad de vida.
“En lugar de mirar solo a una balsa de retención que quizás se siegue una vez por semana, se trata de añadir más vegetación”, afirmó. “Estas zonas no solo retienen y canalizan el agua, sino que también filtran y absorben las aguas pluviales. Añadir senderos, zonas de descanso o lugares donde la gente pueda explorar y ver la naturaleza algo que aporta beneficios muy positivos para las comunidades”.
El equipo también se centró en la comunidad de Rosegate, donde viven residentes como Lyn, para ayudar a rediseñar los espacios abiertos que actualmente están infrautilizados.
“Así que estuvieron investigando y trabajando con los miembros de la comunidad de Rosegate, así como con la organización Route 9 CDC, para crear pequeños parques con diferentes servicios y cosas que la comunidad pudiera desear y necesitar”, dijo Hammaker.
Un camino esperanzador hacia el futuro
Para la Ruta 9 CDC, este marco de trabajo es más que solo datos: es una herramienta para abogar por el cambio y validar lo que los residentes llevan años diciendo: la seguridad, la inversión y mejores parques y zonas verdes son necesidades que deberían haberse atendido hace mucho tiempo.
“Tendría esperanzas si realmente lo pusieran en práctica”, dijo Lyn. “También rezo por el futuro de nuestros hijos, y el hecho de que vivan en zonas de bajos ingresos no significa que tengan que parecer ser de bajos ingresos”.
A continuación, la organización Ruta 9 CDC tiene previsto presentar este plan a otros líderes del condado, continuando las conversaciones sobre cómo convertir estas ideas en avances tangibles.
Cosden afirmó que el objetivo es construir alianzas lo suficientemente sólidas como para llevar adelante al menos algunas de las recomendaciones del estudio, ya sea a través de la revitalización de parques, la construcción de viviendas o la creación de conexiones peatonales más seguras.
