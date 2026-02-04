Cómo la falta de servicios, las deficiencias en materia de vivienda y las políticas implementadas convirtieron a Georgetown, Delaware, en un punto neurálgico para las personas sin hogar.
Un nuevo estudio arroja luz sobre por qué la falta de vivienda se concentra en Georgetown, en el condado de Sussex, y sobre lo que, según los líderes locales.
Georgetown se ha convertido cada vez más en un punto neurálgico para las personas sin hogar en el sur de Delaware, particularmente en el entorno rural del condado de Sussex. Su condición de capital del condado y la concentración de servicios que ello conlleva explican por qué las personas sin hogar son más visibles allí que en los municipios circundantes.
Un estudio reciente, realizado entre octubre de 2024 y mayo de 2025 con una muestra de 247 personas, estima que entre el 1% y el 2% de la población de Georgetown podría estar experimentando la falta de vivienda, una tasa significativamente superior a la de ciudades de tamaño similar. Los datos se recopilaron mediante esfuerzos continuos de asistencia directa en las calles, principalmente en Georgetown, y con una intervención mínima en la zona costera y occidental del condado de Sussex.
Un vistazo a los datos
Stephen Metraux, profesor de políticas públicas en la Universidad de Delaware que analizó los datos de la encuesta, afirmó que los resultados confirman lo que los proveedores de servicios han observado durante mucho tiempo en el terreno.
“Georgetown se ha visto realmente afectada por la falta de vivienda, ya que esta ha aumentado en Sussex”, afirmó. “Georgetown se convirtió en una especie de centro, tipo centro regional más que lugar de atracción”.
Si bien más de 200 personas participaron inicialmente en la encuesta, muchas decidieron abandonarla antes de completarla, lo que redujo el tamaño del conjunto de datos final en comparación con el número total de personas contactadas. Aun así, Metraux afirmó que los resultados fueron sorprendentes, especialmente al analizar la población de Georgetown.
“Basados en los datos, calculamos de forma conservadora, que hay entre 100 y 200 personas sin hogar en las calles en un momento dado, según la base de datos de la encuesta”, afirmó. “Por supuesto, esa base de datos no incluye a todas las personas. Si tenemos en cuenta a las personas que no fueron incluidas en la encuesta, estaríamos hablando de entre 200 y 300 personas, que es la cifra que se suele estimar para la población sin hogar en Georgetown”, añadió.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población de Georgetown era de aproximadamente 8,098 personas en 2024. Metraux afirmó que esta cifra sitúa la tasa de personas sin hogar en torno al 2%, una cifra que destaca incluso en comparación con las grandes ciudades.
“Si se compara con la ciudad de Filadelfia o cualquier otra de las ciudades más grandes, el porcentaje comparable allí es inferior al 1%”, afirmó. “Tenemos un pueblo pequeño que está sufriendo gravemente el problema de la falta de vivienda en este momento, y eso fue sorprendente”.
Los datos también muestran que las personas sin hogar en Georgetown suelen estar en esa situación durante mucho tiempo. Más de la mitad de los encuestados informaron haber estado sin hogar durante más de un año, una tendencia que, según Metraux, está estrechamente relacionada con la falta de disponibilidad de viviendas a precios asequibles.
“En Sussex, la mayor parte de la construcción de viviendas se concentra en el segmento de lujo, y las normativas urbanísticas dificultan mucho la construcción de viviendas multifamiliares”, afirmó. “Incluso en el caso de las viviendas más económicas, los salarios no han subido al ritmo de los alquileres”.
El envejecimiento de la población sin hogar es otra preocupación creciente. Aproximadamente el 16% de los encuestados informó haber estado sin hogar durante más de 10 años, un patrón que, según Metraux, refleja las tendencias nacionales generales.
“Eso no ocurre solo en Delaware, sino en todo el país”, afirmó. “Muchos de ellos reciben prestaciones por discapacidad, pero esas prestaciones no son suficientes para tener una vivienda digna a menos que se complementen con algún tipo de subsidio de vivienda”.
Un centro neurálgico por diseño
El papel de Georgetown como capital del condado de Sussex la ha convertido durante mucho tiempo en un punto de encuentro para la prestación de servicios y, a su vez, para las personas que atraviesan situaciones de crisis.
“El municipio que se convierte en la sede del condado… tiende a ser el punto central para los tribunales, el sistema de justicia, el Correccional de Sussex (Institución), los centros de salud mental, de rehabilitación y de servicios estatales”, dijo Judson Malone, director ejecutivo de Springboard Delaware. “Por lo tanto, esto atrae a la gente a vivir cerca, ya que allí es donde se encuentran los servicios”.
Pero Malone afirmó que la presencia de estos servicios también pone de manifiesto graves deficiencias, sobre todo cuando las personas son dadas de alta de las instituciones sin planes de vivienda estables ni atención posterior.
Cuando se inauguró el centro de salud mental Sun Behavior, “ya informaban que de las más de 90 camas disponibles, unas 30 estaban ocupadas por personas sin hogar”, dijo.
“Y cuando son liberados, no cuentan con ningún programa de seguimiento”, añadió. “La prisión liberará a las personas a horas muy extrañas. Las liberarán a medianoche. Así que no tenían dónde ir. Están sin hogar, es plena noche y no les queda más remedio que caminar por la calle hasta el albergue más cercano o donde sea que puedan encontrar refugio”.
“Desde el punto de vista institucional, tenemos un verdadero problema con las instituciones que atienden a las personas sin hogar. Cuando el tratamiento ha acabado, no les queda otra opción que devolverles a la situación de indigencia.”
Metraux se hizo eco de esas preocupaciones, señalando la escasez de viviendas de recuperación en el condado de Sussex.
“Se necesitan más viviendas de recuperación a largo plazo, no viviendas permanentes, sino viviendas donde se pueda mantener la sobriedad”, dijo Metraux.
Malone y Metraux recalcaron que la responsabilidad de abordar el problema de las personas sin hogar no puede recaer únicamente en los municipios.
“Ninguno de los municipios tiene los recursos financieros necesarios para asumir una función importante en materia de servicios sociales y financiarla. Los condados pueden tener los recursos, pero evitan rigurosamente cualquier participación en la respuesta al problema de las personas sin hogar”, dijo Malone. “Así que el centro de servicios estatales, la prisión, los tribunales, la policía estatal, todas estas son instituciones estatales, pero operan a nivel local. Son las únicas que pueden financiar viviendas estables para las personas que salen de un programa de tratamiento o de la cárcel”.
¿Qué ha hecho Georgetown?
A medida que la falta de vivienda se ha hecho más visible, las tensiones sobre cómo Georgetown ha respondido a este problema se han manifestado cada vez más en los espacios públicos, desde las reuniones del concejo municipal hasta las redes sociales. Los residentes de las comunidades vecinas suelen señalar a la capital del condado como la responsable de abordar esta cuestión.
El administrador municipal, Gene Dvornik, apuntó la creación del Centro de Navegación de Georgetown, anteriormente conocido como Pallet Village, como uno de los primeros esfuerzos de la ciudad para brindar estabilidad y servicios a las personas sin hogar.
Más recientemente, la ciudad se ha centrado en abordar la disponibilidad de viviendas mediante cambios en la normativa urbanística destinados a mejorar la asequibilidad.
“Acabamos de promulgar, a finales del año pasado, una modificación a nuestro código de zonificación residencial para permitir el desarrollo de comunidades de casas pequeñas”, dijo, y agregó que el objetivo es “producirlas a un precio más asequible para quienes buscan un lugar donde vivir”.
A mediados de 2025, Georgetown también creó un organismo asesor centrado en la vivienda para comprender mejor las deficiencias en los servicios y las posibles soluciones.
“El comité de asuntos de vivienda de apoyo se centró inicialmente en viviendas de transición y en algunos de los problemas que se percibían relacionados con las casas de acogida y ese tipo de iniciativas”, dijo Dvornik. “Han concluido su labor en lo que respecta a la vivienda de apoyo y ahora se han centrado en algunos de los problemas relacionados con la falta de vivienda”.
Para Metraux, los hallazgos son un paso en la dirección correcta, pero también subrayan la necesidad de una respuesta regional incluyendo una gestión de casos y un trabajo de asistencia en la calle más amplios, más opciones de vivienda que abarquen desde alojamientos temporales hasta permanentes, una mejor recopilación de datos y una planificación obligatoria del alta hospitalaria.
