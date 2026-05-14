“El conocimiento es poder”: se esperan 600 asistentes a la Cumbre Latina de Delaware para impulsar la voz cívica, la unidad y el impacto económico.
Se espera que cerca de 600 asistentes se reúnan en Wilmington para una cumbre centrada en el compromiso cívico, el poder económico, la educación y la inmigración.
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Una creciente población latina en Delaware está entrando en un momento que, según los organizadores, es mucho más que una celebración: se trata de visibilidad, poder y de ser escuchado.
Se espera que aproximadamente 600 miembros de la comunidad latina se trasladen al Chase Center en el Riverfront, en Wilmington, el 19 de mayo para asistir a la Cumbre Latina 2026: un encuentro centrado en el logro, la cultura y la tradición, pero fundamentado en las cuestiones que moldean la vida cotidiana.
El evento, que durará todo el día, se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y combinará celebración con propósito: desde talleres y mesas redondas hasta espectáculos en vivo y gastronomía cultural que reflejan la diversidad de la herencia latina.
“Contamos con la participación del liderazgo latino aquí en el estado de Delaware”, dijo Carlos de los Ramos, presidente de la Comisión Hispana de Delaware.
José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Hispanic Heritage Foundation, será el orador principal del evento, afirmó de los Ramos. Además, también asistirán el gobernador de Delaware, Matt Meyer; la vicegobernadora, Kyle Evans Gay; los senadores Chris Coons y Lisa Blunt Rochester; y la congresista Sarah McBride.
Los oradores situarán la inmigración en primer plano durante el evento, y abordarán asimismo la apremiante y compleja cuestión que afronta la comunidad.
“Necesitamos una reforma migratoria y (determinar) qué debe suceder para asegurar realmente que esos cambios se concreten a nivel nacional”, afirmó de los Ramos. “La inmigración es un asunto federal, no estatal. Por lo tanto, debemos abogar para que esos cambios se produzcan. La inmigración es sumamente compleja. No podremos explicarles la totalidad del sistema migratorio, pero se irán de aquí con el conocimiento de lo que deben hacer”.
Se proporcionarán recursos a quienes busquen orientación o apoyo en materia de inmigración. Más allá de los oradores, de los Ramos señaló que el propósito de la jornada radica en el empoderamiento, particularmente en lo que respecta a la participación cívica.
“Es una oportunidad para que nos conectemos, aprendamos y nos empoderemos”, dijo. “Y, lo más importante, es aprender a hacer oír nuestras voces; y eso será a través de nuestro voto”.
El evento ofrecerá a los miembros de la comunidad la oportunidad de registrarse para votar, así como espacios de aprendizaje para comprender la importancia del voto individual. La agenda, que se desarrollará a lo largo de todo el día, consta de talleres y sesiones diseñados para educar e informar a los participantes sobre los temas de mayor relevancia.
“Es importante para nosotros observar lo que está sucediendo en Delaware en materia de educación”, afirmó De los Ramos. “Debemos informarnos sobre lo que ocurre —y lo que cambia— para nosotros, los latinos aquí en Delaware, ya sea para bien o para mal. El conocimiento es poder. Contamos con la participación cívica; la participación cívica representa nuestra voz, el ejercicio de nuestro derecho al voto. Y, lo que es aún más importante, se manifiesta en nuestra comunidad empresarial y en el desarrollo económico”.
Esa conversación económica tiene peso en Delaware, donde las empresas de propiedad latina son parte integral de la economía del estado.
“Uno de cada cuatro negocios en Delaware es abierto por un latino”, afirmó. “Imaginen eso: el 25% de los negocios aquí en Delaware son propiedad de latinos. Eso es poder económico. Aprender a utilizar ese poder económico para lograr cambios reales es importante para nosotros. El poder económico les brinda la oportunidad de poner sus opiniones y puntos de vista sobre la mesa, allí donde se están gestando los cambios”.
Al concluir la cumbre, los organizadores esperan que los asistentes se marchen no solo informados, sino también equipados: con conocimientos, recursos, mentoría y una noción más clara de cómo encaja su voz en el futuro más amplio de Delaware.
“Creo que, para ser escuchado, también hay que ser visible”, dijo de los Ramos. “Es necesario hacerse presente, estar ahí, y ser escuchado; no solo a través de los sonidos que emitimos, (sino) mediante la visibilidad de nuestra comunidad”.
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