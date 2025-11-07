Read in English.

El corredor de la Ruta 9, que se extiende desde Rogers Road hasta Memorial Drive, cerca de New Castle, alberga a aproximadamente 16.500 residentes repartidos en una docena de barrios que bordean ambos lados de la autopista. En un día cualquiera, un número elevado de camiones de gran tonelaje, muchos de ellos con destino al puerto de Wilmington o procedentes de él, circulan ruidosamente junto a modestas casas, iglesias, tiendas de barrio y grupos de niños que esperan el autobús escolar cerca de la carretera.

El corredor ha sido descrito durante mucho tiempo como un lugar lleno de orgullo e historia, un refugio para las familias negras desplazadas de Wilmington en la década de 1960 que buscaban estabilidad, primeras viviendas y oportunidades. Sin embargo, décadas de zonificación industrial, inundaciones y falta de inversión han dejado cicatrices visibles.

Annette Lyn ha vivido en la comunidad de Rosegate, en el corredor de la Ruta 9, desde hace unos 10 años. Describe su vecindario como lleno de juventud, con niños en bicicleta y jugando a la pelota al aire libre. Sin embargo, afirma que los buenos momentos no siempre compensan los malos.

“Los malos momentos pesan más que los buenos. Intento mantener a mis nietos, porque viven conmigo, dentro de casa, pero no siempre se puede, y ese es uno de los problemas”, dijo. “Necesitan un parque infantil. Tienen uno, pero está en un mal sitio y quizás habría que mejorarlo”.

Señala el parque Rosegate en su vecindario, un espacio que, según ella, podría ser un paraíso para los niños, pero que en cambio parece abandonado. Justo enfrente de su casa, hay otro pequeño parque que los vecinos llaman “el círculo”, donde varios niños esperan cada mañana el autobús. Para ella, es un símbolo de lo que falta.

“Necesitan bancos para los niños, por ejemplo, para cuando esperan el autobús o simplemente para sentarse en el círculo o incluso una mesa de picnic”, dijo. “Faltan papeleras. No digo que pongan muchas, quizás una o dos”.