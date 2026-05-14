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Una creciente población latina en Delaware está entrando en un momento que, según los organizadores, es mucho más que una celebración: se trata de visibilidad, poder y de ser escuchado.

Se espera que aproximadamente 600 miembros de la comunidad latina se trasladen al Chase Center en el Riverfront, en Wilmington, el 19 de mayo para asistir a la Cumbre Latina 2026: un encuentro centrado en el logro, la cultura y la tradición, pero fundamentado en las cuestiones que moldean la vida cotidiana.

El evento, que durará todo el día, se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y combinará celebración con propósito: desde talleres y mesas redondas hasta espectáculos en vivo y gastronomía cultural que reflejan la diversidad de la herencia latina.

“Contamos con la participación del liderazgo latino aquí en el estado de Delaware”, dijo Carlos de los Ramos, presidente de la Comisión Hispana de Delaware.

José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Hispanic Heritage Foundation, será el orador principal del evento, afirmó de los Ramos. Además, también asistirán el gobernador de Delaware, Matt Meyer; la vicegobernadora, Kyle Evans Gay; los senadores Chris Coons y Lisa Blunt Rochester; y la congresista Sarah McBride.

Los oradores situarán la inmigración en primer plano durante el evento, y abordarán asimismo la apremiante y compleja cuestión que afronta la comunidad.

“Necesitamos una reforma migratoria y (determinar) qué debe suceder para asegurar realmente que esos cambios se concreten a nivel nacional”, afirmó de los Ramos. “La inmigración es un asunto federal, no estatal. Por lo tanto, debemos abogar para que esos cambios se produzcan. La inmigración es sumamente compleja. No podremos explicarles la totalidad del sistema migratorio, pero se irán de aquí con el conocimiento de lo que deben hacer”.

Se proporcionarán recursos a quienes busquen orientación o apoyo en materia de inmigración. Más allá de los oradores, de los Ramos señaló que el propósito de la jornada radica en el empoderamiento, particularmente en lo que respecta a la participación cívica.

“Es una oportunidad para que nos conectemos, aprendamos y nos empoderemos”, dijo. “Y, lo más importante, es aprender a hacer oír nuestras voces; y eso será a través de nuestro voto”.