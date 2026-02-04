Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

Georgetown se ha convertido cada vez más en un punto neurálgico para las personas sin hogar en el sur de Delaware, particularmente en el entorno rural del condado de Sussex. Su condición de capital del condado y la concentración de servicios que ello conlleva explican por qué las personas sin hogar son más visibles allí que en los municipios circundantes.

Un estudio reciente, realizado entre octubre de 2024 y mayo de 2025 con una muestra de 247 personas, estima que entre el 1% y el 2% de la población de Georgetown podría estar experimentando la falta de vivienda, una tasa significativamente superior a la de ciudades de tamaño similar. Los datos se recopilaron mediante esfuerzos continuos de asistencia directa en las calles, principalmente en Georgetown, y con una intervención mínima en la zona costera y occidental del condado de Sussex.

Un vistazo a los datos

Stephen Metraux, profesor de políticas públicas en la Universidad de Delaware que analizó los datos de la encuesta, afirmó que los resultados confirman lo que los proveedores de servicios han observado durante mucho tiempo en el terreno.

“Georgetown se ha visto realmente afectada por la falta de vivienda, ya que esta ha aumentado en Sussex”, afirmó. “Georgetown se convirtió en una especie de centro, tipo centro regional más que lugar de atracción”.

Si bien más de 200 personas participaron inicialmente en la encuesta, muchas decidieron abandonarla antes de completarla, lo que redujo el tamaño del conjunto de datos final en comparación con el número total de personas contactadas. Aun así, Metraux afirmó que los resultados fueron sorprendentes, especialmente al analizar la población de Georgetown.

“Basados en los datos, calculamos de forma conservadora, que hay entre 100 y 200 personas sin hogar en las calles en un momento dado, según la base de datos de la encuesta”, afirmó. “Por supuesto, esa base de datos no incluye a todas las personas. Si tenemos en cuenta a las personas que no fueron incluidas en la encuesta, estaríamos hablando de entre 200 y 300 personas, que es la cifra que se suele estimar para la población sin hogar en Georgetown”, añadió.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población de Georgetown era de aproximadamente 8,098 personas en 2024. Metraux afirmó que esta cifra sitúa la tasa de personas sin hogar en torno al 2%, una cifra que destaca incluso en comparación con las grandes ciudades.

“Si se compara con la ciudad de Filadelfia o cualquier otra de las ciudades más grandes, el porcentaje comparable allí es inferior al 1%”, afirmó. “Tenemos un pueblo pequeño que está sufriendo gravemente el problema de la falta de vivienda en este momento, y eso fue sorprendente”.

Los datos también muestran que las personas sin hogar en Georgetown suelen estar en esa situación durante mucho tiempo. Más de la mitad de los encuestados informaron haber estado sin hogar durante más de un año, una tendencia que, según Metraux, está estrechamente relacionada con la falta de disponibilidad de viviendas a precios asequibles.

“En Sussex, la mayor parte de la construcción de viviendas se concentra en el segmento de lujo, y las normativas urbanísticas dificultan mucho la construcción de viviendas multifamiliares”, afirmó. “Incluso en el caso de las viviendas más económicas, los salarios no han subido al ritmo de los alquileres”.

El envejecimiento de la población sin hogar es otra preocupación creciente. Aproximadamente el 16% de los encuestados informó haber estado sin hogar durante más de 10 años, un patrón que, según Metraux, refleja las tendencias nacionales generales.

“Eso no ocurre solo en Delaware, sino en todo el país”, afirmó. “Muchos de ellos reciben prestaciones por discapacidad, pero esas prestaciones no son suficientes para tener una vivienda digna a menos que se complementen con algún tipo de subsidio de vivienda”.