Un proyecto de ley en Delaware despenalizaría el consumo de marihuana en público.
Fumar marihuana en público puede conllevar una acusación penal y hasta cinco días de prisión. La propuesta lo convertiría en una infracción civil sancionable con una multa.
Cuando Delaware legalizó la marihuana hace casi dos años, los legisladores no extendieron esa tolerancia al consumo de marihuana en público.
En cambio, se esforzaron por recalcar que consumir drogas en público seguiría siendo un delito. Eso significaba que no se podría fumar en vehículos, tiendas ni restaurantes, tampoco en las calles y aceras de barrios o ciudades.
Cualquier persona sorprendida fumando en cualquiera de esos lugares puede ser arrestada y acusada de un delito menor. Las sanciones incluyen penas de prisión de hasta cinco días y multas de hasta 200 dólares.
Esa prohibición no ha impedido, sin embargo, que la gente fume porros en público, en un estado que ahora cuenta con varias tiendas de venta de cannabis. Por ejemplo, cualquiera que camine por Market Street en el centro de Wilmington a menudo puede percibir el olor penetrante del cannabis en el aire.
Aunque poseer hasta una onza de marihuana es ahora un derecho legal, la policía todavía arresta gente por consumirla fuera de su hogar – el único lugar donde está permitido. El representante estatal Eric Morrison, demócrata que representa el área de Bear, dijo que alrededor de 600 personas fueron acusadas de consumo en público en 2024.
Morrison cree que es un castigo demasiado severo para alguien que consume un producto legal, aunque cause intoxicación.
Él ha presentado un proyecto de ley para despenalizar el consumo público de marihuana, convirtiéndolo en una infracción civil sujeta a una multa de hasta $50 por la primera infracción y hasta $100 por infracciones posteriores. Su proyecto de ley no impide que la policía acuse a las personas por conducir bajo los efectos de la marihuana.
Morrison señaló que la propuesta es sensata y que, aun así, conlleva consecuencias legales para un acto prohibido.
“Es importante destacar que eso no es enviar el mensaje de que esté bien consumir cannabis en público. No lo está”, recalcó Morrison. “Lo que se está haciendo es reducir la sanción actual”.
Morrison señaló que otros estados, incluidos Nueva Jersey, California e Illinois, han adoptado leyes similares que todavía prohíben el consumo en público, pero no lo consideran un delito.
“No tiene sentido que las personas que fuman cannabis en público tengan antecedentes penales por eso”, dijo Morrison. “Los antecedentes penales perjudican a las personas a la hora de encontrar vivienda y trabajos. Eso no es bueno para la sociedad”.
Morrison dijo que espera que el proyecto de ley, que ha sido asignado al Comité de Salud y Desarrollo Humano de la Cámara de Representantes, se aprobará durante la sesión de la Asamblea General que comienza la próxima semana.
“Tengo muchas esperanzas de que la gente vea esto como el tipo de legislación con sentido común que realmente es”, dijo Morrison.
La administración del gobernador Matt Meyer no ha adoptado una postura pública sobre la propuesta hasta este momento, según declaró Mila Miles, portavoz del gobernador.
Tampoco lo ha hecho la fiscal general Kathy Jennings, aunque su portavoz, Mat Marshall, declaró en un comunicado que ella “se ha pronunciado abiertamente a favor de mantener los casos menores relacionados con la marihuana fuera del sistema de justicia penal y de centrar los limitados recursos de las fuerzas del orden en garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Pero el senador estatal David Lawson, un republicano conservador del condado de Kent y ex–policía estatal, cree que la medida de Morrison envía un mensaje equivocado y espera que los legisladores la rechacen.
“La despenalización de la marihuana es un problema número uno, ¿y ahora no vamos a cumplir las normas que establecimos para garantizar que las personas que no quieren consumir marihuana no se vean obligadas a hacerlo?”, preguntó Lawson.
¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con todo eso? Quienes quieran consumir lo harán en público y sin tener en cuenta a las personas que no quieren consumir (drogas), y eso es un problema.
Lawson duda que la medida pase el comité de la Cámara de Representantes y llegue al pleno de la Cámara, y mucho menos que llegue al Senado, incluso en un estado donde los demócratas dominan ambas cámaras legislativas.
También sugirió que el progresista Morrison está utilizando el proyecto de ley “para beneficiarse a sí mismo a costa de los defensores de la legalización de la marihuana” durante un año electoral.
“Siempre miro con recelo cuando la gente presenta este tipo de cosas”, dijo Lawson.
El senador estatal David Buckson, del área de Dover en el condado de Kent, también tiene preocupaciones, aunque no tan contundentes como las de su compañero republicano Lawson.
“Mi reto será proteger los derechos de quienes deciden no consumir marihuana y su derecho a respirar lo que se podría describir como aire limpio en los espacios públicos”, dijo Buckson.
Si la violación de la ley se reduce a una infracción civil, dijo Buckson, “entonces el sistema de multas debe tener un umbral lo suficientemente alto o un enfoque escalonado que garantice que los infractores reincidentes no sigan siendo un problema”.
“El público tiene derecho a esperar un entorno libre de humo en los espacios públicos, y no creo que eso sea injusto.”
Zoe Patchell, de la Red de Defensa del Cannabis de Delaware, señaló que la mayoría de los 24 estados que han legalizado la marihuana han despenalizado el consumo en público, y algunos, como Nueva York, no imponen ninguna sanción por ello.
“Lo que la mayoría de la gente no sabe es que consumir cannabis en público sigue siendo un delito menor no tipificado (en Delaware), lo que conlleva arresto, procesamiento judicial y antecedentes penales”, dijo.
Al ser preguntado sobre la opinión de Lawson de que más padres e hijos estarán expuestos al humo de la marihuana, Patchell recalcó que, según el proyecto de ley, el consumo en público seguiría estando prohibido.
“Simplemente reduce la pena”, dijo Patchell, quien cree que el proyecto de ley tiene buenas posibilidades de ser aprobado.
“Somos optimistas de que la Asamblea General de Delaware alineará las leyes de Delaware con las de otros estados que ya cuentan con leyes sobre el consumo de cannabis para adultos.”
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.