Cuando Iron Hill Brewery and Restaurant –una cadena originaria de Delaware, antaño famosa por sus cervezas artesanales y su ambiente comunitario– se declaró en bancarrota este año, muchos se sorprendieron. Pero dentro de la comunidad restaurantera de ese estado, la reacción fue más allá de la sorpresa. Para algunos, fue más bien una advertencia.

“Los restaurantes aportan mucho encanto a nuestra vida diaria en Delaware, en cada barrio y en cada rincón de nuestra comunidad”, dijo Carrie Leishman, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Delaware. “Por eso, cuando me entero del cierre de un restaurante, ya sea pequeño o grande, realmente no importa… es una pérdida no sólo para las personas que empleaban, sino también para las personas a las que atendían”.

Iron Hill estaba lejos de ser el único restaurante que afrontaba serios desafíos, dijo Leishman, señalando el cierre del restaurante Galluccio’s en Wilmington junto con la gran cantidad de Starbucks cerrando en todo el país.

El verdadero coste de gestionar un restaurante

Gestionar un restaurante puede parecer fácil desde fuera: mesas abarrotadas, comedores llenos y largos tiempos de espera. Sin embargo, entre bastidores, la mayoría de los propietarios libran una silenciosa batalla financiera.

“Es difícil porque no es una típica pequeña empresa con un par de personas dentro”, dijo Leishman. “Imaginen que fabricamos en la parte trasera y damos servicio en la delantera. Es una industria que requiere mucha mano de obra y los márgenes de ganancia son mínimos”.

Explicó que el restaurante promedio opera con márgenes del 3% al 5% solamente, incluso en años de bonanza. El coste de la comida, la mano de obra y los gastos de suministros se han disparado desde la pandemia, mientras que el gasto del consumidor se ha moderado.

“Si el precio de los huevos en el supermercado se triplica, imagínese el impacto en un restaurante”, dijo. “Puede entrar a un restaurante y decir: ‘Qué lleno está’. Pero eso no significa que haya ganancias”.

La perspectiva de un pequeño restaurante

Para Berenice Lara Pulido, propietaria del restaurante mexicano Los Mayas en Millsboro, Delaware, la quiebra de Iron Hill sirvió como llamada de atención, un recordatorio de lo frágil que puede ser la industria restaurantera para empresas pequeñas e independientes.

“Mi reacción al escuchar que cerrarían fue más que nada como un recordatorio tanto para mí, como para los que están en la industria que todo puede suceder”, dijo Lara Pulido. “La clave es saber administrarlo … no tener un mal manejo de dinero, (no) descuidar la calidad de la comida, ni la atención al cliente”.

Ella entiende las presiones que pueden llevar a un restaurante a cerrar. Entre las más difíciles se encuentra el aumento en el coste de suministros e ingredientes.

“Las carnes están muy caras ahorita, demasiado cara la carne. Las carnes, el alcohol es demasiado caro también, antes no estaba tanto así”, dijo. “La verdad los cambios (en) los precios y los cambios que se ven en las compras son muy altos a lo que es normal a lo que era antes”.