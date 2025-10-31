El informe del grupo de trabajo afirmaba que la falta de vivienda no debería ser criminalizada. Sin embargo, Meryem Dede, del Proyecto de Justicia Tide Shift, afirmó que los agentes del orden a menudo realizan redadas en las que desalojan por la fuerza a las personas que duermen en la calle.

“La policía utiliza la amenaza y la promesa de arresto para llevar a cabo estas redadas, y de hecho, arrestan y multan a la gente para obligarla a marcharse”, dijo.

Dede afirma que los defensores de los derechos humanos quieren que la ciudad se comprometa a no implementar políticas, prácticas ni leyes criminalizadoras o discriminatorias contra las personas sin hogar, tales como desalojos forzosos, prohibiciones de campamentos, arrestos innecesarios o multas.

Pyle afirmó haber sido tratada con rudeza por la policía y por empleados de la organización sin ánimo de lucro (que agrupa) a los negocios del distrito Downtown Visions, que opera en el distrito comercial, mientras vivía en la calle.

“Tienes a los de Downtown Visions que vendrán y te patearán una y otra vez”, dijo Pyle.

El año pasado, Wilmington llegó a un acuerdo con grupos de derechos civiles en relación con las prácticas policiales hacia las personas que viven en la calle. El director ejecutivo de Downtown Visions, Michael Maggitti, afirmó que esto significa que ya no se acercan a las personas que merodean por las aceras de la ciudad para que se marchen. Niega que los trabajadores de su organización hayan agredido a personas sin hogar.

“Nunca hemos recibido una queja por haber echado a nadie”, dijo. “Sí hemos recibido quejas del tipo: ‘Oigan, su gente me despertó y me hizo moverme’. Hubo un tiempo en que eso era aceptable, y ahora que las reglas han cambiado, seguimos las reglas”.

Según el informe Point-in-Time Count, la población sin hogar de Delaware aumentó un 9% en 2024, pasando de 1.245 a 1.358 personas. El recuento del año pasado fue la cifra total más alta de personas sin hogar en el estado, excluyendo los años 2021 y 2022. La disponibilidad de plazas en albergues aumentó durante esos años gracias a los fondos federales destinados a la pandemia.