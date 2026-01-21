La organización sin fines de lucro fundada por una estudiante de Delaware crece de 300 a casi 58,000 usuarios, ampliando el acceso gratuito a la educación STEM a nivel mundial.
Tras observar que sus compañeros de clase no tenían acceso a recursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), una estudiante de segundo año de secundaria.
Para muchos estudiantes, el enriquecimiento académico – – especialmente en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) – –, depende del acceso a recursos. Acceso a tutores, libros de texto costosos, cuotas de participación en concursos e incluso el simple conocimiento de que existen estas oportunidades. Para los estudiantes que carecen de estos recursos, la curiosidad puede desvanecerse antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse.
Esa desigualdad es la que impulsó a Satya Kokonda, estudiante de segundo año de la Charter School of Wilmington, a crear CompetifyHub. Esta organización sin fines de lucro, dirigida por estudiantes, proporciona recursos gratuitos para concursos académicos a estudiantes de todo el mundo.
“En la escuela secundaria, me interesaban mucho las competiciones de matemáticas y veía que muchos de mis compañeros, en particular un amigo mío, eran extremadamente brillantes, pero no tenían acceso a los recursos para estas competiciones de matemáticas que parecían ser algo habitual en los concursos de alto nivel”, dijo Kokonda. “Eso los perjudicó, y me pareció injusto porque les encantaban las matemáticas. Tenían una pasión evidente por ellas”.
Lo que comenzó como un pequeño grupo informal en Discord se ha convertido en una organización sin ánimo de lucro de alcance global que llega a decenas de miles de estudiantes, una expansión rápida que superó con creces las expectativas de Kokonda.
“Pensé que sería increíble si tan solo unas pocas cientos de personas se interesaran. Creí que sería un nicho extraño en algún rincón recóndito de internet que quizás algunas personas, si lo buscaban con mucho empeño, podrían encontrar; tal vez unas pocas cientos, en el mejor de los casos”, dijo. “Pero más gente empezó a enterarse. Esas personas se lo contaron a sus amigos. Algunas personas vieron nuestros recursos y quisieron unirse a nosotros”.
CompetifyHub publicó oficialmente sus libros de texto gratuitos en noviembre de 2024. Si bien Kokonda afirmó que la organización ya había estado distribuyendo recursos a través de diversas colaboraciones antes del lanzamiento, el crecimiento se aceleró rápidamente tras la publicación oficial de la plataforma.
En su primer mes, 306 estudiantes utilizaron los libros de texto de matemáticas de CompetifyHub. Esa cifra aumentó a 3,511 en tres meses, alcanzó aproximadamente los 13,000 a los seis meses y, a principios de enero de 2026, según Kokonda, 57,751 estudiantes de todo el mundo habían utilizado los materiales de la plataforma.
Uno de los principios rectores de la organización es el acceso gratuito, una decisión deliberada basada en lo que Kokonda aprendió sobre las barreras que afrontan los estudiantes en todo el mundo.
“Las competiciones en sí mismas están fuertemente restringidas y tienen altas tarifas de inscripción. Incluso para acceder a una competición o para empezar a entrenar, parece haber un nivel de barrera muy alto”, dijo. “Creo que el acceso gratuito es la clave para crear un espacio donde las personas puedan competir y demostrar quiénes son los más apasionados, y para facilitar el tipo de movilidad social que yo estoy buscando”.
En noviembre de 2025, CompetifyHub organizó su Campeonato Internacional de Matemáticas de Otoño, una competición virtual de una semana de duración en la que participaron estudiantes de docenas de países.
“La parte más difícil de organizar el evento sería la logística”, dijo Kokonda. “Porque participan más de 60 países en la competición”.
Aunque CompetifyHub comenzó con las matemáticas, se ha expandido a la biología, la química y las competiciones basadas en la investigación. Esta organización sin fines de lucro también obtuvo recientemente una subvención de la Fundación de Delaware para la Educación en Ciencias y Matemáticas para ayudar a poner en marcha una biblioteca local de equipos de investigación, lo que permitirá a los estudiantes tomar prestadas herramientas a las que de otro modo nunca tendrían acceso.
De cara al futuro, Kokonda afirmó que la organización sin fines de lucro a nivel mundial continuará prestando servicios a la comunidad desfavorecida y trabajando en colaboración con escuelas y organizaciones escolares.
“Está pensado para estudiantes interesados pero que no tienen los recursos necesarios. No cuentan con tutores tradicionales ni con los costosos libros de texto para desarrollar esa pasión”, afirmó. “Creo que este es el aspecto más transformador de este proyecto, y algo que me entusiasma especialmente: implementarlo a través de las escuelas y que se convierta en una prioridad en las mentes de los estudiantes”.
