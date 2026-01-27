Read in English

Avelo Airlines pondrá fin a sus vuelos de deportación el 27 de enero, tras meses de duras críticas y protestas. La noticia llega después de que legisladores de Delaware presentaran recientemente un proyecto de ley que retiraría los incentivos estatales a las empresas que apoyan las masivas operaciones de deportación de inmigrantes a nivel nacional llevadas a cabo bajo la administración del presidente Donald Trump.

La coalición Delaware Stop Avelo se ha reunido en el aeropuerto de Wilmington desde mayo para presionar a la aerolínea de bajo costo a que suspenda los vuelos de deportación. Activistas de otros estados también han organizado protestas contra la colaboración de la aerolínea con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en todo el país.

La gerente de comunicaciones de Avelo, Courtney Goff, declaró en un comunicado que la compañía pondrá fin a su participación en el programa nacional del Departamento de Seguridad Nacional y cerrará su centro de operaciones en Arizona.

“El programa proporcionó beneficios a corto plazo, pero en última instancia no generó suficientes ingresos consistentes y predecibles para superar su complejidad operativa y sus costos”, dijo.

Caritas Kerby, coorganizadora de la Coalición Delaware Stop Avelo, afirmó que cree que el activismo en todo el país fue lo que llevó a Avelo a tomar la decisión de poner fin a su participación en los controvertidos vuelos.

“Creo firmemente que Avelo está cerrando debido a las campañas de presión que se han llevado a cabo en todo el país”, dijo. “Han sido meses y meses de arduo trabajo, noches en vela, reuniones, coordinación con un puñado de organizaciones diferentes, y se siente como una gran victoria”.

Goff niega que Avelo tuviera un contrato con el gobierno federal para realizar vuelos de deportación, a pesar de que la compañía confirmó a varios medios de comunicación en abril que había acordado proporcionar a ICE vuelos para apoyar los “esfuerzos de deportación”.

“Somos conscientes de que este es un tema delicado y complicado”, declaró Andrew Levy, fundador y CEO de Avelo Airlines, en un comunicado publicado por Houston Public Media en abril. “Después de importantes deliberaciones, determinamos que estos vuelos chárter nos proporcionarán la estabilidad necesaria para seguir expandiendo nuestro servicio regular de pasajeros y mantener el empleo de nuestros más de 1,100 miembros de la tripulación durante los próximos años”.

Goff declaró a WHYY News que Avelo era subcontratista de CSI Aviation, que actualmente es el contratista principal de los vuelos de deportación del ICE. Según el registro oficial del gasto del gobierno federal, CSI Aviation ha recibido hasta la fecha más de 560 millones de dólares por los vuelos de deportación del ICE.

Datos de Human Rights First, grupo sin ánimo de lucro que rastrea los vuelos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha demostrado que Avelo realizó vuelos de deportación. El informe del grupo indica que la administración Trump llevó a cabo al menos 11,192 vuelos chárter del ICE de enero a finales de noviembre de 2025, con Avelo operando aproximadamente el 17% de todos los vuelos de noviembre.

“Sí realizamos vuelos para el gobierno, no lo negamos”, dijo Goff en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los proyectos de ley propuestos tienen como objetivo los incentivos económicos de Avelo Airlines

Dos legisladores de Delaware presentaron el mes pasado sendas iniciativas conectadas con la relación de Avelo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La resolución y el proyecto de ley están patrocinados por el senador estatal Ray Seigfried, D–Talleyville, y la representante Mara Gorman, D–Newark. Gorman afirmó que sus electores han estados descontentos con que Avelo se haya estado beneficiando de estos vuelos de deportación. Si bien Avelo no operó estos vuelos desde Delaware, sí lo hizo en otros estados, con un centro de operaciones en Mesa, Arizona.

La Resolución Concurrente 123 del Senado instaría a Delaware River and Bay Authority, que opera el aeropuerto de Wilmington, a prohibir acuerdos o incentivos a negocios que tengan contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que contribuyan a la deportación de personas a las que no se les han permitido las debidas garantías procesales.

El proyecto de ley del Senado 207 eliminaría un incentivo financiero para las aerolíneas comerciales que operan vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que transportan a detenidos que carecen de una orden judicial válida o que no han recibido los derechos al debido proceso correspondientes.

Si bien la redacción del proyecto de ley del Senado es amplia, podría haber potencialmente afectado a la exención del impuesto sobre el combustible para aviones de Avelo e incentivos de marketing de DRBA.

“Tenemos todo el derecho a decidir cómo vamos a proporcionar incentivos financieros a una organización que está violando el debido proceso de una persona”, dijo Siegfried.

En un comunicado, el portavoz de DRBA, James Salmon, declaró que, “si bien DRBA comprende y reconoce las preocupaciones de la comunidad relativas a las actividades de Avelo en otros aeropuertos, dichas actividades están fuera del ámbito de competencia de DRBA”.