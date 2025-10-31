“Piensan que no eres nadie”: Activistas por la vivienda afirman que las personas sin hogar de Wilmington afrontan la escasez de camas en albergues y redadas policiales.
Los defensores afirman que la falta de camas en los albergues está obligando a la gente a dormir al aire libre.
Debbie Pyle, residente de Wilmington, vive sin hogar desde 2019. Las lágrimas corren por su rostro mientras describe su realidad diaria.
“No hay nada bueno en no tener hogar, absolutamente nada, porque te miran por encima del hombro”, dijo. “Piensan que no vales nada, que eres una basura”.
El alcalde de Wilmington, John Carney, prometió que abordar el problema de las personas sin hogar sería una prioridad en su primer año de mandato. Sin embargo, los defensores (de los derechos a la vivienda) afirman que las recomendaciones emitidas recientemente por un grupo de trabajo municipal no son suficientes.
El número de personas sin hogar en el estado está aumentando. Casi 1.600 personas carecen de vivienda en Delaware, según el recuento Point in Time realizado en enero por la organización sin fines de lucro Housing Alliance Delaware. Más de 600 residen en Wilmington y, de ellas, solo 188 recibieron servicios de asistencia en la calle.
En septiembre, un grupo de trabajo municipal presentó sugerencias para combatir el problema de las personas sin hogar. Entre las recomendaciones del grupo se incluía la autorización de un campamento temporal de tiendas de campaña en Christina Park, con un límite de 28 tiendas. La ciudad autorizaría el campamento hasta que se pudieran construir “mini casas” a principios de 2026. Estos alojamientos podrían albergar entre 50 y 60 personas y se basan en el modelo de aldea de viviendas transitorias de Georgetown. Otras recomendaciones incluyen la creación de más centros de atención diurna y la instalación de consignas individuales de almacenaje. Las recomendaciones no especifican cómo se financiarán.
“Estas recomendaciones ofrecen una aproximación compasiva y equilibrada para proporcionar camas adicionales en albergues y oportunidades de vivienda, atención médica, salud mental y otros servicios a las personas sin hogar, siempre que se pueda identificar y aprobar una fuente de financiación sostenible”, indicó el informe final del grupo de trabajo. “Las recomendaciones también reflejan el hecho de que los propietarios de inmuebles, los dueños de negocios, los inquilinos, los trabajadores y los visitantes de la ciudad tienen derecho a esperar un comportamiento ordenado y condiciones limpias, seguras e higiénicas en las calles, aceras, parques y demás espacios públicos de la ciudad”.
Activistas de Delaware como Shyanne Miller han criticado el resultado final, afirmando que el grupo de trabajo se centró más en hacer que la falta de vivienda fuera menos visible que en resolver el problema.
“Las recomendaciones fueron muy limitadas”, dijo. “Se centraban principalmente en cómo gestionar el día a día de vivir en la calle, en lugar de buscar soluciones para que la gente no tenga que vivir en la calle”.
Un portavoz del alcalde John Carney declaró que si se instala un campamento temporal de tiendas de campaña en el parque, se prohibirán todos los demás asentamientos de la ciudad. Los activistas denuncian la represión policial contra las personas sin hogar.
El informe del grupo de trabajo afirmaba que la falta de vivienda no debería ser criminalizada. Sin embargo, Meryem Dede, del Proyecto de Justicia Tide Shift, afirmó que los agentes del orden a menudo realizan redadas en las que desalojan por la fuerza a las personas que duermen en la calle.
“La policía utiliza la amenaza y la promesa de arresto para llevar a cabo estas redadas, y de hecho, arrestan y multan a la gente para obligarla a marcharse”, dijo.
Dede afirma que los defensores de los derechos humanos quieren que la ciudad se comprometa a no implementar políticas, prácticas ni leyes criminalizadoras o discriminatorias contra las personas sin hogar, tales como desalojos forzosos, prohibiciones de campamentos, arrestos innecesarios o multas.
Pyle afirmó haber sido tratada con rudeza por la policía y por empleados de la organización sin ánimo de lucro (que agrupa) a los negocios del distrito Downtown Visions, que opera en el distrito comercial, mientras vivía en la calle.
“Tienes a los de Downtown Visions que vendrán y te patearán una y otra vez”, dijo Pyle.
El año pasado, Wilmington llegó a un acuerdo con grupos de derechos civiles en relación con las prácticas policiales hacia las personas que viven en la calle. El director ejecutivo de Downtown Visions, Michael Maggitti, afirmó que esto significa que ya no se acercan a las personas que merodean por las aceras de la ciudad para que se marchen. Niega que los trabajadores de su organización hayan agredido a personas sin hogar.
“Nunca hemos recibido una queja por haber echado a nadie”, dijo. “Sí hemos recibido quejas del tipo: ‘Oigan, su gente me despertó y me hizo moverme’. Hubo un tiempo en que eso era aceptable, y ahora que las reglas han cambiado, seguimos las reglas”.
Según el informe Point-in-Time Count, la población sin hogar de Delaware aumentó un 9% en 2024, pasando de 1.245 a 1.358 personas. El recuento del año pasado fue la cifra total más alta de personas sin hogar en el estado, excluyendo los años 2021 y 2022. La disponibilidad de plazas en albergues aumentó durante esos años gracias a los fondos federales destinados a la pandemia.
Camas con ataduras incorporadas
Dede afirmó que la falta de camas disponibles está contribuyendo a agravar la crisis de personas sin hogar en Wilmington.
“Cuando los albergues no tienen suficientes camas para la cantidad de personas que las necesitan, e incluso las pocas camas disponibles exigen estar sobrio o practicar una determinada fe, muchas personas no tienen más remedio que dormir a la intemperie”, dijo.
Algunos albergues y centros de tratamiento de adicciones se basan en principios religiosos y tienen normas que los usuarios deben cumplir. Kim Eppehimer, directora ejecutiva de Friendship House, que brinda servicios a personas sin hogar en todo el estado, afirmó que algunos lugares no aceptan a residentes LGBTQ+ ni a personas con antecedentes penales.
Pyle también ha estado luchando contra la adicción a los opioides. Actualmente reside en una vivienda proporcionada por New Life Ministries, un programa de recuperación de base religiosa. Afirma que debe pagar una cuota mensual de 725 dólares y asistir a programas religiosos. Al no poder trabajar, dice que siente la presión de conseguir el dinero, además de las multas que ha recibido por incumplir las normas.
“Básicamente, estoy intentando decidir si simplemente voy a hacer las maletas y marcharme”, dijo. “Preferiría volver a estar en la calle. Allí no tenía todo este estrés ni todas estas exigencias”.
El obispo Koy Stewart, de New Life Ministries, confirmó la tarifa mensual de 725 dólares que los participantes deben pagar, pero posteriormente afirmó en un mensaje de texto que dicho cargo es solo para acceder a su programa completo y que algunos clientes son admitidos antes de poder pagar. Negó que se impongan multas a los clientes.
Los defensores de esta postura afirman que Wilmington debería destinar fondos y recursos municipales a proporcionar vivienda a las personas, colaborando con los proveedores de servicios y haciendo que la ciudad sea más asequible para vivir.
La oficina de Carney no respondió si la ciudad tiene la responsabilidad de proporcionar vivienda a las personas sin hogar. Sin embargo, su portavoz afirmó que la mayoría de los servicios para personas sin hogar son responsabilidad del estado, incluida la creación de más plazas en albergues.
“El grupo de trabajo de Wilmington se centró en acciones dentro de nuestra jurisdicción, al tiempo que reconoció los esfuerzos paralelos del estado para mejorar la prestación de servicios”, declaró el subjefe de gabinete, Daniel Walker, en un comunicado enviado por correo electrónico. Añadió que el alcalde determinará los próximos pasos a seguir en los próximos meses.
Los defensores de estas medidas publicaron su propia lista de propuestas, que incluye una solicitud para que la ciudad destine fondos adicionales en su presupuesto para más camas en albergues de emergencia y unidades de vivienda permanente con servicios de apoyo. También quieren que las autoridades de Wilmington exijan que se incluyan viviendas asequibles en cualquier nuevo proyecto de construcción o renovación de viviendas.
