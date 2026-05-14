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Un refugio de emergencia en Delaware —que ha brindado asistencia a cerca de 100 mujeres durante el último año, muchas de ellas huyendo de la violencia, lidiando con problemas de salud mental no tratados o afrontando la falta de vivienda— corre ahora el riesgo de cerrar sus puertas.

En House of Hope, en el condado de Kent, sus directivos afirman que la falta de fondos podría obligar a tomar decisiones difíciles en los próximos meses. Este albergue de 16 camas es el único de su tipo en el condado que atiende a mujeres, y es uno de los tres que existen en el estado.

El albergue ofrece a las mujeres que viven allí más que solo una cama. Proporciona alojamiento a corto plazo y apoyo a aquellas que no tienen a dónde más acudir.

“Mientras están aquí, pueden permanecer hasta 45 días. Y les brindamos gestión de casos”, afirmó Larry Merchant, presidente de la junta directiva del albergue. “Les ayudamos a obtener currícula, tarjetas del Seguro Social e identificaciones. No somos un centro clínico. No ofrecemos servicios de salud mental, pero les proporcionamos los recursos adecuados para que puedan recibir atención de salud mental si la necesitan”.

Según Merchant, la necesidad de ese apoyo ha cambiado drásticamente con el tiempo.

“Hace treinta años, la población sin hogar solía estar compuesta por personas que habían pasado por un divorcio, una crisis familiar grave o que tenían gastos médicos impagados, y que terminaban en la calle”, dijo. “Con el paso de los años, he visto que esa tendencia ha evolucionado más bien, para ser francos, hacia personas con problemas de salud mental no tratados, antecedentes de violencia doméstica, antecedentes de abuso de sustancias y, simplemente, la incapacidad de costearse una vivienda”.

Y la cuestión más amplia, dijo, es sencilla.

“La vivienda, y punto, es un problema”, afirmó. “La vivienda asequible es el problema”.

House of Hope se creó después de que los líderes municipales de Dover identificaran una brecha en los servicios destinados a las mujeres que se encontraban en la calle. Mediante una investigación comunitaria y una evaluación de necesidades, las autoridades constataron que las mujeres figuraban entre los grupos de población menos atendidos.

Ahora, la financiación se ha convertido en uno de los mayores desafíos del refugio.

“Muchas organizaciones financiadoras han recortado fondos”, dijo Merchant. “Se trata de las mismas personas que compiten por fondos, pero con una menor cantidad de dinero en distribución; y nosotros, simplemente, no hemos recibido la financiación que obtenemos habitualmente”.

Ese problema de financiación ha afectado de manera más aguda a la dotación de personal en House of Hope.

“Estamos abiertos siete días a la semana, 24 horas al día. Llegamos a tener hasta 15 mujeres aquí. Tenemos que contar con personal en el lugar. Hay una persona de personal por turno. Y esto realmente impacta en la forma en que pagamos al personal”, dijo. “Puede que tengamos suficiente dinero para comida. Puede que tengamos suficiente dinero para lo básico… los servicios públicos. Pero si no tenemos dinero para el personal, no podemos seguir abiertos”.