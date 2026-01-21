Un proyecto de ley en Delaware despenalizaría el consumo de marihuana en público.

Read in English

Cuando Delaware legalizó la marihuana hace casi dos años, los legisladores no extendieron esa tolerancia al consumo de marihuana en público.

En cambio, se esforzaron por recalcar que consumir drogas en público seguiría siendo un delito. Eso significaba que no se podría fumar en vehículos, tiendas ni restaurantes, tampoco en las calles y aceras de barrios o ciudades.

Cualquier persona sorprendida fumando en cualquiera de esos lugares puede ser arrestada y acusada de un delito menor. Las sanciones incluyen penas de prisión de hasta cinco días y multas de hasta 200 dólares.

Esa prohibición no ha impedido, sin embargo, que la gente fume porros en público, en un estado que ahora cuenta con varias tiendas de venta de cannabis. Por ejemplo, cualquiera que camine por Market Street en el centro de Wilmington a menudo puede percibir el olor penetrante del cannabis en el aire.

Aunque poseer hasta una onza de marihuana es ahora un derecho legal, la policía todavía arresta gente por consumirla fuera de su hogar – el único lugar donde está permitido. El representante estatal Eric Morrison, demócrata que representa el área de Bear, dijo que alrededor de 600 personas fueron acusadas de consumo en público en 2024.

Morrison cree que es un castigo demasiado severo para alguien que consume un producto legal, aunque cause intoxicación.

Él ha presentado un proyecto de ley para despenalizar el consumo público de marihuana, convirtiéndolo en una infracción civil sujeta a una multa de hasta $50 por la primera infracción y hasta $100 por infracciones posteriores. Su proyecto de ley no impide que la policía acuse a las personas por conducir bajo los efectos de la marihuana.

Morrison señaló que la propuesta es sensata y que, aun así, conlleva consecuencias legales para un acto prohibido.

“Es importante destacar que eso no es enviar el mensaje de que esté bien consumir cannabis en público. No lo está”, recalcó Morrison. “Lo que se está haciendo es reducir la sanción actual”.

Morrison señaló que otros estados, incluidos Nueva Jersey, California e Illinois, han adoptado leyes similares que todavía prohíben el consumo en público, pero no lo consideran un delito.

“No tiene sentido que las personas que fuman cannabis en público tengan antecedentes penales por eso”, dijo Morrison. “Los antecedentes penales perjudican a las personas a la hora de encontrar vivienda y trabajos. Eso no es bueno para la sociedad”.

Morrison dijo que espera que el proyecto de ley, que ha sido asignado al Comité de Salud y Desarrollo Humano de la Cámara de Representantes, se aprobará durante la sesión de la Asamblea General que comienza la próxima semana.

“Tengo muchas esperanzas de que la gente vea esto como el tipo de legislación con sentido común que realmente es”, dijo Morrison.