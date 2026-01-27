Delaware recibe una subvención de 8.7 millones de dólares para ayudar a los profesores a integrar la alfabetización con las clases de educación cívica e historia.
Delaware fue uno de los 24 beneficiarios de la subvención federal. El dinero se destinará a apoyar la educación de niños con dificultades académicas de grados 4 a 12.
Delaware ha recibido una subvención federal de 8.7 millones de dólares para educación que se utilizará para ayudar a los maestros a integrar la alfabetización con las lecciones de educación cívica e historia para estudiantes con dificultades.
Según el Departamento de Educación del estado, el programa se centrará en estudiantes de cuarto a duodécimo grado y su proyecto fue uno de los 24 financiados a nivel nacional por la administración Trump.
Ningún representante del Departamento de Educación estuvo disponible para hablar con WHYY News, pero la secretaria de Educación, Cindy Marten, emitió un comunicado sobre la recepción de la subvención.
El premio reconoce el trabajo que los maestros ya están realizando “para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores competentes y miembros reflexivos de sus comunidades”, declaró Marten. “Al combinar la alfabetización con la educación cívica y la historia, estamos creando experiencias de aprendizaje que fomentan la confianza, la curiosidad y el pensamiento crítico, especialmente para los estudiantes que más lo necesitan, al tiempo que seguimos ampliando las prácticas basadas en la evidencia que se están implementando en todo nuestro estado”.
El departamento de Marten coordinará a nivel nacional con el Centro para la Educación Cívica, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., y a nivel local con el Centro para la Educación Cívica de la Universidad de Delaware.
La oficina de Marten detalló las siguientes maneras en que el estado planea utilizar los fondos federales:
- Fortalecer la capacidad de los educadores para impartir instrucción explícita basada en la evidencia sobre alfabetización, integrada con educación cívica e historia, en los grados 4 a 8.
- Mejorar la comprensión de los estudiantes de los estándares de inglés, historia y estudios sociales, al tiempo que se profundiza su conocimiento cívico.
- Ampliar los enfoques integrados de alfabetización en las disciplinas de estudios sociales y otras áreas de contenido para que se ajusten a los estándares de alfabetización de Delaware para los grados 6 a 12.
