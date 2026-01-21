Read in English

Para muchos estudiantes, el enriquecimiento académico – – especialmente en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) – –, depende del acceso a recursos. Acceso a tutores, libros de texto costosos, cuotas de participación en concursos e incluso el simple conocimiento de que existen estas oportunidades. Para los estudiantes que carecen de estos recursos, la curiosidad puede desvanecerse antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse.

Esa desigualdad es la que impulsó a Satya Kokonda, estudiante de segundo año de la Charter School of Wilmington, a crear CompetifyHub. Esta organización sin fines de lucro, dirigida por estudiantes, proporciona recursos gratuitos para concursos académicos a estudiantes de todo el mundo.

“En la escuela secundaria, me interesaban mucho las competiciones de matemáticas y veía que muchos de mis compañeros, en particular un amigo mío, eran extremadamente brillantes, pero no tenían acceso a los recursos para estas competiciones de matemáticas que parecían ser algo habitual en los concursos de alto nivel”, dijo Kokonda. “Eso los perjudicó, y me pareció injusto porque les encantaban las matemáticas. Tenían una pasión evidente por ellas”.

Lo que comenzó como un pequeño grupo informal en Discord se ha convertido en una organización sin ánimo de lucro de alcance global que llega a decenas de miles de estudiantes, una expansión rápida que superó con creces las expectativas de Kokonda.

“Pensé que sería increíble si tan solo unas pocas cientos de personas se interesaran. Creí que sería un nicho extraño en algún rincón recóndito de internet que quizás algunas personas, si lo buscaban con mucho empeño, podrían encontrar; tal vez unas pocas cientos, en el mejor de los casos”, dijo. “Pero más gente empezó a enterarse. Esas personas se lo contaron a sus amigos. Algunas personas vieron nuestros recursos y quisieron unirse a nosotros”.

CompetifyHub publicó oficialmente sus libros de texto gratuitos en noviembre de 2024. Si bien Kokonda afirmó que la organización ya había estado distribuyendo recursos a través de diversas colaboraciones antes del lanzamiento, el crecimiento se aceleró rápidamente tras la publicación oficial de la plataforma.