La ciudad de Wilmington ha extendido la fecha límite para que los residentes paguen sus impuestos a la propiedad y tiene un nuevo plan para ayudar a los residentes que luchan con altas facturas de impuestos a la propiedad.

Wilmington ha trasladado la fecha límite para que los contribuyentes presenten los pagos del 30 de septiembre al 31 de octubre. La fecha límite original era en agosto.

El alcalde de Wilmington, John Carney, dijo el jueves en una conferencia de prensa que la ciudad presentará una enmienda presupuestaria de $500,000 la próxima semana para financiar reevaluaciones interiores de propiedades residenciales, una revisión interna de la metodología utilizada para determinar los valores de las propiedades comerciales por Tyler Technologies y apoyo financiero para propietarios de viviendas de bajos ingresos durante el proceso de apelaciones del condado de New Castle.

Tyler Technologies fue el contratista que realizó las reevaluaciones de propiedad para los condados de New Castle, Kent y Sussex.

Las zonas más pobres de la ciudad están experimentando los mayores aumentos de impuestos. Carney afirmó que la ciudad se centrará en los barrios más afectados por el aumento repentino del valor de las viviendas y luego solicitará al condado de New Castle que ajuste las tasaciones manzana por manzana. Actualmente, el condado atiende apelaciones sobre el valor de las propiedades individualmente.

Las reevaluaciones probablemente podrían centrarse en áreas que incluyan el East Side y los vecindarios de Upper y Lower Hilltop.

Los funcionarios de la ciudad creen que los valores de las viviendas en algunas áreas de bajos ingresos podrían ser inexactos porque Tyler no realizó evaluaciones interiores y utilizó datos de ventas, que tienden a estar disponibles solo para las casas que han sido renovadas.

“Y entonces tienen esos datos de mercado que aumentan el valor de todo el vecindario”, dijo.

Tyler Technologies ha respaldado su trabajo en las reevaluaciones de propiedad del condado.

Carney dijo que esperan superar la reticencia de la gente a dejar entrar a los inspectores a sus casas.

“No vamos a citar ninguna infracción del código durante el proceso, así que necesitamos difundir esa información”, dijo. “Pero necesitamos esos datos para obtener mejores valores en los barrios que consideramos que tienen tasas demasiado altas.”

El jefe de gabinete de Carney, Cerron Cade, dijo que los funcionarios del condado de New Castle han sido receptivos a la idea.

Los miembros del Concejo Municipal James Spadola y Christian Willauer dijeron que apoyan el plan para asegurarse de que las personas reciban un trato justo.

“Mucha gente no puede permitirse un aumento de $3,000 en sus impuestos, que es lo que afrontan los residentes de la ciudad de Wilmington y estos vecindarios”, dijo Willauer.

Los tres condados de Delaware realizaron recientemente reevaluaciones tras 40 años sin actualizar las tasaciones de propiedades. Gran parte de la carga fiscal recayó sobre los propietarios, especialmente en el condado de New Castle.

El gobernador Matt Meyer firmó una ley en agosto que permitía a los distritos escolares dividir sus impuestos sobre propiedades residenciales y comerciales. Una demanda sobre la constitucionalidad de la ley está pendiente.

“Creo que es constitucional”, declaró Meyer el jueves por la noche en el programa “Pregúntale al gobernador Meyer” de WHYY. “Respetamos la independencia del poder judicial y veremos cómo se desarrolla”.

La ciudad y el condado dividen sus tarifas.

Los legisladores comenzarán las audiencias sobre el proceso de evaluación de la propiedad del estado la próxima semana.

