Read in English

Delaware ha recibido una subvención federal de 8.7 millones de dólares para educación que se utilizará para ayudar a los maestros a integrar la alfabetización con las lecciones de educación cívica e historia para estudiantes con dificultades.

Según el Departamento de Educación del estado, el programa se centrará en estudiantes de cuarto a duodécimo grado y su proyecto fue uno de los 24 financiados a nivel nacional por la administración Trump.

Ningún representante del Departamento de Educación estuvo disponible para hablar con WHYY News, pero la secretaria de Educación, Cindy Marten, emitió un comunicado sobre la recepción de la subvención.

El premio reconoce el trabajo que los maestros ya están realizando “para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores competentes y miembros reflexivos de sus comunidades”, declaró Marten. “Al combinar la alfabetización con la educación cívica y la historia, estamos creando experiencias de aprendizaje que fomentan la confianza, la curiosidad y el pensamiento crítico, especialmente para los estudiantes que más lo necesitan, al tiempo que seguimos ampliando las prácticas basadas en la evidencia que se están implementando en todo nuestro estado”.